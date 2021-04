A través de las redes sociales un ex Secretario del Gabinete de Camilo Etchevarren formuló duras críticas a la gestión municipal por el estado de los caminos rurales, poniendo de esta manera sobre el tapete una realidad que afecta también a muchos otros productores del Partido de Dolores.

Quien las hizo es el Dr. Gabriel Blancuzzi, quien fuera hasta hace unos años el Secretario de Salud del Municipio, y que ahora vuelve a reiterar sus quejas por el pésimo estado de uno en particular y por el cual ya lo había hecho antes a raíz de las consecuencias que ello había provocado en un vehículo de su propiedad.

Dice puntualmente Blancuzzi que teniendo 14 años la actual gestión de gobierno cuando “fueron a arreglar el camino los empleados no lo conocían, (siendo) que es gente que trabaja en los caminos rurales…”.

Precisa la queja que “fueron un par de días y así está…., ahí hay vecinos que no pueden pasar, vecinos de más de 70 años que tienen que caminar varios kilómetros para llegar a su campo, que otro de casi 90 es obvio no puede ir, ni hablar de cargar hacienda…”, pero que eso sí, se cobran los impuestos, se los pagan regularmente.

Puntualiza este vecino haber trabajado para poder tener una tropa de hacienda digna y poderla cargar, lo que no habría podido concretar, preguntándose, ¿ahora quién se hace cargo?. Y quizás descargando toda su bronca Blancuzzi dice tener “vergüenza de haber pertenecido a una gestión tan nefasta”… “por pedido de un ex amigo de 50 años…”. “Menos mal que gracias a sus ‘amiguitos’ me fui, ahora seré el más férreo opositor, harto estoy…”.

Decíamos al principio que muchos otros productores formulaban similares quejas en lo que respecta al estado de otros caminos rurales, señalando casos donde debían salir por dentro de campos vecinos dado lo intransitable del que les permite tener acceso a su propiedad (ejemplo: en Lomas de Salomón), poniéndose algunos particularmente en dudas la ejecución de muchas de las obras que se anunciaron como contratadas, haciéndose al propio tiempo hincapié en las mejoras y el mantenimiento en los lugares que sirven de ingreso a campos de familiares del Intendente.