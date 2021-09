Llamó mucho la atención en la conferencia de prensa que brindaran ayer en nuestra ciudad el Ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak y su antecesor en el cargo Daniel Gollán, cuando se refirieron a la actitud que habría tenido el Intendente Etchevarren ante los ofrecimientos que se le efectuaron para afrontar la pandemia, como también de su negativa a colaborar.

Quien primero se refirió a Etchevarren fue el Dr. Gollán, quien luego de “agradecer al pueblo de Dolores, al igual que todos los bonaerenses, por el acompañamiento mayoritario a las medidas adoptadas por la pandemia dijo: “La verdad es que nosotros hemos podido trabajar con la enorme mayoría de los intendentes, diría prácticamente la totalidad menos muy poquitos, durante esta pandemia. Hemos tenido un trato muy colaborativo, con algunas diferencias, algunos más otros menos, pero en general muy bien. Pero no fue el caso de Dolores, debo decir con toda sinceridad. Incluso personalmente me comunique en algunas oportunidades con el Intendente para ver como manejaban determinados problemas. Y la verdad que encontré una persona sumamente agresiva, insensible con lo que uno le planteaba, casi sin posibilidad de dialogo alguno, amenazante. Y la verdad es que me llama la atención, porque cuando uno representa a un pueblo, es su Intendente porque ha sido elegido democráticamente, tiene que tener una vocación de dialogo siempre. Y más cuando estamos atravesando el desastre sanitario, que además es económico y social, más grande de la historia de la humanidad. La verdad es que tuvimos muchos problemas”.

Más adelante agregó, “todos los intendentes colaboran, ponen su gente, trabajadores, municipales, organizaciones sociales, eclesiásticas. Todo el mundo está ayudando… A nosotros en los operativos que hacemos nos apoyan muchísimo todos los municipios. Y acá no lo podemos hacer”, precisando, “sería muy bueno que recapacite el Intendente, y que ayude en esto. Es por el bien del pueblo”.

En otro tramo de su locución manifestó, “encontré acá un sistema de vacunación impresionante en el Vacunatorio, y es así en todas las ciudades. También Dolores, a pesar de no querer colaborar en nada con la región y las derivaciones el Intendente municipal, cuando necesito la provincia estuvo, le enviamos lo que había que enviarle y trabajamos regionalmente con la Región Sanitaria”. “Le pido a los vecinos de acá que le cuenten a su Intendente que es bueno poder trabajar todos en conjunto”, resaltó.

Y el ex ministro concluyó su visión sobre Etchevarren indicando: “No se entiende mucho la actitud del Intendente de Dolores. En toda la Provincia trabajamos armónicamente. Lo de Dolores fue muy extraño, no sé por dónde pasa. Pero las negativas de parte del Intendente fueron muy grandes, y muy agresivamente, en lo personal incluso. Yo llamaba para ofrecerle ayuda del Ministerio y terminaba el de manera muy agresiva, al final hasta con amenazas incluso. Me parece que no corresponde. Lo digo con dolor y con respeto, porque todos tenemos la posibilidad de reflexionar, quizás en algún momento estaba muy estresado. Pero quiero decirle al pueblo de Dolores que cuente con la provincia de Buenos Aires para todo lo que haga falta, y lo mismo con el gobierno nacional. Siempre”.

Por su parte el Ministro Nicolás Kreplak al referirse a los Centros de Salud en localidades del interior dijo que ya los venían construyendo en Conurbano, y señalando: “57 centros de salud uno por cada distrito, muy grandes, con mucha inversión tecnológica, que después quedan a cargo de los municipios y con una oficina de la provincia para tener una actuación articuladamente municipio y provincia. Y lamentablemente Dolores rechazo el proyecto, un centro de salud completo que le brindaba la Provincia, con toda la obra edilicia, con SUM, neonatología, consultorios, equipamiento, maquinaria para diagnóstico por imagen, ecógrafo, etc.” refirió, resaltando como conclusión: “El Intendente (Etchevarren) rechaza trabajar de manera articulada, rechaza la inversión: la provincia le construía un centro de salud nuevo, grande, y ponía solamente una oficina administrativa para que las personas de Dolores no tengan que viajar hasta otra localidad para hacer un trámite para conseguir una prótesis, un medicamento, etc. Y lo rechazo de cuajo. La inversión se fue a otra localidad que lo quería”.