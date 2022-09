El médico psiquiatra Pedro Gargoloff junto al Dr. Ricardo de Corral, acaba de presentar en la “I Cumbre Latinoamericana de Salud Mental” realizada en la ciudad de Cartagena (Colombia) el trabajo que denominaron: “La Palabras importan. ¿Cómo comunicar temas de Salud Mental?

Los profesionales médicos, que pertenecen a la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), encabezaron un grupo de trabajo y elaboraron una guía que apunta a erradicar los mitos más comunes sobre los problemas de salud mental, para poder mejorar así con pocos consejos la información sobre cómo viven las personas con afecciones como la depresión, la demencia, el trastorno bipolar, los trastornos del desarrollo, la esquizofrenia y otras psicosis.

Dicha guía se comenzó a gestar durante la pandemia de Covid-19 y los servicios de salud se concentraban en dar respuesta a la emergencia sanitaria, particularmente cuando se incrementaron las consultas en las guardias por síntomas o urgencias psiquiátricas, que se indica, crecieron entre un 20% y 30%.

Al referirse al tema el Dr. Gargoloff señaló: “no hace falta buscar muy lejos para hallar personas con trastornos de salud mental: solemos encontrarlas entre nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. A veces, sienten vergüenza de comunicárselo a sus seres queridos por el estigma que aún existe. En otros casos, no están diagnosticados, por lo que no están en tratamiento y, así, su situación sigue empeorando”. «Existe desinformación sobre los trastornos mentales y estigma por estereotipos o prejuicios que todavía se traducen en discriminación», resaltó el médico.

Por su parte el Dr. Ricardo Corral refirió, “de a poco, los psiquiatras estamos buscando cambiar la mirada para que todos veamos a los pacientes como lo que son: personas que tienen una enfermedad como cualquier otra y que, en muchos casos, necesitan un tratamiento médico”, y que por eso “las palabras que usamos para referirnos a la salud mental son cruciales para definir cómo nos ubicamos frente a esa realidad”.

El manual destaca que “el trastorno o enfermedad mental no es culpa de la persona ni de sus familiares. Al igual que otros problemas, es producto de un conjunto de factores tanto biológicos como psicológicos y sociales”. Por eso aconsejan no caer en estereotipos de género ni por edades y evitar hablar de padecimiento mental o psíquico, porque dicen “suele referirse al sufrimiento que se asocia a la pérdida de salud y puede o no acompañar a los trastornos y enfermedades mentales”.

A su vez desaconsejan usar términos como “padece”, “es víctima de” o “sufre de”, porque eso deja a los pacientes en “una posición pasiva negativa” con respecto de su salud, cuando según los profesionales médicos, esas afecciones de la psiquis “no son impedimento para llevar una vida plena con los apoyos y el tratamiento necesarios”. Asimismo, indicaron que con tratamiento adecuado y un entorno social y familiar favorable, se pueden superar las limitaciones parciales y transitoria del trastorno mental que padecen, como para trabajar, mantener adecuadas relaciones sociales, vivir en familia y cuidar a sus hijos, entre otras actividades.

Sobre ambos profesionales es de recordar, que el dolorense Dr. Pedro Gargoloff es fundador y asesor de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia (AAFE), y docente de la maestría en investigación biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y que el Dr. Ricardo Corral es presidente de la AAP, jefe de Docencia e Investigación del Hospital Borda, y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).