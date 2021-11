El Ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, visitó ayer nuestra ciudad, recorriendo distintos lugares, en especial el itinerario que realizó el ex presidente Néstor Kirchner cuando lanzara su campaña a la presidencia por primera vez Dolores en 2001, hizo el martes pasado exactamente 20 años.

El acto de cierre de campaña se realizó en la Unidad Básica “Néstor Kirchne”r, ubicada en la esquina de A. de Valle y Crámer. El local estuvo muy bien preparado para la ocasión, y se llenó de militantes, que recibieron y ovacionaron a Larroque, Casanovas y el resto de dirigentes y candidatos.

Estuvieron presentes el Ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; el candidato a Concejal en primer término por la lista del FdT, Víctor Casanovas; el Diputado Nacional Ramiro Gutiérrez; el Diputado Cote Rossi; la senadora Lujan Cardozo; el Director Nacional de Becas, Juan Pablo Garcia; el responsable del centro de Referencia Dolores, Simón Barraza; la candidata en segundo lugar de la lista local, Ornella Carli, la Concejal Silvina Crespo y Milena Suarez.

En primer término se le entrego un presente a la Sra. Rita Hegoburu por su incondicional militancia, y a continuación hicieron uso de la palabra Víctor Casanovas y Larroque. El primero llamó a seguir trabajando hasta el último momento para que las propuestas del FdT lleguen a cada uno de los dolorenses. El Ministro hizo un repaso por la historia argentina desde 2003 a la fecha y también destacó que el FdT no trabaja para ganar una elección solamente, sino que se trata de un proyecto para mejorarles la vida a los argentinos.

A continuación, algunos fragmentos de los discursos de ayer.

Víctor Casanovas:

“Podemos decir que no quedan compañeras y compañeros afuera, porque este proyecto, este Frente de Todos, está más unido y más vivo que nunca. Les agradezco a cada uno de ustedes que estén acá, y que hayan llevado la lista del FdT a cada una de las casas de nuestra ciudad, por haber recorrido casa a casa, barrio a barrio, puerta a puerta, fabrica a fábrica, llevando las propuestas del FdT. Estamos a tres días de elecciones, de llamar al pueblo a votar. Y lo queremos seguir haciendo con propuestas.

(…) Cuando Néstor Kirchner llegó a Dolores hizo el martes pasado exactamente 20 años. Teníamos un pais endeudado, quebrado, sin posibilidades. Y cuando llegó al gobierno empezó a revertir esa realidad que le tocaba a la Argentina. Hoy, después de cuatro años de lo que fue la peor pandemia que tuvimos los argentinos, que termino con el trabajo, la educación, la salud, tenemos que dar esa discusión, salir a reconstruir el tejido social que el gobierno de Macri nos dejó a todos los argentinos.

(…) No vengan a levantar un nombre personal, no vengan a decir que acompañan a Víctor. Acompañen un proyecto. Y en este proyecto hay lugar para todos. Y faltan muchos más. Pero los que faltan no están acá porque no entendieron que para un peronista nada mejor que otro peronista. Que primero está la Patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. Y por eso también como peronistas, después de esta elección, vamos a darnos una discusión para recuperar el Partido Justicialista, que es la casa de cada uno de nosotros.

(…) Quiero agradecer la presencia de un amigo, Andrés “Cuervo” Larroque. Nos conocimos antes de 2001, y les aseguro que en 2001 no se nos pasaba por la cabeza ni un contrato ni un puesto de trabajo, ni cuestiones de salida individual. Solamente se nos pasaba por la cabeza que no nos podíamos quedar encerrados en nuestra casa cuando veíamos que los pibes no tenían para comer, que los chicos no tenían donde vivir, que las escuelas se cerraban, que la Universidad se quería privatizar y nuestros jubilados no podían acceder a un alimento. A quienes integramos esta organización nos llena de orgullo que Andrés Larroque sea quien nos represente a lo largo y a lo ancho del pais.

(…) Nos quedan cuatro días, y a todo el esfuerzo que hemos hecho lo tenemos que triplicar. No venimos a salir segundos. Quiero que le ganemos al Intendente Camilo Etchevarren para que la salud y la educación sean una prioridad. Hace años que nuestros vecinos van a atenderse al hospital de Castelli, nuestros jóvenes se van a estudiar a otro lugar, tenemos un Parque Industrial cerrado, un hospital que no anda, y un Intendente que mira a un solo sector de la ciudad que tiene que ver con las termas. Queremos integrar en serio los barrios, que las Salitas de Atención Primaria funcionen en serio para que nuestros hijos tengan la mejor atención. Poder decirles a nuestros pibes que hay trabajo en el Parque Industrial, que se queden, que en Dolores hay futuro, esperanza”.

Andrés Larroque:

“¿Se dan cuenta que hoy ustedes convocaron más gente que un ex presidente? Hace mucho tiempo le contaba a Víctor que tenía ganas de estar en Dolores, desde antes de la pandemia, era un compromiso. El destino quiso que la fecha en que viniéramos tuviera que ver con aniversario de aquel discurso profético de Néstor Kirchner, que sigue estando absolutamente vigente.

(…) Macri llegó a la presidencia habiendo obtenido en las PASO 2015 24 puntos. Se preparó toda la vida para ser presidente, el niño bien, millonario, todos los recursos, los medios a favor. Y solo obtuvo 24 puntos, que después por las tensiones y dificultades que debimos enfrentar, a partir de un pírrico ballotage que ganó por 1 punto, fue presidente, y gobernó como si hubiera ganado por 30 puntos, con la complicidad de todo el aparato mediático. Pusieron al pais a parir, dieron vuelta todo, desorganizaron la vida de la gente. Pero nosotros estuvimos ahí de pie para resistir esas políticas neoliberales que volvieron a arreciar sobre nuestra Patria.

(…) Esa resistencia que desarrollamos sobre los 4 años de neoliberalismo, y esa memoria sobre los 12 años de gestión nacional y popular que tantos derechos generaron, permitieron que en 2019 volviéramos a ganar por paliza las elecciones. Porque la memoria de un pueblo que no se olvidaba, que no renegaba, estaba presente. Con la memoria, con la resistencia y con la unidad. Con la inteligencia, el saber deponer rencillas estériles, cuestiones de ego, situaciones o excrecencias de la política que siempre están, pudimos construir la unidad que nos llevó a la victoria.

(…) Nadie esperaba o tenía en sus cálculos una pandemia. Sabíamos que teníamos que enfrentar una inmensa crisis económica. Una crisis terminal en materia económica, con profundísimas consecuencias sociales que venían a agudizar una situacion que aún seguía siendo difícil en 2015. Porque tenemos que ser claros en la caracterización y el diagnóstico: no es que en 2015 estábamos en el paraíso. Había una inmensa cantidad de asignaturas pendientes. Habíamos recuperado un montón de derechos, un piso de dignidad importantísimo para el conjunto de nuestro pueblo, pero aun había muchas cosas que resolver. Esos 4 años de tragedia neoliberal nos volvieron a poner en un lugar crítico en términos sociales. Ni hablar de lo que significó la destrucción nuevamente del aparato productivo apostando a la especulación y al sistema financiero permanentemente. Pero estábamos ahí, dispuestos al desafío de gobernar a partir de un frente, una coalición que había agrupado sectores que quizás durante varios años no nos hablábamos o nos decíamos cosas que no eran correspondientes. Sin embargo tuvimos la capacidad de recuperar esa unidad.

(…) Acá todos nos equivocamos, pero empezar a gobernar y empezar a enfrentar ese poderoso aparato económico, mediático y judicial que aún permanece activo en Argentina, con un gobierno de coalición, por supuesto que era una dificultad mayor. Y enseguida llego la pandemia, que complico todo más. Porque para nosotros, para el peronismo, para los que amamos la política, estuvimos un año y medio sin hacer este tipo de encuentros, sin poder juntarnos y decirnos en la cara si esto iba bien, mal, si había que aflojar con esto, veamos tal otra cosa. El FdT no se pudo constituir como fuerza política. Perdimos las reuniones, los ámbitos de discusión, pero también perdimos la calle, porque teníamos que respetar las medidas sanitarias. Sin embargo ellos, con absoluta osadía porque veían que la situacion que se venía desarrollando, seguramente nos ponía en camino de un triunfo en las intermedias, decidieron apelar a tácticas condenables como romper las medidas sanitarias y poner en riesgo la salud de toda la población. No tienen prurito en hacerlo Clarín, la oposición, Macri, Larreta, Vidal, son todos parecidos, no hay halcones y palomas, son todos iguales de irresponsables, poco les importan la vida y los que más padecen. Siguieron transcurriendo como si no hubiera pandemia mientras nosotros respetábamos las medidas.

(…) Y así llego este proceso electores, con un resultado que sorprendió, que nos dolió y nos duele, y que esperamos revertir el domingo. Tenemos que trabajar estas horas que nos quedan, casa por casa, vecino por vecino, hacer todos los esfuerzos. Pero también saber que no hacemos política solamente para ir a una elección. Nosotros hacemos política para transformarle la vida a la gente. Vamos a hacer todos los esfuerzos para dar vuelta esta historia en las elecciones del domingo, pero vamos a seguir trabajando el lunes para transformarle la vida a la gente”.