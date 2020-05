El Club Ever Ready le presentó al Intendente Etchevarren una nota mediante la cuál solicitan a través de Protocolo de Sanidad poder habilitar el juego de Tenis (tanto en su forma single como con clases); para que sea elevado a los organismos pertinentes provinciales y/o nacionales para su evaluación y autorización.

Desde la Institución Blanquinegra destacan que están plenamente abiertos y a disposición para realizar todas las mejoras y/o modificaciones que las autoridades gubernamentales entiendan correspondan no solo para la aprobación de la práctica de este deporte en particular, sino de cualesquiera que entiendan pueda realizarse, siempre en pos de la buena salud física y mental de la población, siempre en el marco de cuidados excautivos que deben tener en relación a la problemática de salud que estamos atravesando.

Protocolo

El objetivo del mismo es proporcionar las guías básicas para la práctica de tenis en el CAER en el entorno actual de afectación global por la pandemia COVID-19, proponiendo pautas claras y concretas de aplicación antes, durante y después de la práctica del deporte de referencia.

La misma está dirigida para su implantación a todas aquellas personas que estén relacionadas con la práctica del tenis a nivel recreativo, tanto en la práctica del deporte (partido de formato single, como clases individuales o doble), todas ellas en las canchas del predio de nuestra institución.

Todos los actores que practican o se vinculan al tenis (jugadores, profesores, personal de mantenimiento de canchas, personal administrativo de tenis y dirigentes) serán responsables de familiarizarse con el protocolo y salvaguardar su cumplimiento y su aplicación, para lo cual incluso se prevé sanciones para todas las partes involucradas ante el simple intento de no cumplimiento del presente (entendiendo que el no cumplimiento no es una posibilidad concreta).

Cabe destacar que el Protocolo está respaldado por profesionales de la salud.

El Protocolo contempla Advertencias, Prohibiciones (para personas que hayan tenido Covid-19), Características a tener en cuenta, Recomendaciones para los deportistas y Trabajadores del Club, Medidas de Limpieza y Desinfección, Formas para dar Clases, Formato para jugar partidos (sólo estará permitida la modalidad en formato single, y con varias recomendaciones), y Sanciones.