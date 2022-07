por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

El egoísmo como sentimiento se expresa a través del excesivo amor por sí mismo y como actitud con la mezquindad en la exclusiva defensa del propio interés, sin tener en cuenta el de los demás.

Como sentimiento se relaciona con el narcisismo, la egolatría, el egotismo, y como actitud con la soberbia, la codicia, el individualismo, el egocentrismo, la envidia.

Es natural como adquirido. Natural, porque es el primer sentimiento y la primaria actitud de todo ser humano desde su más tierna infancia, la de expresar amor y celo por lo propio, es decir mezquindad, por ejemplo, la del niño que no quiere o se niega a compartir con otros niños sus juguetes o convidar las golosinas que tiene. Lo que habla de un sentimiento y una actitud, que se puede decir que nace con nosotros, teniendo como sus principales manifestaciones el individualismo, los celos y el capricho.

El egoísmo nada tiene que ver con la autoestima, que es un sentimiento positivo de valoración propia, pero sí con el narcisismo, que es el excesivo amor por sí mismo, la egolatría que es el exacerbado orgullo o amor propio, con el egotismo, que es el hablar siempre de uno mismo, con la soberbia que es creerse superior a los demás, y con la envidia que es una forma de mezquindad, por ser un sentimiento de aversión hacia una persona por tener lo que uno no posee.

El egoísmo como actitud es mezquindad, porque solo se aferra y defiende el interés propio, individualismo porque solo piensa en sí mismo y en la propia conveniencia, egocentrismo, porque se busca ser el centro de la atención de los demás, incluso a veces victimizándose.

Puede ser consciente o inconsciente, y hasta en algunos casos llega a ser instintivo, como puede ser el de los niños o de quien sin pensar hacer el mal actúa por la suya y termina haciéndolo. O sea que puede ser voluntario, involuntario o por descuido.

Lo cierto es, que el egoísmo prima al altruismo y la solidaridad, mucho más en una sociedad que fomenta el defender lo propio que el interesarse por el otro.

El egoísmo está presente en casi todos los actos de nuestra vida, y en la mayoría de sus aspectos, económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, deportivos, etc. Siempre que se halla en juego algún interés, existe el egoísmo, pues hasta forma parte de nuestra sobrevivencia.

Se manifiesta desde los grandes actos a los pequeños. Desde las políticas de Estado hasta las frecuentes y tolerables actitudes, que a veces pasan desapercibidas, de nuestra vida cotidiana.

Por ejemplo, el liberalismo político y económico tiene mucho de egoísmo, por exaltar el individualismo y lo posesivo. Lo religioso cuando se aferra a la propia creencia sin admitir o tolerar otras. Lo cultural cuando el apego por lo nacional no considera el valor de otras. Lo deportivo cuando la pasión del fanatismo sobrepasa el sano y amistoso espíritu competitivo.

Ni hablar en la lucha por el poder, una puja distributiva o una división y reparto de bienes, en donde el egoísmo de quienes intervienen alcanza su máxima expresión, no a veces en todos, pero sí en la mayoría.

El egoísmo se relaciona con casi todos los llamados pecados capitales, ya he mencionado a la soberbia, la codicia y la envidia, también lo está con la ira, la gula y la pereza.

En la ira, hay mucho de egoísmo cuando pudiendo frenar nuestra furia, la dirigimos contra alguien que nada tiene que ver con la causa de nuestra bronca o enojo, justificándonos muchas veces diciendo ¡y con alguno me tenía que desquitar!. También en la gula cuando escondemos alguna comida que mucho nos gusta para no convidar. Lo mismo en la pereza, cuando miramos lo que otros hacen, pudiéndolos ayudar.

Es tan fuerte el egoísmo, que muchas veces pecamos de serlo inconscientemente.

Un ejemplo es quien va en su automóvil y saluda hasta con bocinazos a una persona que va a pie un día de lluvia, y tal vez por no pensarlo en el momento, teniendo lugar para hacerlo, no lo invita a subir, y llevarlo. Cosa que es común, pero que la persona que va a pie bajo la lluvia puede pensar ¡qué egoísta, por qué no me invitó a llevarme!.

En síntesis, “no se necesita enfrentar una situación de peligro para saber de nuestro abnegado heroísmo o mezquino egoísmo. Solo basta que, hasta involuntariamente e inconscientemente pensemos exclusivamente en nosotros mismos y actuemos con total individualismo”.

“Lo peor del egoísmo, además de no pensar en el otro, es el de creer que uno tiene la capacidad suficiente para sobrevivir y resolver todo solo”.

A los ejemplos dados, se suma “el de la pandemia del Covid 19 que puso en evidencia, entre otras cosas, la pandemia del egoísmo en el mundo, con el acaparamiento y desigual reparto de las vacunas”.