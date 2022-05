Tras haber tomado conocimiento que el dolorense Dr. Juan Pablo García se incorpora a la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno provincial, charlamos con él y le preguntamos.

Nuestro convecino decía que será a partir del próximo 1º de julio, que tiene aún tareas a desarrollar en su actual cargo en el Ministerio de Educación de la Nación, más precisamente en el Programa Progresar a su cargo, y puntualizaba que “a partir de esa fecha cumpliré funciones en Jefatura del gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, un lugar desde donde venía teniendo ofrecimientos desde el año pasado, pero como está en proceso del crecimiento el Progresar quería consolidar el trabajo en Educación, que es algo que me sigue apasionando. También debo decir que esta nueva tarea es una oportunidad de las que se dan pocas veces en la vida. Es trabajar con los funcionarios que están en las decisiones más importantes para el rumbo de nuestra provincia. Es un desafío personal.

– ¿Tener un cargo en provincia lo acerca más a las necesidades de Dolores?

Sí, me acerca más a Dolores por el propio perfil administrativo que tiene, y por ser además en este sentido una de las ciudades importantes de la provincia, por tener el Departamento Judicial, la Unidad Penitenciaria N°6, gran presencia de la Policía Bonaerense. Todos los días hay alguna consulta, pedido, de algún vecino o institución, y estar en ese lugar te permite traer soluciones. Lo tomo con un desafío importante, la oportunidad de estar todavía más cerca de los vecinos y cuestiones de mi ciudad, gestionando e interviniendo para Dolores.

– ¿Qué balance hace de su paso por Educación?

Como todos los lugares es un aprendizaje, desde donde uno se lleva cosas buenas y no tan buenas. Pero el balance en el Programa Progresar es todo positivo. Uno puede ver en este programa de becas para acompañamiento de los estudiantes, como a partir de una gestión se puede transformar la vida y los horizontes de muchos chicos. La máxima cobertura de becas que habíamos tenido en nuestra ciudad, desde 2014 hasta el año pasado, habían sido poco más de 600. Ya a fines del año pasado, con la nueva línea de becas Progresar para 16 y 17 años, llegamos a mil. Y este año, en un segundo mes de liquidación, estamos en 700 y pico e irán creciendo de acá a fin de año, ya que en agosto está proyectada otra convocatoria. Ahí uno ve como desde la gestión puede ayudar a transformar muchísimas personas. Para mí es un balance sumamente positivo. Me permitió conocer Ministros de Educación del país, funcionarios, rectores de universidades, ampliar la agenda y un nivel de contactos que solamente te lo da la gestión en este tipo de cargos.

– En el plano local en estos dos últimos años ha realizado visitas barriales, ha mantenido un contacto mucho más estrecho con los vecinos. ¿Cómo vive esa relación?

Significa una nueva etapa. Siempre me había tocado más estar en la gestión “dura”. Y antes de la pandemia, hace algo más de dos años, empecé a sentir la necesidad de estar más en contacto con otras realidades. Empezamos a hacer reuniones en distintos barrios, a juntarnos con instituciones o vecinos que tienen alguna idea o proyecto. Y empezó a madurar algo. Vino lo del PJ (presidencia del Partido), que me da enorme satisfacción. Como toda persona vinculada al Peronismo, lo máximos que podés aspirar dentro de tu espacio político es presidir el Partido. Hoy lo estamos poniendo nuevamente de pie, llevando actividades culturales, deportivas, educativas, hace unos días conveníamos con un instituto de formación laboral que depende del Ministerio de Trabajo de la provincia y estamos convocando a cursos de programación, introducción a la informática. Siempre sumando, poniéndole un plus a cada gestión que hacemos. Estoy muy contento con esta nueva etapa, más cerca de las problemáticas de la gente.

– ¿Cuándo habla con la gente qué le trasmiten respecto a la ciudad, hablan de cambio de rumbo?

Si. Se empieza a ver en Dolores una especie de fin de ciclo. La gente comienza a ver que la gestión municipal actual se agota, han decaído mucho sus números en las últimas elecciones. Por supuesto, desde el Partido convocamos a vecinas y vecinos de nuestra ciudad a construir una ciudad distinta, con otras perspectivas, otra dinámica. Inclusive a quienes hayan formado o forman parte del electorado del gobierno actual. Porque son ciclos, hay gente que acompañó al actual Intendente pero ahora busca otro rumbo. Nosotros avanzamos para construir una ciudad que involucre a todos los dolorenses. Porque hoy vemos que esta gestión municipal acota sus perspectivas, gestionan solamente para quienes acompañan su proyecto. Y cuando vos sos intendente tenes que gestionar para todos, para los que te votan y para los que no te votan. Ese cansancio del electorado, se nota, es un deseo de cambiar la mirada y el rumbo. A nosotros nos da una posibilidad, y la estamos construyendo con responsabilidad y seriedad. Para eso como oposición debemos seguir madurando, aprendiendo a definir las cuestiones de mediano y largo plazo. Y fundamentalmente construir un proyecto, porque la gente no le va a firmar un cheque en blanco a nadie. Hay que seguir trabajando como viene la oposición trabajando en el HCD, a pesar de las distintas miradas. Estrategia clara y firme de control al Ejecutivo, vendrá entonces la etapa de construir un Proyecto de Ciudad. Y eso es lo que se empieza a ver y en lo que estamos trabajando.