El trabajo del dúo dolorense cuenta con colaboraciones nacionales e internacionales de prestigio y ahora está disponible en todas las redes sociales y plataformas. Fernando Leiva, uno de sus fundadores e integrantes, nos cuenta cómo se gestó el trabajo, que contiene, y como transitaron la pandemia desde su lugar.

Leiva contaba que, venían “con el proyecto del disco y proyectos de viajes. Para el 2020 teníamos un viaje a Colombia que se había pospuesto. Sucedió la pandemia y como a todos los artistas, nos afectó al 100% ya que hubo que suspender absolutamente todo. En base a esto muchos empezaron a reinventar cosas con la música, pudiendo hacer videos desde su casa. Empezaron a surgir programas hasta para el teléfono, para poder editar y que cada uno grabe con su teléfono en su casa, ensamblar y formar videos. Eso fue lo que hicimos, intentamos hacer streaming en realidad pero hay que tener muy buena potencia de internet y en lo técnico estábamos carentes de algunas cosas así que decidimos hacer los videos. Fuimos haciendo videos con Hernán, cada uno en su casa, hasta que nos pudimos juntar con todos los protocolos y distanciamientos, para poder grabar juntos videos. Nos mantuvimos haciendo eso. Fueron meses muy difíciles, pensando en hacer todos los trámites legales de registro del disco para poder subirlo a las plataformas, que fue lo que logramos ahora”.

– ¿Hay canciones propias en el disco?

Tiene tres canciones de nuestra autoría y canciones clásicas del folclore, reversionadas, y después tiene canciones de autores amigos, todo reversionado con la producción musical de Richard Rolando y nosotros. Nuestros temas son: una chacarera llamada «La luz de tu mirada”, que compusimos con Hernán letra y música, otra que es un vallenato en el que participo Rafael Rúa desde Colombia con el acordeón, Marcelo Vaccaro en bajo y Joty Gallo en batería. Esa canción se llama “Dame”, yo compuse la música, y parte de la letra la hizo también mi hija Amancay, me ayudo ella. Y otra canción que escribí hace algunos años y reversionamos en ritmo de saya llamada “Aire que respiras”.

– ¿Cuándo hicieron el lanzamiento?

El lunes pasado. Hubo músicos invitados, hicimos una entrevista, la hizo Rolo Reynoso, ya que trabajamos con su productora, “R&R Producciones”. El hace todo el trabajo de subir a las plataformas, hacer prensa, y también trabaja con la página web. Estamos en todas las plataformas. La que más se usa es Spotify y hay varias más también. Está en todas el disco. Si pones una historia en Instagram podes poner una canción nuestra porque también está en esa red social.

– ¿Tienen programada alguna gira?

Ya tenemos fechas y lugares, se hacen shows con los debidos protocolos. El jueves 1° de abril actuamos en Maipú, el 3 y 4 en Costa Azul, el 9 en Chascomús y tenemos confirmado el 12 de junio en el Teatro Auditórium de San Bernardo, donde presentaremos el disco con más músicos. Es un teatro que con protocolo permite el ingreso de 200 personas. La idea es ver como continúan las restricciones de la pandemia y si nos permiten llegar a junio. Ya estamos planeando más fechas en otros lugares.

– ¿Qué sucede con el viaje que iban a hacer a Colombia?

El viaje a Colombia sigue pendiente para cuando se pueda viajar, dependemos de como vayan dándose las cosas con la pandemia. También tenemos pendiente un viaje a Salta. El tema que está en el disco y se llama “Morir de amor”, es de Cristian Pereyra, integrante de “Salta Tres”, y él nos invitó a tocar en la Peña de la Vieja Estación, donde participan artistas exclusivos de esa Peña. Nos iban a ayudar en la prensa, radio y TV. de Salta. También queda pendiente eso.

– ¿Cómo vivieron el distanciamiento durante la pandemia?

Hubo que adaptarse a la parte digital, aprender a utilizar otros programas de edición. Los músicos no estaban tan abocados a una edición en un programa de computadora o teléfono y debimos adecuarnos a eso para poder grabar y compartir. Aprendimos bastante y nos fuimos adaptando a la tecnología para poder mostrarnos y no estar ausentes. Y acompañar, ya que la función del artista, lo mismo que del resto, fue acompañar a los demás. Y por medio de las redes teníamos esa posibilidad de estar en forma virtual en la casa de alguien que quizás necesitaba un poco más que otro, un momento de distracción o de calmar la cabeza, con todo lo que estaba sucediendo. Creo que los artistas tuvimos una función primordial en pandemia.

– ¿Tienen pensado hacer videos?

La idea es grabar dos videoclips. Hacer uno, subirlo, promocionarlo. Ya tenemos disponibles las plataformas, todas. Y en YouTube el canal “Fuyén Dúo”, donde aún no hay videos, pero la idea es subir todo el disco con una imagen, y luego subir el primer videoclip que está ya en proceso de selección de tema, y ver como lo vamos a grabar. Posiblemente se realice en un estudio en la Plata.

Detalles del disco

Fuyén dúo son: Hernán Teisera: Voz y Guitarras base.

Fernando Leiva: Voz, cajón y Bombo legüero.

Grabado en: Estudio 3: (Grabación de percusiones y guitarras base, bandoneón y traversa) Capital Federal; Studio móvil RR: (Grabación de voces y guitarras, charango, cuatro, bajos y teclados). La Plata, Bs. As.; Play Music Jujuy: (Grabación de baterías) Jujuy; Puna Récords: (Grabación de vientos) La Plata, Bs As; Estudio Igneo de Carlos Cattaneo: Mezcla. La Plata, Bs. As.

Músicos que forman parte del disco: Joty Gallo (Los Tekis) Batería en Sueño infinito, Dame y Aire que respiras; Alejo Alvarez Quiroga (Tulma): Batería en Chaca que machaca; Juan Carlos Liendro: Flauta traversa y Quena en Sueño de amor y Piedra y Camino; Juan Acosta: Bandoneón en Morir de amor y La luz de tu mirada; Rubén «Pucho» Nievas: Sampoñas en Aire que respiras; Rafael Rúa (desde Colombia): Acordeón en Dame;: Marcelo Vaccaro: Bajo en Dame; Richard Rolando: Guitarras Eléctricas, Nylon, Acústica de 12, Charango, Cuatro Venezolano, Quenas, Bajos (exceptuando Dame), Samplers y Teclados; y Luciano Cañete: Voz en Chaca que machaca.

Técnicos: Mezclado por Carlos Cattaneo y Richard Rolando. Mastering: Estudio Daniel Ovie; Producción Musical: Richard Rolando.