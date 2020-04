Desde la Liga Dolorense de Fútbol se comunicó en estos días que se rebaja en un cuarenta por ciento la afiliación que deberían pagar los clubes teniendo en cuenta la nula actividad y el momento que está pasando toda la comunidad debido a la cuarentena por el COVID -19.

Y si bien hay más dudas que certezas y que para mucho el principio de la solución podría darse con los datos de mayo, no sería descabellado pensar rápidamente que este año podría estar perdido futbolísticamente. Todo dependerá no solo del levantamiento de la cuarentena, si no de muchos factores. La reanudación de las clases también ira de la mano sobre todo en los torneos infantiles.

En la Liga Marplatense de Fútbol se comunicó por ejemplo que en tanto no haya clase en habrá fútbol infantil. Y hablamos que están dispuestos a jugar sin público. Que acá en Dolores sería casi imposible porque los clubes dependen mucho de las entradas para bancar buena parte de los gastos ocasionados por el juego. Igual la propuesta del presidente del Club Social (Martín Arrechea) es jugar sin público, y sin policía. Ya que no se recauda, abaratar por ese lado y reacomodar el sueldo de los árbitros. Eso da una ventana, pero hay que ver cuál es la postura del resto de los clubes que ya de antemano le habían planteado varios al presidente de la Liga que sin público no. Parece drástico pero lo que hay que entender que el fútbol dejará de ser prioridad si es que genera complicaciones económicas a nivel Ligas del Interior, ya que en el próximo año se puede volver.

Y otro de los temas a tener en cuenta en será solo el levantamiento de la cuarentena, o el regreso a las clases, si no si el fútbol del interior, de nuestra Liga está en condiciones de jugar sin espectadores, porque el regreso a las actividades de siempre no significa que el público pueda volver a las canchas. Y por ahí acá se dé recién con suerte para septiembre, octubre o noviembre. Todo dependerá del control del virus y de su evolución, pero en estos atenuantes hay que pensar, y es por eso que hable al principio que quizás este año deportivo por ahí este perdido para los clubes locales. Está claro que entre poder económicamente jugar o no, se esperará.

La prioridad la tendrán la salud y la situación económica por encima de lo deportivo.

Si bien puede ser prematuro hacer futurología no es menos cierto que estas variantes surgen, desde la realidad que hoy manejamos y que al menos nos hacen reflexionar y pensar en lo que puede venir, y quizás están sean algunas de las cosas que sucedan o varias de estas planteadas.

Ezequiel Suárez