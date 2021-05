Todo comenzó con la idea del gran Carlos Soria de poder tener una Cancha de Golf en nuestra ciudad, la cual fue transmitida y captada por Federico Barragán, Guillermo Cereseto y Rubén Zarate, quienes en conjunto con el apoyo de otros partícipes lograron ese anhelo que hoy, es una gran realidad.

Aquel sueño de amigos tuvo lugar en mayo de 1988, de la mano de C. Arrechea, M. Arrechea, A. Barragán, O. Barragan, R. Belloqc, D. Bonavita, J. Casanovas, L. Roncoroni, M. De Nobili, R. Doctorovich, C. Z. Echeverría, E. Facio, J. Fernández, R. Massano, P. Morello, W. Moran, M. Pinasco, M. Larraburu, G. Lucca, N. Peñoñori, O. Portis, G. Romero, P. Sabalette, C. Severini, O. Soragni, J. Uliana, M. Wallace, entre otros, hoy es un hermoso campo de Golf, que enorgullece a Dolores y a la Región.

El 1ero. de mayo de 1988 se comenzó con los movimientos de tierra, nivelación del terreno, con la construcción de los primeros cinco greens, que tiempo después se pudieron aumentar a nueve, con los tee de salida y los respectivos bunkers de los hoyos, todo esto sobre un terreno de 56 hectáreas. Más tarde, luego de varios meses de movimiento de tierra en donde se movieron más de 17.000 m3 y más de 3000 mil árboles que se plantaron en su mayoría de hoja perenne, cedros, cipreses, abedules, acacias y casuarinas.

Durante esos años, asesoraron y colaboraron, en el diseño de cancha y greenes, y temas relacionados con el Golf, los amigos Juan Carlos Cañete, Raúl Bove y Ricardo Di Giaccomo, contando en cada visita, con los consejos del Maestro Roberto De Vicenzo, quien fuese nombrado en 1990, Padrino del Aero Golf Club.

Se llegó así al 1° de abril de 1989 donde se jugó el 1° Torneo de Cocidos y Crudos (con histórico resultado). La victoria fue para P. Asensio y L. González< segundos fueron W. Moran y F. Mendoza, y 3° O. Barragan y A. Lamacchia y G. Ceresetto y G. D’Amico, J. Fernández – M. Vismara, F. Barragán – S. Brumn. G. Romero – N. Fernández, C. Bellocq –A. Barragán, C. Z. Echeverría – G. Rosales, C. Severini – F. Ulke, y varias parejas mas, con la participación de más de 80 jugadores.

En 1990, volvió a nuestro Golf el “Maestro” Roberto De Vicenzo, quien un año antes había sido incluido en el Hall Mundial de la fama del Golf. Viniendo a dar clínicas y charlas de golf. Fecha en el cual, el Club lo designó padrino honorario de la Institución.

Con el paso de los años se terminó la cancha de práctica, Driving de 250 metros de largo, muy prolija y con marcaciones de yardas, con 10 jaulas de práctica y sus boxes, nuevos. Además de una nueva oficina de Starter, e inscripciones inaugurada hace 6 meses.

Con los 9 hoyos, hace 6 años, se terminaron nuevos greenes que integra la planificación para los futuros 18 hoyos, que cuando estén dadas las condiciones económicas, de mantenimiento y funcionamiento, en la medida que el Club, pueda continuar creciendo en socios, y torneos seguramente se analizará tal posibilidad.

Dicha planificación es muy alabada y reconocida por su diseño, arborestación y dificultades, por las últimas visitas de profesionales, que la han jugado, con scorer a cercanos a par.

Hoy la cancha está en óptimas condiciones, con los nueve hoyos vigentes. Y aún así, ratificando esto, se realizan los torneos Interclubes, y Confraternidad, en todas las zonas de influencia de la Federación Regional.

Durante todos estos años, el Club tuvo diferentes jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar Handicap medios y bajos, y que lograron varios triunfos en diferentes canchas de la zona del Sudeste de la Pcia., también Chascomús, La Plata y otras canchas.

Los greenes han dado en estos años un gran progreso en materia de calidad, receptividad y muy buen piso. Todo ello fruto de la experiencia y el constante asesoramiento de la Federación Mar y Sierras.

También hace poco se amplió y modernizó el Club House 19, convirtiéndose en un hermoso salón de aproximadamente 84 mts2, con nuevo mobiliario, lugar obligado de todo golfista al finalizar su día de juego, y comentar su “tarjeta”.

Desde hace 3 o 4 años, la Institución cuenta con los servicios deportivos y de asesoramiento del destacado profesional, Ariel Cañete, quien concurre cuatro veces al mes durante todo el año.

Es importante destacar la adquisición durante los últimos años, de nuevas herramientas, cortadoras de césped y grineras. Contando con personal idóneo, para el trabajo de mantenimiento. También está en carpeta para cuando se pueda, la planificación, de acotados desagües en zonas más bajas (sur/sudeste), de acuerdo a planimetría, realizadas por profesional acreditado.

También dado el tipo de deporte, y el trabajo de toda la Comisión Directiva, es elogioso que el Club, que habitualmente tenía entre 70 /80 socios haya logrado alcanzar la cifra de 135 activos (de los cuales hay 114 matriculados con HCP, en la Asociación Argentina de Golf).

En éste año la CD logró dar un paso muy importante, al concretar un convenio con FED, para la creación de la Escuela de Golf de niños y juveniles. Con la concurrencia, 2 o 3 veces por mes, del Profesor Moioni, enviado especialmente, a enseñar como lo hace en otras canchas. Y con el acompañamiento de A. Irazabal, y padres-jugadores, los días domingo. Con gran concurrencia de niños-juveniles y mucho entusiasmo, por parte de todos.

Ayer, el actual presidente Mauricio Sarasola, agradeció a todos aquellos amigos y socios del Club, que permitieron en diferentes momentos de éstos 33 años el crecimiento de la Institución, y solicitó un aplauso en homenaje, a quienes ya no están y que también fueron parte de ello.

Este pequeño raconto encierra un montón de sueños, circunstancias y recuerdos, en la hermosa y fructífera historia de nuestro querido AERO GOLF CLUB DOLORES.

Desde esta columna de Golf… Sinceras FELICITACIONES!!!!!!

Hasta pronto.

Hoyo 19