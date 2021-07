La decisión hecha pública por el Concejal Gonzalo Tavela de dejar el “Frente de Todos” y la presidencia del Bloque en el Concejo Deliberante produjo cierta conmoción en los sectores políticos de la ciudad, dejando planteados los lógicos interrogantes sobre los motivos.

Para tratar de dilucidarlos charlamos con Tavela y se lo preguntamos, y quien nos decía: “Hace mucho tiempo que lo venía pensando, escuchando a los vecinos de Dolores que pedían y nos reclamaban que se hiciera una Unión Vecinalista, una agrupación, donde habláramos pura y exclusivamente de lo local. En diferentes reuniones, cuando uno iba a visitar diferentes barrios, siempre caía ese tema, que querían algo pura y exclusivamente local”.

– ¿Hace mucho que surgió la idea de concretar este espacio?

Yo siempre tuve esa idea, la que en reiteradas oportunidades comenté a compañeros del espacio. Hace un tiempo empecé a interiorizarme de cómo era el armado de un partido vecinalista, en la Junta Electoral. Fui cumpliendo requisitos que me pidieron. El jueves (pasado) a la noche me llegó la Resolución de que había cumplido con todos los pasos legales, salió firmada por la junta, el reconocimiento del Partido vecinalista “Primero Dolores”.

– ¿Por respecto a sus pares en el Concejo aceleró la decisión de darlo a conocer?

Fue por ahí lo que aceleró la decisión, que ya la venía pensando y lo había hablado con mis compañeros de bancada, de que no me sentía cómodo en el espacio, de cómo se estaba trabajando. No solamente a nivel local sino también a nivel provincial y nacional. Debido a esto comuniqué mi decisión al Bloque de dejarlo y su presidencia, y emprender un nuevo rumbo con este partido vecinal.

– ¿Fue una decisión difícil?

Sí, muy difícil, pero los compañeros la respetaron, aunque algunos no la compartían. Sí, fue una cuestión de respeto, tengo aprecio por todos los compañeros que integran el Bloque, con todos los que durante este tiempo he trabajado, siempre haciéndolo en sintonía. Pero cuando uno cree que el camino es otro hay que tomar la decisión, más si se está convencido, por más que no se tenga la estructura que hoy por hoy cuentan estos partidos. La decisión está tomada, se comunicó y estamos avanzando.

– ¿Cuáles serán los primeros pasos en el armado del espacio?

El primer paso para trabajar para Dolores es tratar de poder reunir voluntades, porque hoy está muy dividido todo, o sos del Frente de Todos o sos de Cambiemos, quedando muchos vecinos de Dolores que no quieren participar de un espacio u otro. Entonces tratamos de integrar con esta herramienta política a personas de bien de los dos sectores.

– ¿La decisión tomada es con miras al futuro o hay posibilidad que participen en la elección PASO?

Todavía no sabemos si presentaremos lista para esta elección, pero no lo descartamos. Hace menos de una semana que salió la Resolución que reconoció el partido y armar una lista lleva tiempo. Casi no tenemos tiempo, esto es algo a futuro, si bien he estado hablando con referentes y vecinos destacados contándoles el proyecto esto recién arranca, son los primeros pasos, no hay que apurarse, es para un futuro.

– ¿Hay que construir la estructura partidaria, está trabajando con alguna gente?

Claro, el partido está, hay que construir la estructura. Estuve conversando con varios dolorenses, les gustó mucho la idea. Muchos de ellos cuando antes había visitado su casa, me habían comentado que para Dolores lo mejor sería un partido vecinalista. Porque cuando hay elecciones, por ejemplo legislativas como es ahora el caso, ¿uno que vota? Concejales y Consejeros Escolares. Y el dolorense quiere escuchar los proyectos que uno tiene para su ciudad. Entonces vamos a abocarnos pura y exclusivamente a lo local. Si llegamos a presentar lista para esta elección, será una boleta corta, solamente para los proyectos de Dolores, solamente la parte de candidatos locales.

– ¿Quiere decir que la posibilidad participar de esta elección no está descartada?

Sí, porque varios de los vecinos que fui a ver se entusiasmaron mucho y me dijeron que contara con ellos para el armado de la lista. Si existe la posibilidad de presentarse.

– ¿Qué tipo de diferencias con el Frente de Todos le hizo cambiar el rumbo?

Las diferencias importantes no eran en lo local. Nací del espacio de Facundo Celasco, fue el quien me dio la posibilidad y me enseñó lo poco o mucho que se de política. Facundo es mi amigo. En la parte política tenía diferencias grandes por cómo se venían manejando en nación y provincia, que por ahí querían imponer una forma de trabajo donde no me sentía muy cómodo. Cuando iba a gestionar algo a determinado organismo, enseguida te preguntaban si te habías comunicado con un referente de tal o cual agrupación. Entonces es como que esa gestión que uno iba a hacer, siempre quedaba trunca si no hablabas con el referente de ese sector.

– ¿Cómo tomó Facundo Celasco su decisión?

Si bien sabía desde hace tiempo de mi idea y las ganas que tenía, se enteró hace dos días de mi decisión. Se notificó que me había salido la Resolución del partido. El creía que no era el tiempo para tomar esta medida, así lo expreso, lo dijo delante de los demás compañeros del Bloque cuando tuvimos la charla donde se los comuniqué. Pero era una decisión que tenía ya pensada y tomada. Para seguir trabajando en pos de Dolores.

– ¿Todos estos años en el Concejo Deliberante, conocer de las necesidades de los dolorenses que no tienen respuestas sirvieron para la toma de decisión?

Claro, hace seis años estoy en el HCD. A medida que pasa el tiempo ves las cosas más claras que cuando ingresas. Te vas dando cuenta de por dónde viene la mano y las necesidades de los vecinos. Uno es un instrumento entre los vecinos y el cuerpo deliberativo.

– ¿Cuál sería en estas instancias su mensaje a la comunidad?

Así como el nombre ya hace referencia, “Primero Dolores”, cualquier vecino de bien que tenga buenas intenciones, que crea que puede ayudar, colaborar, para todos hay un Dolores mejor. Nosotros creemos que solo hay que involucrarse, participar. Estamos dispuestos a hablar con todo aquel vecino, no importa su color político, para trabajar en pos de Dolores y los vecinos de Dolores. Si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo personalmente, o a través de las redes sociales. Acá somos vecinos, sabemos dónde trabaja cada uno, donde viven. Saldrá un canal en las redes sociales donde se podrán contactar con nosotros. Estamos dispuestos a charlar con todos los vecinos.