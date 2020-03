Por Federica Fontana

“Es fundamental bajar la tasa de contagio. Cuantas más personas se enferman, hay más chances de que la gente con factores de riesgo contraiga el virus”, apunta la Dra. Anastasia Fontana, sobre el COVID-19 que tiene en vela a todo el mundo.

“Es un virus que se transmite por gotas y no queda en el aire como el sarampión o la varicela, y que se contagia como la gripe a través de esas gotas contaminadas con el virus del paciente con síntomas”, explica.

Fiebre, malestar general, dolores musculares, dolor de garganta y tos seca: esos son los indicios que manifiestan aquellas personas que podrían padecer coronavirus. Mucho se parecen a los síntomas de la gripe. Sin embargo, cabe destacar que en estos momentos, resulta fundamental realizarse los chequeos para descartar si se trata del COVID-19 o de influenza, es decir la gripe.

Aunque se habla de virus similares, es necesario recalcar que para el segundo caso, existe un tratamiento. “Se trata del oseltamivir, o sea un antiviral para la gripe que se le da a ciertos pacientes. Además, existe la vacuna que se consigue cada año. La diferencia radica fundamentalmente en eso. En cambio, cuando hablamos del coronavirus, todavía no podemos contar con una vacuna”, señala la doctora. Y añade: “Por el momento, se está probando con otros tratamientos que no se sabe si funcionan”.

Por esta razón, actualmente el tratamiento que se brinda a los pacientes -que de manera indefectible deben permanecer aislados- es “de sostén”.

“En ciertos casos en los que las personas tienen infección de coronavirus confirmada y se encuentran en grave estado, se aplican tratamientos similares al de pacientes internados por neumonías graves. A su vez, se agregan medicamentos que se utilizan para otras patologías, como por ejemplo el HIV, ya que en algunos casos han mostrado resultados favorables. Sin embargo, y al no haber un tratamiento específico para el COVID-19, no hay evidencia científica que pruebe que esto sea así”, subraya la Dra. Fontana.

No obstante, hay quienes atraviesan el virus como un cuadro gripal, lo que no quita que se lo mantenga aislado y con los cuidados especiales. Además, antes de ser dados de alta y de que puedan volver a sus hogares, se llevan a cabo los controles con hisopados, es decir pruebas en la garganta para detectar la presencia de la bacteria.

Así fue el caso del tercer paciente que contrajo coronavirus en el país, y que fue atendido en la guardia del Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires luego de su regreso desde Italia, segunda nación más afectada.

“Alrededor de las 20 nos informaron que había llegado a la guardia un paciente sospechoso de unos 45 años proveniente de Italia. Por este motivo, enseguida se activó el protocolo para atenderlo Desde el hospital, nos indican es que utilicemos cofia, gafas, camisolín, guantes y un barbijo N95, que se emplea para ciertos tipos de virus, y que asistamos al paciente en un consultorio aislado”, añade.

Asimismo, la doctora señala: “No presentaba factores de riesgo y su examen clínico estaba bien”. Puesto que evolucionó de manera favorable y su cuadro no se complicó, fue dado de alta el viernes pasado “con aislamiento a domicilio”. “Los criterios para dar de alta al paciente son los siguientes: que esté recuperado, que no presente síntomas y que el hisopado nasal y de fauces de negativo porque si no sigue eliminando el virus y contagiando”.

Por otro lado, es importante recordar las medidas de prevención y no dejar de ejercerlas. El lavado de manos frecuente con agua y jabón. El tiempo adecuado se puede estimar a través de un “método casero”, calculando una duración aproximada a la del “Feliz cumpleaños”. El uso de alcohol en gel, toser en el pliegue del codo y evitar llevar las manos a la cara, como así también compartir toallas, y conservar los ambientes ventilados y limpios. Por último, evadir eventos sociales y reuniones con mucha gente, y situarse a no menos de dos metros de distancia de la otra persona.

“Tanto los mayores de 65 años, embarazadas y pacientes con patologías cardíacas, pulmonares, renales, o con diabetes, es decir los que conforman el grupo de riesgo, deben vacunarse contra la gripe, además de seguir a rajatabla las medidas de prevención”, enfatiza.

A su vez, es crucial que aquellos que regresan de viaje de alguno de los lugares con circulación del virus tales como Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Irán, Japón, Brasil y Chile, permanezcan aislados durante 14 días, que es el período de incubación, al igual que las personas que hayan tenido contacto con ellos. “Se estima una media de 5 a 7 días. Si todos los pacientes sospechosos, se quedaran en sus casas 14 días, se cortaría la tasa de contagio y se podría aplacar mucho la circulación viral. De esta forma, se reduciría la cantidad de enfermos por coronavirus”, cierra la Dra. Fontana.