Días pasados, se disputó un Torneo Interclubes de Tenis con la participación de Social, Ever Ready, Naytuel y el Polideportivo, jugándose en las instalaciones del Club Ever Ready y el Polideportivo, con la participación de más de 80 tenistas, entre ellos invitados de Castelli.

Se disputó en cinco categorías con un Campeón por cada división y un ganador general.

El sábado 3, jugaron Ever Ready vs. Naytuel y Social vs. Polideportivo. El domingo 4 jugaron los ganadores de cada categoría por el 1er. y 2do. puesto, y los perdedores por el 3er. y 4to. puesto.

El Campeón fue Social con 37 puntos, Subcampeón fue Ever Ready con 34 puntos, 3ero. fue Naytuel con 26 puntos y 4to. Polideportivo con 24 puntos. Representaron al Club Social:

Intermedia A: Matías Lucca y Francisco Lanz (Campeones).

Intermedia B: Juan Pablo Cremonte, Caco Cremonte, Natalia Ale, María Arriola, Pilar Lino y Agustina Fernández (terceros).

2da: Gabriel Hernández, Fernando Castillo, Cesar Meckievi, Mauricio Soler, Francisco Ciancio y Hernán Teisera (segundos).

3era: Francisco Ciancio, Carlos Torres, Mariano Cazeaux y Emanuel Pérez (Campeones).

4ta: Hernán Teisera, Diego González, Marcelo Mene y Edgardo Díaz (terceros).