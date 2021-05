Fabiola Yáñez acompañó a Alberto Fernández en su ajetreada agenda en Europa con muchas apariciones públicas. El presidente asistió a varias reuniones con mandatarios, mientras que ella tuvo encuentros con otras primeras damas para discutir temas como la educación. Pero ahora se unieron para un encuentro especial que tuvo lugar en Roma: visitar al papa Francisco.

Para la ocasión, volvió a confiar en el reconocido diseñador dolorense Adrián Brown que creó especialmente para ella un vestido negro, sin escote, con mangas largas y una falda por debajo de las rodillas, que respeta con exactitud el protocolo que se debe seguir a la hora de una audiencia papal. El estilismo estuvo a cargo de Caro Marafioti.

En una charla exclusiva, el diseñador expresó: “Para mí fue un gusto conocerla y me generó mucha emoción confeccionar el vestido para el encuentro con el papa Francisco. Que un vestido mío vaya al Vaticano es algo que en lo personal me conmueve. Todo se dio naturalmente. Ella me vino a ver y enseguida imaginé la escena, me bajó el dibujo”.

Sobre el vestido, resaltó: “Hice una pieza en línea A (el diseñador francés Christian Dior es el creador del primer vestido línea A en las pasarelas de los años 50) con mangas largas angostas pero siguiendo la misma línea. El cuello es a la base y el largo es el sugerido por el protocolo del Vaticano”.

Brown, que confesó ser un ferviente católico y amante de las imágenes religiosas, se inspiró en su adorada Santa Teresita (religiosa carmelita francesa) conocida también por su amor a las rosas. Por este motivo eligió un guipure como textura,como homenaje a esa flor. El vestido es de cloqué, un tejido arrugado con relieve, cuerpo y grosor medio que además lleva aplicaciones por encima con el género. “Me parece que tiene mucho simbolismo, que transmite un mensaje de espiritualidad y sencillez”, sentenció el diseñador; informó TN.