Con motivo del reciente “Operativo DNI” realizado en nuestra ciudad tuvimos oportunidad de charlar con la doctora Ayelén Borda, Directora de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno bonaerense.

Nuestra entrevistada decía que ese Ministerio, a cargo de la ministra Cristina Alvarez Rodríguez, tiene dentro de sus máximas funciones a los Registros de las Personas, que ese era el motivo que la trajo a Dolores, acompañar a la Concejal Silvina Crespo y al Dr. Juan Pablo García en esta instancia.

– ¿Qué significa el Operativo para los ciudadanos?

Les facilita uno de los derechos más importantes que tenemos, que es el derecho a la identidad. Y ha sido totalmente exitoso el realizado en esta ciudad, unas 350 personas se acercaron no solamente a obtener su DNI sino también los DNI para los bebes, actualizaciones y otro tipo de trámites, como expedición de partidas, cambio de género, declaraciones juradas de domicilio. Nos vamos más que conformes desde el Ministerio de Gobierno de cómo se llevó adelante todo, pero fundamentalmente porque esto ha sido posible en este Distrito porque hay personas trabajando en forma conjunta y coordinada con la provincia, como en este caso Silvina (Crespo) y Juan Pablo (García).

– ¿Este servicio es complementario del Registro Civil o cubre otras necesidades de la gente?

El Registro Civil funciona dentro del Ministerio de Gobierno, es una de las áreas que tenemos para trabajar. El Ministerio de Gobierno es un ministerio articulador y con esto me refiero a que llegan demandas de todo tipo, y está en la responsabilidad nuestra poder canalizarlas y hacerlas llegar a cada uno de los ministerios para que los funcionarios provinciales puedan hacerse eco y responder. Hay otras áreas como Desarrollo Urbanístico, que piensa en como proyectar las ciudades, y en ese contexto el gobierno de la provincia da financiamiento a municipios para que puedan llevar adelante sus códigos de ordenamiento urbano. El Ministerio además tiene Asuntos Municipales, área que conecta directamente con cada uno de los municipios de acuerdo a las necesidades que vayan teniendo.

– ¿Existe aún hoy en la Provincia mucha gente sin DNI?

Si, la realidad es que los operativos responden mucho a esa situacion. Quizás en los pequeños pueblos del interior tenemos identificadas a esas personas y podemos ayudarlas y acompañarlas. En el Conurbano existe esta problemática, que no es aislada. Porque la persona que no tiene documento no puede tener un Estado presente, no puede cobrar una AUH por ejemplo. La mayoría de personas en esa condición necesitan acceder a algún beneficio social para sostenerse y tener una vida digna que permita pensar, proyectar, soñar. La Ministra le da enorme importancia a “Mi derecho, mi identidad”, que vino a responder a una gran necesidad y se ve en cada uno de los operativos. Y en muchos casos se da esa identidad inicial, y a partir de ahí se articula con ANSES y demás organismos, para que ese derecho no sea solo la identidad sino que acceda a otros derechos postergados por no tener la identidad.

– ¿Qué obligaciones tienen los padres respecto de la identidad al nacer un hijo?

La obligación de los padres es acercarse al Registro de las Personas, obviamente con la Partida de Nacimiento que se va a ir generando a partir del primer mes de vida del bebe. Al principio los padres tienen que ir al registro a hacer el trámite. Por eso es tan importante que en el distrito haya personas comprometidas a trabajar y a acompañar este proceso que inician los padres, pero que tiene que tener una respuesta y acompañamiento inmediato del Estado.

– ¿Sobre qué otra problemática dentro de la identidad se debe avanza?

Los últimos avances, que fueron problemáticas en algún momento, tienen que ver con el cambio de identidad. Con la Ley de Identidad sancionada en 2012 se responde a una demanda social de aquellas personas que no se veían, no se percibían de la misma manera que su DNI las identificaba. Se les dio la posibilidad de modificar su identidad. Paralelamente hoy, la última incorporación que hubo y que tiene que ver con otra demanda genérica, no social pero existente, es el cambio de género no binario. Esos son los grandes ejes que han venido a transversalizar la perspectiva de género y que este Gobierno pudo captar y trabajar fuertemente para responder a las demandas que había. Una se sorprende cuando viene a lugares del interior cuántos trámites se inician de cambio de género, y que esos trámites que tienen que ver con una marcada auto percepción y una marcada conquista de derechos recientes.

– ¿Es necesario la presencia y el apoyo a esa gente, ya que en muchos casos pueden ser reticentes a acercarse a una oficina?

Muchas veces estos cambios de género se hacen con el acompañamiento de la comunidad educativa, cuando los chicos y chicas cursan todavía el colegio, o se tratan desde las distintas áreas de género. Es importante saber y difundir, que cuando uno toma la decisión de cambio de género lo puede hacer, lo puede tramitar, y que es por única vez. En caso de que luego quiera cambiar de parecer, lo tiene que hacer a nivel judicial. Por eso es importante que la persona que toma esa decisión lo haga en un contexto de contención y con total convencimiento. No hay nada más frustrante que el DNI no coincida con lo que uno siente ser, sea hombre, mujer, persona no binaria. Los Registros (civiles) tienen que seguir acompañando los avances que la sociedad misma pide.

– ¿Durante la pandemia se vio resentido el servicio de los Registros Civiles?

Sí, tuvo que reinventarse y pensarse digitalmente. Un trabajo que venía haciendo siempre en formato papel, la pandemia obligó a digitalizarse. Fue muy difícil acceder a las partidas, pero eso dejó un saldo positivo, ya que hoy se puede acceder a los trámites con mucha más celeridad. Sabemos desde el Ministerio que hay un montón de cosas para mejorar, por ejemplo el Registro de la Propiedad Inmueble, tenemos que mejorar los sistemas, seguir capacitando a quienes hoy tienen la enorme responsabilidad de trabajar en los registros. Y hoy, no es un dato menor, el programa que lanzó el Gobernador Kicillof, 6×6, seis años de inactividad por seis años de actividad, es para poner en marcha la Provincia. Uno de los ejes del programa fueron los Registros de las Personas, donde hubo una gran inversión que se está notando y se va a notar más todavía.

– ¿Su presencia y participación en estos operativos responden a una actividad programada o a inquietudes que le son planteadas?

Dentro de mi área, el mayor contacto es con la 5ta Sección Electoral, porque es a la cual pertenezco y con la que tengo los mayores vínculos. Pero el teléfono siempre está abierto a las demandas que puedan surgir de los diferentes municipios o de concejales de cualquier signo político, ya que este es un rol institucional. Paralelamente ocupo un espacio político que es la Corriente Nacional de la Militancia, donde tenemos base, anclaje, en diferentes municipios, así que damos respuesta en forma integral. Afortunadamente hoy tenemos una provincia en marcha, que da respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas. Estamos en ese camino.