Después de 24 años radicado en nuestra ciudad, desarrollando su gimnasio, apostando siempre a hacerlo crecer, el oficio que le enseño su padre en España cuando era un adolescente, la antigua pasión por el vidrio que le transmitió su padre en España, volvió a surgir. Y no se detiene.

Eduardo Pequerul cuenta en esta nota el inicio de su amor por esta labor artesanal, los materiales que utiliza, las posibilidades que se abren trabajando con el vidrio, y los planes a futuro.

Comenzamos la charla preguntándole cómo y cuándo había nacido su vocación y pasión por este oficio artesanal. Pequerul contaba: “Cuando mi Papa entra a trabajar en una empresa en Suiza, como soplador de vidrio de laboratorio. Al volver a casa muchas veces traía piezas que hacía en sus ratos libres, piezas artesanales, de figuras, de pájaros, arboles, floreros. Yo miraba con admiración, no podía creer que el hiciera eso. De Suiza, por temas de salud, tuvimos que volver a España a vivir, a la ciudad de Alcoy, provincia de Alicante, y el armo su pequeño taller artístico y de laboratorio en un lugar de la ciudad llamado el chorrador, al pie de la montaña, junto a un manantial de agua natural, agua que estuve bebiendo durante muchísimos años, abría la canilla y salía agua de manantial, muy sana. Yo terminaba mi horario de escuela por la tarde y subía a hacerle compañía al taller.

- ¿Observaba? ¿A qué edad hizo sus primeros trabajos?

Miraba lo que hacía hasta que un día me dijo “quieres aprender, Edu?”, y le dije que sí, que me encantaría, porque me apasionaba ver como movía las manos, como le daba forma, las piezas que hacía a partir de un tubo, una varilla. Así que aprendí, tenía 13 años y medio. Un año y medio después de estar enseñándome mi padre falleció de cáncer en el páncreas, y tuve que dejar la escuela lamentablemente. Había que comer y alimentar a la familia que se componía de mi hermana y de mi madre. Y empecé, a base de muchas quemaduras en las manos, cortes, lagrimas, lloraba mucho porque quemarte así duele. Empecé a intentar a hacer lo que él hacía, con lo que me había enseñado, tratando de hacer cosas cada vez más grandes, más voluminosas. Y poco a poco lo fui logrando hasta ir especializándome y poder vivir del arte durante muchos años en España.

- ¿Por qué abandonó?

Por circunstancias de la vida vine a parar aquí a Dolores, Argentina, y mi idea era seguir con el arte. Pero la vida hizo que se diera la oportunidad de abrir un gimnasio, y lo abrí en el año 1995. Gracias a Dios lo del gimnasio siempre fue para adelante, muy bien, y seguí. Tuve que dejar el arte de lado pero siempre, durante estos 24 años – volví a arrancar en septiembre de 2018 – este gusanito que llevas adentro tenía que salir a algún día. Así que después de tantos años me decidí a volver al arte del vidrio y arranque nuevamente. Muy feliz y contento de resurgir con esto.

- ¿Cuándo retomó qué sintió?

Comencé con vidrio que había traído desde España cuando me vine. Tenía unos cuantos kilos, tubos y varillas, y con eso pude empezar. Averigüe a ver si en Argentina existía el material que uso, llamado borosilicato3.3, es un vidrio muy puro, de laboratorio, que se usa para esas piezas sobre todo. Averigüe que venían los tubos y varillas también en colores, pero los precios aquí eran inalcanzables. Averigüe afuera entonces, en Francia, España, China incluso, para importarlo a pesar de los tremendos gastos, porque tenemos la aduana más cara del mundo, sin dudas la aduana argentina es la más cara del planeta, los impuestos te hacen pagar hasta el aire que viene de afuera. Pero la ilusión y las ganas estaban, importe vidrio de afuera y comencé a crear cosas nuevas, que nunca había hecho. Las manos se fueron soltando de a poco, y creando cosas con una felicidad y emoción enormes. Brotaba todo de mis manos y de mi alma. El material que uso es todo importado, borosilicato, que viene en tubos y varillas.

- ¿Existen pocos artesanos del vidrio en esta forma en nuestro país?

Sí, me informe a ver si había muchos escultores y sopladores de vidrio en Argentina. Existen dos especialidades. El escultor y soplador de vidrio a la caña, que es el que se ve mucho en Venecia, en muchas partes del mundo, y en Argentina donde hay una gran escuela de vidrio en Berazategui, la vidriería San Carlos en Santa Fe. Allí se trabaja a la caña, de una caña larga se saca una masa de vidrio de un horno. Es distinto a lo mío, que es escultor y soplador de vidrio a la llama o a la flama, que es una llama que llega a 1200 o 1300 grados.

- ¿De qué manera trabaja?

Al vidrio lo fundo a 800 o 900 grados, y ahí lo trabajo totalmente a mano. Esa es mi especialidad. Todo parte de un tubo y una varilla y uno le va dando formas, con pinzas, carbones, con la misma mano, separándote de la llama. Y el vidrio, al no ser corredor de calor, a una distancia prudente no te llegas a quemar. Así y todo se pasa mucho calor en verano donde trabajo, arriba del gimnasio, en esos cuartitos que tengo arriba, la temperatura llega a veces a 55 o 60 grados, y yo frente a la llama puedo estar a más de 60 grados fácil. Pero como decimos allá en España, “palos con gusto no hacen daño”.

- ¿Es de los pocos que trabajan piezas de mayor tamaño?

Aquí en el país sé que hay algunos sopladores de vidrio de laboratorio, pero artísticos, artesanos, escultores a la llama habrá como mucho 4 o 5. Y he averiguado que trabajan más bien piezas pequeñas, miniaturizadas. Yo me fui un poco más a cosas grandes que siempre me gustaron. Conlleva mucho más riesgo, porque se te pueden romper esas piezas grandes cuando las terminas, por los cambios térmicos. Al tener de gran volumen y con muchas soldaduras, tienes que ir continuamente calentándolas para que no se te rompan, algo que a veces ocurre. Uno va conociendo las temperaturas, es como introducirse dentro del vidrio, como estar dentro de la pieza, sintiendo el calor y cuando se va a romper. Una sensación rara. Emociones muy lindas. Vos sacando cada vez piezas más complicadas de hacer, combinando colores, azules, negros, blancos, transparentes, y se disfruta mucho.

- ¿Qué sensaciones vienen frente a la pieza terminada?

Quizás muchas piezas son estresantes, porque son grandes y vas contra reloj, contra el cambio térmico. A veces las termino y no puedo siquiera mirarlas. Las meto en el horno y al día siguiente tengo mucha ansiedad de que pase rápido la noche para abrir al día siguiente el horno. Las piezas se cuecen a una temperatura de entre 550 y 600 grados. Abrir el horno para ver como quedó, contemplarla, disfrutarla, verla. La satisfacción es inmensa. Es un placer interno, una alegría. Y muchos sentimientos, acordándome de mi viejo que me enseño, de mi vieja. Por eso siempre digo que él se fue y me dejo sus manos.

- ¿Tiene pensado comercializarlas fuera de aquí?

Quería empezar ahora en abril a comercializar. Tengo mucha gente en Capital interesada, varios clientes en comercios de Recoleta, Palermo, para poder visitar y ofrecerles mis piezas de decoración. Surgió lo de la pandemia y tuve que postergarlo. Pero tengo mucha ilusión y ganas de dar a conocer mi arte a todo el país, en principio a los alrededores como La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, ciudades más cercanas.

- ¿Existen límites para lograr nuevas figuras?

No hay límite. Esto es interminable. Cada vez que vas haciendo una pieza, mientras la haces estás pensando en la próxima, en mejorar la que estás haciendo. Eso es lo lindo. Hay un sinfín de cosas para hacer, uno no sabe hacer todo, lógicamente, pero se puede aprender. Un artista veneciano con una historia parecida a la mía, con un padre que falleció al poco tiempo de enseñarle, contaba que su padre le decía como el mío: “es cuestión de insistir”. Quieres hacer por ejemplo una paloma y nunca la hiciste, y es cuestión de empezar a hacer una y otra, insistir. Me pasó con el águila, jamás había hecho uno en España cuando estaba con mi Papa, empecé a hacerla y perfeccionarla aquí hasta que salió como yo quería. Y así todo. Surge algo en la cabeza y hay que insistir, perfeccionarla, y vas mejorando poco a poco.

- ¿Algo para agregar?

Hacer lo que hago es un placer interno, una alegría. Y me vienen muchos sentimientos, acordándome de mi vieja, de mi viejo que me enseñó. Por eso siempre digo que él se fue y me dejo sus manos.