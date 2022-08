Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Si bien reconozco que el campo ha producido y produce materias primas esenciales, como carnes, cereales y oleaginosas, que sostienen hasta hoy el comercio exterior de este país en materia de exportaciones, también no hay que olvidar que tal esquema agroexportador, próspero a fines del siglo XIX y principio del XX, no contribuyó al desarrollo industrial del país, por la histórica puja entre el campo y la industria, y por las políticas de gobiernos conservadores que lo mantuvieron, produciendo un estancamiento y retroceso con respecto a países desarrollados e incluso emergentes que apostaron a la industrialización, teniendo hoy ventajas comparativas en el comercio exterior.

Aún en la época floreciente de las exportaciones de materias primas agropecuarias, Argentina ya se encontraba en desventaja, pues la revolución industrial trajo una notable diferencia en los precios internacionales en favor de las manufacturas, que ocasionó varios déficits de la balanza comercial, por ser nuestro país importador de productos industriales.

También el desigual reparto de las tierras, produjo conflictos internos dentro del sector rural, entre los pequeños productores, es decir los chacareros, que eran arrendatarios con respecto a los terratenientes, empresas de colonización y monopolios comerciales exportadores, y que dio lugar en 1912 a lo que se llamó ”El Grito de Alcorta”, por el cual se creó la Federación Agraria Argentina, que hasta hoy agrupa a los medianos y pequeños productores agropecuarios, algunos propietarios y otros arrendatarios.

Respecto al reparto de las tierras, en el libro “Mi país, la Argentina” de Clarín en página 73, tiene un excelente comentario titulado “Los Dueños de la Tierra”, que refiere a lo sucedido después de la Ley de Enfiteusis dictada por Rivadavia, y que transcribo en la parte más importante que refiere a la formación de los grandes latifundios, diciendo” Se calcula que, de este modo, 538 estancieros enfiteutas se apoderaron de 8.656.000 hectáreas. Por otra parte, como premio, otras 2.125.000 hectáreas fueron entregadas por Rosas a los militares y funcionarios que participaron en campañas contra los indios. Vencido Rosas, el reparto de las tierras públicas no se detuvo. En 1857 se dictó una ley que autorizó nuevos arriendos de tierras fiscales por ocho años, lo que implicó nuevas maniobras especulativas que permitieron a los grandes hacendados apropiarse de cuatro millones de hectáreas más. Si las tierras quedaban fuera de la línea de frontera, el arriendo era gratuito. Para justificar su presencia en esta “tierra de nadie-” los indios y gauchos eran “nadie”-, los estancieros sólo debían construir dos ranchos con pozo de balde y llevar no menos de 300 vacunos o 1.000 ovejas, exigencias que los ganaderos podían satisfacer fácilmente. De este modo se consolidó en la provincia de Buenos Aire el poder de las “grandes familias”.

Al promediar la segunda mitad del siglo XIX, éstas estrecharon sus lazos con Gran Bretaña, la potencia entonces hegemónica, vínculo que habían iniciado los antiguos estancieros saladeristas. Con el tiempo, las grandes estancias familiares se convirtieron en explotaciones a cargo de sociedades anónimas” (sic).

Lo expuesto no necesita de ningún otro comentario.

Otro factor económico negativo es que el campo crea muy poco empleo, y el que ocupa es de manera estacional y está relacionado a la recolección de las cosechas en algunas provincias, aunque hoy la tecnología ha reemplazado en gran parte dicha mano de obra.

Ello produjo un gran éxodo de personas del campo a la ciudad en busca de trabajo y nuevos horizontes. Fenómeno migratorio que no sólo ha acaecido en Argentina sino en gran parte del mundo.

En cuanto a su producción tampoco es estable y sostenida, ya que depende de factores climáticos, siendo por tal causa un sector que padece cíclicamente sequías o inundaciones que los coloca en situaciones de emergencia tanto impositiva como crediticia, debiendo el Estado ir en auxilio ante tales circunstancias.

Si bien a veces se habla de la soja como la salvadora en materia de exportaciones, es solo un recurso, pues hoy los precios internacionales de los productos agropecuarios no son competitivos y por lo tanto no dejan una ventaja diferenciada en un mundo altamente industrializado que está inmerso en la era de la tecnología y el conocimiento. Además no son precios estables, sino inestables y fluctuantes, a diferencia de las manufacturas industriales que sí lo son. También es dable destacar que no lideran las exportaciones argentinas, sino a través de la agroindustria, que junto a las automotrices y a las mineras son las que preponderan.

Respecto a las retenciones tan discutidas por el sector agropecuario exportador, me remito a transcribir un análisis realizado por el economista Martín Redrado en su libro “Argentina Primero” páginas 184 y 185, que dicen:”… Por un lado, reduce el precio percibido por el exportador: ello disminuye su rentabilidad, lo cual desincentiva la producción, la inversión y las exportaciones del bien gravado, en especial cuando las alícuotas aplicadas son elevadas. Por otro lado, las retenciones trasladan parte de las ganancias hacia el Estado y contribuyen a disminuir el precio doméstico del bien, de forma que benefician a los consumidores locales. Si se da el caso de que los bienes sobre los cuales recaen las retenciones representan una porción significativa de la canasta de consumos, la reducción del precio contribuirá a mejorar la distribución del ingreso hacia los sectores de menores recursos” (sic).

¡Clarito no!. “Es bueno que gane la gente del campo, pero también que puedan vivir de sus ingresos los consumidores y usuarios”.