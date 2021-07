A raíz de haberse hecho público el reclamo de FEMEBA a la Provincia por la deuda que esta mantiene con la entidad y la situación que esto genera en los médicos, entrevistamos a la Dra. Verónica Schiavina, Secretaria de Hacienda de la entidad, quine comenzaba la charla contando que el convenio con IOMA data de más de siete décadas, que actualmente asisten a más de un millón 200 mil afiliados y que tienen presencia en 121 partidos bonaerenses.

Particularmente la Dra. Schiavina se refirió a la creciente preocupación que genera la deuda que IOMA mantiene con FEMEBA, algunas de cuyas prestaciones fueron de mediados de 2019.

Consultada sobre esa situación en particular y lo que significa, decía que existe “mucha preocupación por la deuda que mantiene IOMA, que si bien se hacen pagos y cumple con el pago de la cápita con poco retraso, hay otras prestaciones que llevan dos años sin pagar. Hay prestaciones de julio de 2019 que aún están sin pagar. Se trata de varias prestaciones, entre ellas ergometrías y otras. Con el Programa de Prevención del Cáncer Colorectal y la colocación de DIU, tiene una deuda que es de septiembre de 2020.

– ¿Cómo hacen con los pagos?

Desde FEMEBA hemos adelantado parte de estos pagos, porque para los médicos la situación se hace insostenible. Si al proceso inflacionario le sumamos que los valores son bajos, en los últimos años los aumentos que se han dado siempre estuvieron por debajo de los niveles de inflación. Con los años se ha desvalorizado, y nos preocupa.

– ¿Fueron atendidos sus reclamos?

Hemos reclamado varias veces mediante nota, después por carta documento. Y no tuvimos respuesta. Se mantienen reuniones por otros temas, y en esas reuniones planteamos en forma reiterada esta situación, pero no nos respondieron de la forma esperada, o sea con el pago. Los médicos saben de la deuda que existe. En este panorama que se ha dado desde el año pasado, con la tensión de la pandemia, tanta exigencia, dedicación, estrés, y la situación general que atraviesan todos los que trabajan en salud… tener esta deuda en verdad es inexplicable, es parte de un no reconocimiento hacia quienes trabajan en salud.

– Otras entidades que tiene convenio con IOMA atraviesan situaciones parecidas.

S, otras entidades tienen la misma situación que los médicos y que FEMEBA, estamos en la misma línea y con la misma preocupación. Es muy frustrante para los médicos, trabajar y no poder cobrar en tiempo y forma. Están muy preocupados, hay una preocupación generalizada, y esta él no entender el porqué de estas actitudes.

– ¿Fueron llamaron para alguna reunión recientemente?

Todavía no nos han convocado. Creemos que es fundamental el dialogo, sentarnos, ver cómo seguir a futuro y como mejorar esta situación tan alarmante. Es angustiante lo que están padeciendo los médicos, con tanto esfuerzo, tanta dedicación, con valores que están por debajo de lo que se considera adecuado y con este retraso en el pago. Estamos esperando que nos convoquen, que nos llamen, para que se cumpla con el pago a la brevedad.

– ¿La pandemia genera más desgaste todavía en médicos y trabajadores de la salud?

Sí, con mucho estrés, mucho desgaste, y también en el ámbito público con mucho desgaste. Nosotros tenemos 25 médicos fallecidos por Covid-19. Es un número alarmante, se trata de gente activa, dedicada y abocada a atender a la población, a los pacientes, y que perdieron la vida. Es inentendible con este panorama que se mantenga esta deuda. Y la situación de pandemia desgraciadamente continúa, no sabemos cuándo va a parar. Ojala pueda vacunarse la mayor cantidad posible de personas, así los cuadros son más leves y disminuyen las muertes, que siguen en un número muy elevado.

– ¿Qué abarca FEMEBA y que objetivo tienen en lo inmediato sobre este reclamo?

FEMEBA tiene 112 entidades primarias y está en 121 partidos de la provincia. Por lo tanto tenemos distintas realidades, médicos de ciudades muy grandes y otras pequeñas, y todos merecen cobrar en tiempo y forma. Queremos que la población, y en especial los afiliados al IOMA sepan cual es la situación que están atravesando sus médicos, que son quienes los atienden. Estamos muy agradecidos porque nos están llamando de muchos medios, para darle visibilidad a lo que nos está sucediendo con esta Obra Social.