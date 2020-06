En el día de ayer desde la Municipalidad se anunció el pase a la Fase 5 en nuestra ciudad. En un informe que fue difundido por las redes sociales la Secretaría de Salud, Dra. Sandra Metz recalcó la importancia de esta nueva fase en la que vamos entrar y afirmó “Apelamos a la población de Dolores y su responsabilidad social. Esto no es que se termina acá, es pasar de fase y es cuando más responsabilidad debemos demostrar y debemos ver todo lo que aprendimos durante este tiempo de cuarentena y aislamiento. No olvidemos que la pandemia no finalizó, todavía estamos en la pandemia, sólo hemos pasado de fase. Hay que seguir cumpliendo todas las recomendaciones que se han hecho y se siguen haciendo”.