Se trata de un Conversatorio organizado por el Dr. Juan Pablo García a través de la Secretaría de Extensión de la Universidad Atlántida Argentina. El expositor es especialista en el tema. Hablamos con el Dr. Alfredo Meckievi, que será el presentador de la Charla este jueves.

“La importancia de que un Centro Educativo de Altos Estudios esté en nuestra ciudad, no solo tiene que ver con el alumnado, sino que también implica la posibilidad de estar al servicio del mejoramiento de cualquier aspecto que redunde en beneficio de toda la comunidad: ampliar el conocimiento, el debate, conocer nuevas alternativas, tener una mejor actualización. Ahí la Universidad no solo cumple el rol de formar alumnos y eventuales profesionales, sino que tiene un beneficio de impacto en la calidad de vida en el lugar donde está inserta. Se eleva el nivel de formación, el nivel cultural de toda la comunidad, si se aprovecha. Porque podes tener todo y como un auto muy veloz en el garaje, si no lo sacas del garaje no sirve”.

¿Qué le parecen estos Conversatorios?

Me han interesado y me agrada participar, porque entiendo que cumplen este rol, de llegar más allá del ámbito académico, a toda la comunidad. En el transcurso de todas estas charlas hemos tenido personas y temas muy interesantes. Por ejemplo el Dr. Jorge Arguello, hoy Embajador argentino nada menos que en Estados Unidos, con un rol más que destacado todo este tiempo. Tuvimos la posibilidad de dialogar con él, conocer su opinión y sobre un tema de política internacional como Malvinas. Tuvimos a Alieto Guadagni hablando de un tema de muchísima importancia y difícil de abordar pero que es misión de una Universidad tenerlo presente, como es el tema educativo. Tuvimos al General Balza que nos aporta una mirada muy particular con su experiencia como General del Ejército y participe en la Guerra en Malvinas. Todo esto es algo que uno puede verlo como positivo.

¿Habrá otro invitado en noviembre? ¿Qué tema se tratará?

El 4 de noviembre va a disertar el Prof. Carlos Mate sobre el tema de las adicciones, en una conferencia llamada “Drogas, la otra pandemia”. Porque nos preocupamos, y bien hicimos, por la pandemia del Covid, pero hay una pandemia que continúa, que es la de la droga. Va a ser muy interesante, sobre todo porque tocamos temas de interés general, pero que no tienen la mezquindad de la búsqueda de una ventaja, una potenciación, que no sea contribuir a la comunidad. Algo que puede hacerlos pensar. No implica que uno tenga que coincidir en todo su predicamento con estas personas que traemos, sino que son experiencias que nos parecen interesantes y personas que nos parecen respetables, para que las podamos escuchar e introducir en nuestro pensamiento lo que veamos favorable. No significa que nos alineamos con una línea de pensamiento. Y a esto lo quiero marcar, me gustaría traer gente con la que uno no esté de acuerdo. Ahora vamos a tratar sobre el Tratamiento de Residuos, y traemos a alguien para que dé su punto de vista y cuente su experiencia, de lo cual dejas, tomás. No tenemos que tener un pensamiento alineado sino una amplitud para escuchar. Siempre para traer vamos a elegir personas respetables, pero también diversas. Si no sería uno el que da la Charla, no haría falta el expositor.

El tema del tratamiento de la basura es apasionante y preocupante a la vez.

Si, sobre todo porque hay mucho discurso en derredor del tema de la basura, y mucho de desarrollo teórico con poco fundamento practico. Es un problema que existe, que hay que abordar, difícil y complejo de resolver, y que involucra más aspectos de lo que uno imagina. No sólo de la persona en su hogar, del municipio en su tarea. Es un conjunto de cosas que tienen que funcionar.

¿Cuándo y dónde será esta Charla, y que abarca?

La Charla de este jueves 29 de septiembre será a las 19 horas en la sede de Rotary Club, y estará a cargo del Arq. Marcelo Artime. Es un especialista en el tema. El Conversatorio se titula “Del basural a cielo abierto a la Economía Circular”. El primero es el basural tradicional donde se elegía un predio y se tiraba la basura, la economía circular es el otro extremo del proceso. Se viene de una situación histórica de que la basura a veces se tiraba en el fondo de la misma casa, se hacía un pozo, luego recogía la Municipalidad y tiraba en un predio más o menos lejano. Eso es el basural a cielo abierto. Y el concepto de Economía Circular involucra todas las fases productivas. Nosotros estamos acostumbrados que en lo que se llama la Economía lineal toma una materia prima, la transforma en un producto, lo usa y lo tira, como un árbol que se transforma en madera, después se fabrica una silla, se usa y cuando se rompe se tira. Hoy hay un nuevo concepto, la Economía Circular, un sistema económico que trata de que las cosas no mueran, sino que se estire su funcionamiento en reciclado, recuperación, optimización, volver a darle un nuevo uso, todo un proceso. Eso sería el ideal. Uno plantea entonces el punto de partida, y el ideal. Pero tiene que saber uno que existe, el norte hacia el cual se procura transitar. En el medio está la vida cotidiana.

¿Por qué decidieron traer a esta persona?

Porque se ha capacitado y desarrollado en el tratamiento de esta problemática. Por ejemplo, estuvo a cargo en Mar del Plata de la eliminación del basural que existía, y que genero extensas y complejas polémicas. El condujo la tarea, planificación y ejecución de como desarmar ese proceso tan complejo que hoy tiene 700 u 800 mil habitante y que en verano son millones. Vamos a hablar no solamente con un teórico sino alguien que llevó a la práctica, y tuvo enormes dificultades y complicaciones. Su experiencia va a valer. Está Diplomado en Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, tiene Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Humano, diseñó y dirigió la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Mar del Plata. Hablamos de alguien que tiene experiencia. Fue durante 2013 y hasta 2015 Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos y de Gestión Ambiental de Mar del Plata, y en la actualidad desempeña esta función para el Municipio de Mar Chiquita. Tiene una formación teórica, ha sido diseñador de planes, es docente, y ha tenido la responsabilidad de llevar a cabo trabajos de saneamiento. A nosotros nos posibilita introducir un elemento y una mirada que quizás la mayoría no tenemos. De ahí veremos que se puede extractar y aplicar. Es interesante para que todo el espectro de la comunidad que se interese en el tema, escuchemos a alguien que está formado en este tema tan complejo.

Ud. en su gestión tuvo su experiencia y conflicto con el tema. Hoy el Intendente, que asumió prometiendo solucionarlo, afirma que es imposible.

Hay que saber que con esto algo hay que hacer. Que no lo vas a hacer en un día, que de pronto vas a transitar experiencias que no den resultados, que vas a fracasar en un intento. De ahí la importancia de escucharse. Cuando curse mi propia experiencia, se insertó y utilizó de muy mala fe en una campaña que tenía otro tipo de motivos. Los pasos que nosotros dimos fue desde el basurero abierto, que era lo que había. Cuando ingresamos a la Gestión Municipal los camiones de residuos repartían entre los distintos criaderos de cerdos la basura, y había 11 volcaderos a cielo abierto, uno muy grande donde es hoy el Autódromo, otros en calle Espora, uno donde hoy es el Parque Fiesta Nacional de la Guitarra, otro muy grande por la Escuela 15. Procuramos unificar sacar que esa sea la comida de los cerdos, por la triquinosis, problemas de salud. Eso generó un conflicto; quienes estaban acostumbrados a valerse de esa economía que les permitía criar y vender cerdos. Verse privados de ese alimento no fue agradable para quien padeció de esta prohibición que pusimos.

¿Eligieron entonces un lugar?

Si, nos fue bastante difícil. Tiene que poder accederse invierno y verano, con camino consolidado en asfalto, porque la recolección así lo exige. No puede ser un lugar demasiado retirado y con caminos de tierra donde no se pueda acceder. Humildemente empezamos a desarrollar algo que lamentablemente después se abandonó, por las mismas cuestiones por las que se lo combatió. Se creó una fantasía de lluvia ácida que iba a venir, y de basura que se iba a traer de otro lado. Tengo videos y la experiencia de muchos que trabajamos en este tema. Nosotros cooperativizamos a quienes estaban en la recolección particular de basura, había mucha gente que juntaba cartón y demás.

¿Cómo funcionaba?

Creamos una Cooperativa con ellos, que fueron empleados para hacer la separación en la planta. Se construyeron galpones, sector sanitario para que tuvieran las condiciones de higiene, cintas transportadoras, prensa, una vivienda, se equipó lo que fueron los primeros pasos en una gran transformación. Todo el personal que trabajaba en la Cooperativa, que eran recolectores que iban al tiempo en que la basura se tiraba, tenían sus propios ingresos, producto de la venta de los productos. Logramos instalar inclusive en el Parque Industrial, una empresa de La Plata que procesaba todo lo que era el PET (plásticos de envases de gaseosas, aceite, agua, etc.), e incluso se fabricaban arandelas. El ciclo estaba en buen desarrollo. Cuando se empezó a hablar de traer basura de afuera, que fue una manipulación perversa, fue porque la escala de la empresa que procesaba el PET, con las botellas solamente de Dolores no alcanzaba. Entonces se traía de otras localidades, de Villa del Sur por ejemplo. En un proceso que contribuía a la eliminación de ese tipo de residuo. Lamentablemente se desnaturalizo, se insertó en una campaña que no tenía un fin constructivo, y no se dio continuidad.

¿Cómo ve la situación actual en Dolores?

La situación en Dolores es por todos sabida. La clausura falsa del basural en el Canal 9. Se sigue tirando la basura, el Intendente miente cuando dice que no. Paso a construir lo mismo que teníamos construido en el Canal 9, en el Canal A, sacando tres créditos para hacer el asfalto, y crédito para hacer galpones y simulacro de tratamiento que desnaturaliza el sentido final. Y si uno ve que Dolores suma a esto que la Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales manda todo crudo al Canal A, estamos ante una situación que no ha tenido la seriedad de una planificación que nos permita encontrarnos en algún tiempo, con una situación mejorada. Pese a los anuncios de clausura, se sigue volcando la basura en cualquier lado. Y perdimos como 15 años donde pudimos habernos desarrollado, perdimos todo el equipamiento, no quedó nada, ni la prensa, ni la cinta transportadora, ni la casa, ni los galpones que salen una fortuna. Y se sacaron varios y repetidos créditos para hacer una inversión que ya estaba y se podría haber mejorado, o ampliarse. Pero no traemos a alguien para decirnos si esto o aquello estaba bien o mal, sino para que nos cuente como en Mar del Plata fue la experiencia que ha cursado en el tema del Tratamiento de los Residuos.

¿La invitación es abierta?

Si. Nos gustaría que fuera gente de la Municipalidad, los Concejales de todos los partidos políticos, gente de organizaciones que tiene interés en esta problemática, docentes. Que se aproveche cuando se traen personas con determinada formación, y que va a ser útil conocer su punto de vista y experiencia para sacar conclusiones. Cualquiera que diga que tiene interés en estas cosas, o puede no concurrir a una convocatoria que se hace desde la Universidad. Mi rol es presentar al invitado, darle la bienvenida, cederle la palabra y que comience la Charla. Hoy él trabaja en un municipio con un signo político, y la gestión anterior la hizo en un municipio de otro signo política. No viene de una formación partidaria. Se trata de profesionales que puedan transmitir su formación y experiencia.