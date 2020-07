Para conocer del funcionamiento del Centro de Prevención de la Adiciones (CPA) de nuestra ciudad, particularmente ante la situación actual por la pandemia, charlamos con su Coordinador Médico, el Dr. Germán Rodríguez, quien refería: “Estamos trabajando en medio de esta situacion mundial preocupante, ocupándonos desde el día cero. Somos dependencia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaria en Consumo Problemático de Substancias. Por ende somos un lugar referencia, aunque por indicación de provincia debido a la pandemia, atendemos en horario reducido, de lunes a viernes de 9 a 13 horas”.

- ¿Cómo se compone el equipo del CPA en Dolores?

Somos seis recursos, dos psicólogas, un trabajador social, una trabajadora social, un docente, un administrativo y un coordinador médico. El CPA continua trabajando, siempre está abierto, pendiente. Y la gente llega. Casualmente tuvimos estos días una reunión muy positiva e interesante con todos los referentes de los merenderos de nuestra ciudad, a la que también se acercó el Padre Maxi. Estuvimos charlando sobre problemáticas que obviamente se han recrudecido más en estos momentos.

- ¿El aislamiento, lo social, lo económico, influyen en la salud?

Creo que todos los factores que influyen en la salud de la persona, en detrimento de la persona, ahora con la pandemia, la situacion económica pero sobre todo la situacion social reinante, recrudecen. Para estar sanos se tiene que estar bien en lo psicológico, lo orgánico y lo social; nosotros somos sujetos sociales que estamos en contacto con otras personas, trabajamos, nos relacionamos, recorremos diferentes lugares. Y el hecho de tener que estar aislados, distanciados, nos dificulta, sobre todo a las personas más vulnerables, que están más expuestas a situaciones complejas. Claro que se agrava. Si tengo antecedentes de consumo problemático y de pronto encuentro que no puedo salir a hacer mis actividades cotidianas, ni ir a trabajar, eso no es un elemento favorable para que siga en franca recuperación. Y tranquilamente podría tener algún tipo de recaída. Te hablo de consumo problemático pero podría también hablar de alguna otra situación puntual.

- ¿Quiénes puede recurrir a ustedes?

Aquella persona que quiere acercarse al CPA puede hacerlo. No necesariamente tiene que ser ante un problema puntual de consumo, tranquilamente puede hacerlo por situacion personal o familiar, por un amigo o un conocido. Nosotros estamos acá y vamos a ocuparnos. La entrada es libre, la atención totalmente gratuita para cualquiera que venga. La atención puede ser presencial, y hoy en día también a través de nuestro teléfono fijo o del Messenger en Facebook, ahí la gente se puede contactar. Si alguna situacion puntual, o conflictiva le sucede en horario en que la institución está cerrada, existe un 0800-222-5462 que funciona las 24 horas los 365 días del año.

- ¿En Dolores puntualmente, han recrudecido las adicciones?

Es muy amplio el tema. Nosotros recorremos siempre las escuelas brindando charlas, las escuelas secundarias. Y si bien la Salud no está directamente relacionada solo con los números, estos hablan por sí solos. Sabemos que el consumo problemático de alcohol se está dando en chicos cada vez más chicos. No es que nosotros no le demos importancia al consumo problemático en personas adultos, sino que trabajamos mucho con los chicos sabiendo que a los 12 o 13 años empiezan a consumir. Tratamos de realizar actividades preventivas, nos preocupa y ocupa el aumento del consumo de alcohol. Y esto no quiere decir que no haya consumo de otras substancias.

- ¿La familia es realmente clave en el tratamiento del problema?

Claro, hay que tener en cuenta muchos factores. Desde nuestro trabajo le damos muchísima importancia al ámbito y entorno familiar. No siempre, pero muchas veces frente a un caso determinado la familia no está cumpliendo el rol que le corresponde. No hablo de familias de padres separados, porque cada uno puede cumplir perfectamente su rol. Me refiero a los cambios de la familia ante un montón de situaciones que se presentan. Lo ejemplifico en las charlas en las escuelas con que los adultos a veces por la vorágine, por la situacion socioeconómica, creemos que el único objetivo es el nuestro, nos ocupamos solamente de nosotros creyendo que los nuestros son los únicos problemas que existen, los problemas de adultos. Y dejamos de lado situaciones puntuales que pueden plantear los adolescentes, con todo lo que significa en esa etapa de la vida, por considerarlas algo secundario. Y para él o la adolescente, quizás esta situacion sea el problema más importante que le está sucediendo.

- El desinterés de los padres.

Muchas veces te lo pregunta a vos como madre o padre, y en vez de darle una respuesta, prestarle oreja, le decimos que los problemas reales son los nuestros. Y esto va a acumularse en el chico y posiblemente lo lleve a entrar a situaciones que no son cotidianas, entre ellas el consumo. Y cuando los padres vean el problema tranquilamente de parte del chico puede venir la respuesta “cuando te pedí ayuda, no me la diste”. Es importante hablar, escuchar a los chicos, orientarlos. Escuchar a los chicos y preguntarles que les pasa, que sienten, lo que les pasa en ese momento.

- ¿El dialogo presencial es clave?

Por supuesto. Respecto a nuestra época, se ha perdido el dialogo. Hoy en día los medios de comunicación, las redes, permiten que una persona en una habitación le envié un mensaje al hijo que está en una habitación de la misma casa, en vez de decírselo en persona. Esto no significa que no sea útil la tecnología, que resuelve muchas cosas. Pero el dialogo entre las personas no se debe perder, el dialogo entre padres e hijos, nosotros le damos muchísima importancia al seno familiar.

- ¿Cómo desarrollan las charlas en colegios?

Tratamos de que la charla no sea unidireccional. Creo que los chicos tiene que expresarse sobre lo que sienten, que les pasa, y como piensan ellos. Porque son sujetos de derecho, tienen todo para pensar y no tienen por qué estar de acuerdo en lo que uno está diciendo. Con fundamento, obviamente, todo se puede charlar y disentir. Me gusta que las charlas se den a partir de lo que les pasa a ellos, si se empieza por el tema violencia que así sea, lo mismo el tema sexualidad. Tratamos de que sea una charla amena y que el chico se lleve algo. Nos sirve también a nosotros a futuro para ver a donde debemos apuntar, que tenemos que hacer, y afinar la puntería, indudablemente.

- ¿Cómo se los puede contactar?

La dirección es calle Buenos Aires 278, casi Alberdi, al lado de un restaurante. Nuestro teléfono es 44-0637. Ahora, por la situacion de pandemia, funcionamos de 9 a 13 hs. Se puede acercar cualquier persona que quiera hacer una consulta de orientación sobre Salud Mental, Consumo Problemático o Violencia, no hay inconveniente. Si viene por alguna temática que no es exactamente esta, se lo escuchara, preguntara y se lo contactara o derivara con el lugar que sea pertinente.