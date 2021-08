Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

El disconformismo, es decir el no estar conforme con lo que uno hace pero a veces mucho más con lo que otros hacen, es una actitud casi preponderante respecto al conformismo, no solo al momento de hacer un balance en lo personal de cómo nos fue en la vida cuando acumulamos muchos años y miramos y analizamos nuestro pasado, sino a diario en la órbita especialmente laboral y económica, y con relación a la situación general que se vive de la cual se repara más en las cosas negativas que en las positivas, dirigiéndose por ello críticas a quienes nos gobiernan, en mayor medida de parte de quienes no comulgan con su política, que de aquellos que están de acuerdo con ella.

La proclividad al disconformismo es acentuado en personas escépticas y pesimistas que en las optimistas y esperanzadas, que ven la realidad y el futuro de otra manera y no se encierran como las primeras en decir “todo está mal”, “nunca vamos a mejorar”, o en lo personal ”siempre todo me ha ido como el diablo”.

También el disconformismo sirve en lo personal para superarse, cuando incita a doblegar esfuerzo para lograr tal objetivo, y para demostrar al gobierno, cuando es colectivo que está equivocado en tal o cual medida que ha adoptado.

La queja es buena cuando se funda en la razón de lo que se critica o en la legitimidad del derecho que se reclama, y mala cuando se convierte en una manía o un capricho de quienes lo hacen por hábito y no en la ocasión oportuna. Más aún cuando se hace por interés político que denota oposición sin argumentos o mala intención.

Lo cierto es que la mayoría de los argentinos son disconformes por idiosincrasia, tal vez en lo biológico por llevar en sus genes ascendencia española, en algunos casos, e italiana en otros, y en lo cognitivo, es decir en el análisis de la realidad, porque es lógico el escepticismo que se puede tener en un país cuyos malos gobiernos lo han llevado por décadas a vivir situaciones de permanente zozobra en lo económico y social, y de inestabilidad en lo político institucional.

La disconformidad es un estado anímico de contrariedad, en lo individual o colectivo con la realidad, lo que puede dar lugar en el primer caso a una depresión psíquica o cansancio moral y en el segundo a un conflicto o estallido social, y cuando es por causas políticas e ideológicas hasta a una revolución, es decir a un cambio de sistema político.

De allí que el disenso es diferente al disconformismo, pues en el primero hay ideas y proyectos distintos que se discuten dentro del marco institucional, mientras que en el segundo existe un conflicto por necesidades insatisfechas, que se manifiesta en las movilizaciones sociales y populares contra el gobierno o alguna institución estatal (por ejemplo contra el Poder Judicial).Es decir que el disenso plantea un debate, en cambio la disconformidad una crisis en términos de cuestionamiento y en algunos casos también de resistencia, pacífica o violenta.

En cuanto a las personas, las edades de mayor disconformidad son la adolescencia manifestada a través de la negación o la rebeldía y la adultez avanzada expresada generalmente en autocrítica y frustración.

Lo opuesto al disconformismo es el fatalismo y la resignación, es decir en la aceptación de que las cosas son como son y que no es posible cambiarlas. Lo peor es cuando el disconformismo se internaliza y no se manifiesta, porque produce angustia e impotencia. De allí, que muchas veces el expresarla constituye un alivio, aunque en los hechos nada se logre.

Ello es así, porque la disconformidad genera en lo anímico bronca e irritación, cuando se trata de una injusticia, pues fuera de este tipo de situaciones, se la puede manifestar simplemente diciendo que no o firmando pero en disconformidad.

Además, generalmente el disconformismo es con lo que hacen otros o con la realidad que en la mayor parte de los casos no se puede manejar y poco y nada con uno mismo, y cuando se lo hace con el correr de los años ya es tarde, por tratarse de cosas que no se hicieron antes o no se pueden volver a intentar por haber pasado la oportunidad para hacerlo, razón por la cual es solo válido el disconformismo ante una situación o circunstancia real, presente y que se puede cambiar. Por lo que resulta en vano disconformarse con el pasado, como lo suelen hacer ciertas personas al llegar a la senectud o a la vejez.

También la disconformidad es mayor por insatisfacciones en cosas materiales que espirituales, tendencia generalizada quejarse por vivir económicamente de manera estrecha, olvidando casi totalmente la dicha de tener buena salud y una familia afectivamente unida o amigos fieles e inseparables.

En similar sentido, al minimizar logros y exagerar la propia culpa por cosas que no se pudieron realizar o hallar culpables y victimizarse.

El tema pasa por ser ecuánime, no solo mirando el debe, sino también el haber, cuando hacemos el balance.

En lo colectivo el disconformismo puede llevar al caos, a cambios políticos o a la grieta social por ideológicos antagonismos, cosa que nos sucede a los argentinos.