(Segunda Parte)

Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

En la primera parte me referí a los valores a tener en cuenta en lo relativo a educar para la libertad. En esta segunda parte voy a hacer hincapié en dar ejemplos concretos en tal sentido.

En la formación de una persona juegan un rol fundamental la educación recibida en el seno del hogar, la instrucción de la escuela, y en algunos casos también la religión que nos inculcan nuestros padres o adoptamos por propia decisión.

La educación que surge del hogar es fundamental, porque allí se encuentran los primeros modelos, que son los padres, a los que generalmente se tratan de imitar. De allí que son tan importantes los valores que ellos inculcan y más todavía los ejemplos que ellos dan.

Recuerdo a mi padre haberme enseñado el sentido de la libertad, de manera muy sencilla, evidente y práctica, haciéndome ver como dos pájaros criaban en el nido a sus pichones. Primero dándoles de comer en el pico a cada uno, y al poco tiempo enseñándoles a volar. Habiéndome dicho en este último caso, que los pichones volaban y se iban del nido para hacer cada uno su vida independiente, señalándome que así me iba a pasar a mí.

En igual sentido, pero metafóricamente, lo dice Jalil Gibran en su libro “El Profeta”: “Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia lo lejos”, partiendo de una categórica afirmación “Vuestros hijos no son vuestros hijos. Son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de perpetuarse”.

También me recuerda una célebre máxima de San Martín a su hija Mercedes “serás lo que debas ser”. Es decir que los padres deben pensar, por sobre todo, que sus hijos no le pertenecen, y, en consecuencia, educarlos para que sean libres, fundamentalmente de pensamientos, porque como bien lo dice Jalil Gibran, al que vuelvo a citar por ser sus reflexiones al respecto esenciales, ”Podéis darles amor, pero no vuestros pensamientos. Porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis cobijar sus cuerpos, pero no sus almas”.

Educar para la libertad no es permitir que el niño o el adolescente haga lo que quiera, cuando ello es nocivo y perjudicial, sino precisamente educarlo para que con libertad elija el camino que le resulte útil y beneficioso, a través de la persuasión y no de la imposición por parte de quien educa, del estímulo y no de la exigencia, de hacer que ejerza su facultad de discernir entre lo bueno y lo malo, inculcándole valores y previniéndole peligros y riesgos con que se puede encontrar.

La sobreprotección es tan mala como el descuido, porque la primera trata de convertir al sobreprotegido en dependiente del sobreprotector, lo que es una forma de sumisión, que niega en pos de dar protección a alguien la posibilidad de que sea libre o se proyecte con la idea de serlo, mientras que el descuido es no educar, dejando al niño o al adolescente librado no respecto a sí mismo, sino a los peligros, que por no haber sido prevenido de ellos, puede sufrir sin estar preparado para evitarlos o afrontarlos.

Educar para la libertad es hacerlo pensar y no obligar, inculcar pero no manipular.

Estimular es más importante que exigir, por ejemplo cuando se trata de hacer ver las ventajas que tiene el estudiar, aprender y saber, pero en ese sentido y no para exigirle u obligarle a ser el mejor o a estudiar lo que los padres quieren y no lo que el hijo desea, porque ello como imposición coarta totalmente el derecho de elección, base y fundamento de la libertad y del ser libre.

Educar para la libertad es enseñar a ser responsable del ejercicio de ella, es decir de las buenas y malas consecuencias que de la misma pueden derivar. Por eso una manera de enseñar a discernir es señalar los límites que en el uso de su libertad cada uno tiene, para evitar excesos como el capricho, la arbitrariedad y el libertinaje.

En cuanto a los límites, también enseñar a utilizarla en cosas beneficiosas y no perjudiciales como por ejemplo las adicciones, pues lejos de liberar esclavizan a las personas que son adictas a ellas, pudiendo conducirla a cometer delitos, pasando así de la dependencia que genera el consumo de sustancias nocivas a la privación lisa y llana de la libertad. Es decir, que tanto las adicciones como el delito son factores contrarios a la libertad, en uno u otro sentido como los ya señalados o en ambos a la vez, cuando son causas concurrentes que producen su pérdida total o temporaria.

Educar para la libertad no admite discriminación de ningún tipo, ni sexual ni por razones de capacidades diferentes, pues se basa en la igualdad de oportunidades y en el estímulo para potenciar su ejercicio. No educan para la libertad los padres que quieren imponer a sus hijos desde niño sus propias creencias, ideas y preferencias, religiosas, políticas, deportivas, en el falso pensamiento de que al crecer y madurar seguirán con las mismas, sufriendo en la mayoría de los casos la desilusión de ver que sus hijos adoptan otras totalmente diferentes. En igual sentido en los celos de querer manejar sus vidas, pues en lugar de beneficiarlos, les pueden causar frustraciones o el ánimo de rebelarse ante tales presiones, siendo más proclives los padres que así actúan a lamentarse que a conseguir sus egoístas propósitos.

Precisamente, educar para la libertad no es de personas egoístas, sino de quienes por amar la libertad quieren que todos se realicen de acuerdo a sus propias convicciones, vocaciones y metas.