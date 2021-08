Ayer desde las 14 horas el Frente de Todos Dolores presentó a sus pre candidatos de cara a las PASO del 12 de septiembre y las posteriores elecciones legislativas de noviembre. Lo hizo en un acto muy prolijo, que contó con posta sanitaria, sector y lunch para la prensa y mucho espacio para que se ubique el público respetando los protocolos sanitarios vigentes.

Además del Dr. Víctor Casanovas y quienes lo acompañan en la lista, estuvieron presentes el Dr. Ramiro Gutiérrez, diputado nacional; el Dr. Juan Pablo García, Director Nacional de Becas; el diputado provincial Cote Rossi; y los Concejales Silvina Crespo Picco y Ramiro Blasi.

Ni bien dio comienzo el acto, se leyó un saludo especial de Sergio Massa y Máximo Kirchner. Seguidamente se hizo entrega de una nueva Bandera Nacional al Tiro Federal, y la misma fue colocada e izada por el Dr. Casanovas y el Vicepresidente de la institución. Sr. Adolfo Pierini.

Tomaron la palabra los tres primeros en la lista, comenzando por Simón Barraza: “Me siento muy contento y orgulloso de que me hayan convocado a sumarme a este equipo de trabajo, que mas allá de ser quince nombres en una lista, da el puntapié en estas elecciones para trabajar para volver a recuperar la ciudad de Dolores para el pueblo en 2023. Renuevo mi compromiso con los vecinos. Recuerdo que en octubre o noviembre pasado Víctor me dijo que íbamos a traer la herramienta de salud más importante de la Argentina, que es la vacuna contra el coronavirus, a Dolores, y vamos a tratar de vacunar a todos los vecinos, así que dame una mano con eso. Y Víctor lo prometió y cumplió; eso también renovó mis ganas de estar acompañando. Creo que estas elecciones son el puntapié para transformar la realidad de Dolores desde el Concejo Deliberante, es de la mayor importancia ocupar un lugar en el Concejo representando a los vecinos. Y eso nos va a caracterizar, estar mano a mano en los barrio llevando las inquietudes de todos y cada uno de los vecinos, y poder incorporar, desde el Concejo Deliberante, en la agenda de la gestión de Dolores, todos y cada uno de esos temas”.

Le siguió la pre candidata en segundo término, Dra. Ornella Carli: “Siempre se pide que la gente joven con inquietudes, con nuevos proyectos, nuevas ideas, se involucre en la actividad política. Cuando me convocaron para ocupar este lugar, lo primero que pensé fue en mi familia, mi mamá, mi papá que son mis grandes pilares, todos los valores que ellos me han inculcado, y especialmente en tres obligaciones que desde muy chiquita me pusieron tanto a mi como a mis hermanos. Y hoy las quiero compartir con todos ustedes. La primera obligación que tengo es ocuparme de ser mejor persona cada día, la segunda es ocuparme de ser feliz, porque la felicidad me enseñaron en mi casa que no es un derecho sino una obligación, tengo que ocuparme de ser feliz, es mi obligación; y por ultimo tengo que ocuparme a ayudar a otras personas a que se ocupen de ser felices. Sentí la necesidad y el compromiso de aceptar este lugar y de comprometerme con todos los vecinos de Dolores. Para mí es un honor ocupar hoy un lugar en esta lista, porque hay una propuesta, un proyecto que vela por los trabajadores, los comerciantes, por aquel vecino desempleado, tenemos propuestas para ellos, y para quien sufre la violencia e inseguridad que a diario azotan nuestra ciudad. Soy consciente de las necesidades de los vecinos, de las necesidades que tiene cada barrio en particular, y de que Dolores necesita hombres y mujeres comprometidas en esta etapa de urgencia. La urgencia es el hambre, el desempleo, y no puede esperar. Tenemos los mejores proyectos y propuestas para atacar todo esto. Sueño con que Dolores sea una localidad de oportunidades. Sueño gestionar desde la positiva. Quiero ser la voz de las mujeres en el Concejo. Quiero pedirles que nos ayuden a mostrar no solo hacia afuera sino también hacia adentro, que podemos crear una Dolores mejor. Vamos a dejar todo en la cancha, con convicción, con entereza, sin especulación. De la mano de Víctor vamos a alinear el gobierno nacional con el provincial”.

El cierre de la presentación fue la palabra del Dr. Víctor Casanovas: “Además de esta lista hay un proyecto que nos une a todos los vecinos de Dolores. Y para esta unidad y este proyecto hemos elegido la mejor lista de Concejales y Consejeros Escolares para nuestra ciudad. Cuando hablamos de sueños y realidades también tenemos que hablar de prioridades. Y nosotros tenemos distintas prioridades que el Intendente, distintos proyectos, pero nunca esperen de nosotros algún tipo de agresión, porque jamás nos hemos manejado de esa manera, ni en la vida personal y muchísimo menos en la vida política. A partir de esta presentación, comienza una tarea muy importante, que es multiplicar la esperanza, llevarla a cada barrio y a cada casa de la ciudad de Dolores. Transmitirles a los vecinos que lo que ellos sueñan es lo que soñamos nosotros, y que entre todos vamos a hacer posible cumplir estos sueños colectivos. Sueños de vecinos que han visto como durante 14 años Dolores se ha detenido en el tiempo, mientras ciudades vecinas crecen en posibilidades para sus hijos, viviendas para trabajadores, hospitales públicos, mientras nuestro hospital va para atrás. Por eso creemos que es necesario recuperar la Salud como una prioridad. Por eso queremos que nuestro Hospital “San Roque” esté en manos de trabajadores de la salud, de médicos de nuestra ciudad, y deje de estar en manos de Contadores y Abogados, porque la salud jamás va a ser una variable de ajuste para nuestro gobierno. La esperanza está en marcha, y este equipo de trabajo también, ya recorre todos los barrios de nuestra ciudad”.

Lista de Candidatos del Frente de Todos

Concejales Titulares

1º) Casanovas Víctor

2º) Carli Ornela

3º) Barraza Simón Ignacio

4º) Tamayo Laura Inés

5º) Rocha Juan Pablo

6º) Zamboni Marisa Luján

7º) Galay Sebastián

Concejales Suplentes

1º) Duhalde Virginia

2º) Manzo Roberto

3º) Andrade Andrea

4º) Fernández Genaro

Consejeros Escolares Titulares

1º) Sisti Silvina Mabel

2º) Ibargüengoitia Marcos

Consejeros Escolares Suplentes

1º) Vega Lucia Beatriz

2º) Carzolio Fernando