Recientemente reelegido como Presidente del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial Dolores, comenzó la entrevista contando que la Institución fue la primera que realizó su Asamblea por videoconferencia, acogiéndose a las nuevas normativas. Y nos habló también de la forma de trabajo de la justicia en la pandemia ajustándose al protocolo, como también de otros temas relacionados.

Resaltó el Dr. Cremonte sentirse “muy contento y orgulloso de desempeñar este cargo. Tener el apoyo del cien por ciento de los presentes y también de quienes no pudieron estar me llena de orgullo, satisfacción, y redobla los esfuerzos para seguir haciendo y mejorando en el Colegio en todo sentido”.

- El Colegio organizó y fue sede de actividades importantes, también tuvo visitas de importancia, ¿alguna que recuerde en especial?

Hicimos un montón de actividades. El año pasado puntualmente estuvieron desde el Presidente del ColProBa (Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires), Dr. Mateo Laborde, hasta el Subsecretario de Justicia Dr. Adrián Grassi. También el Ministro de la Corte Sergio Torres. En las áreas de Justicia y Poder Judicial tuvimos visitas por demás importantes, representantes de AMJA (Asociación de Mujeres Jueces Argentinas), y un sinnúmero de magistrados y funcionarios de toda nuestra provincia, que vinieron a participar de jornadas, los consejeros de la Magistratura. Fue un año muy movido e intenso, pero lleno de satisfacciones.

- ¿De qué forma han trabajado estos meses por la pandemia?

La pandemia modificó sustancialmente nuestra forma de trabajar, creo que para bien. Nos encontró con una estructura no preparada para afrontar el trabajo como ahora lo estamos teniendo, donde pasamos de un expediente totalmente en formato papel a uno totalmente digital, cuando no contábamos con las herramientas necesarias. Al inicio de la pandemia había muy pocos puestos de trabajo, la Corte hizo mucho sacrificio, ya que no cuenta con demasiado presupuesto para hacerlo, y progresivamente esos puestos se fueron sumando, ampliando. Ocurre que parte de la tarea es presencial, con los magistrados, funcionarios y algunos agentes judiciales que pueden estar físicamente en el Juzgado; y otro tanto se hace de la otra forma. Es un avance, de a poco se cumple el compromiso de la Corte de ir ampliando la inversión en la medida de sus posibilidades, en lo que es tecnología para esta nueva modalidad de trabajo, que entiendo que vino para quedarse.

- ¿Aunque no esté completamente aplicada, venían trabajando con la digitalización?

Si, por suerte, los más avanzados eran los Juzgados Contenciosos Administrativos y los Civiles y Comerciales. En estos últimos arrancamos en 2006 con el proyecto de Justicia 2020, la oralidad de la prueba. Todo eso dio inicio al expediente digital, no completamente, pero si digitalización en un montón de cuestiones. Después se avanzó más con la presentación de los escritos electrónicos por parte de los letrados, que tenían 24 horas abiertas las Mesas de Entrada para hacer las presentaciones, es decir que tanto estas como los despachos de los juzgados, que venían ya digitalizados, facilitaron la tarea. Todo ayuda a que nos encaminemos al expediente totalmente digital y vayamos dejando de lado el expediente papel. Además cuidamos más el medio ambiente.

- ¿Ayuda a los tiempos del proceso?

En este momento no, pero a futuro sí. Dolores es un punto crítico en conectividad. Obviamente la pandemia logró que todos estemos en nuestra casa, que los chicos estén vía zoom haciendo sus tareas utilizando Wi-fi, hay una saturación lógica. Las prestatarias de los servicios nunca imaginaron semejante demanda. Pero averiguaciones que hemos hecho, tanto en Fibertel como Speedy, acá en Dolores y la zona tienen que hacer una inversión para abastecer toda la demanda que es millonaria, y que por el momento no pueden hacer. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de dar respuesta a la gente, de cumplir con la tutela judicial, que no es tan efectiva como en otros momentos, se hace lo que se puede, que es bastante. Mucho más de lo que se pensaba.

- ¿La labor de la Justicia en la Provincia no se suspendió en ningún momento?

En ningún momento. Más allá de algún comunicado del Colegio de Abogados y demás, la Justicia no paró nunca; nosotros también sacamos un comunicado en ese sentido, que no tendríamos ni asueto ni feria. Puntualmente magistrados y funcionarios estamos llamados y tenemos el deber de garantizar, aunque sea mínimamente, el servicio de Justicia, y en ese marco se está haciendo todo lo posible.

- ¿Se puede hacer una comparación de despachos que se firmaban y los que hoy se firman?

Estaba justamente haciendo la estadística del mes de junio, y en mi caso, hablando de despachos firmados, entre diciembre y febrero digitalmente se lo hizo en unos 1300 expedientes. Hablo solamente de despachos, no de oficios, que también firmo, porque se duplica. Y en el mes de junio que recién pasó firmamos 800 y pico de despachos. Hay una merma lógica, con empleados que están en su casa y quizá no tienen conectividad, el trabajo es más lento. Nosotros en este paso a la digitalización tenemos muchos expedientes en formato papel, o parte en papel y parte en digital. Hay trabajadores del Juzgados que necesitan el formato papel, entonces los despachos salen más demorados, también hay gente que no vive en Dolores y se lleva los expedientes para poder trabajar, los necesitan indefectiblemente. Y cuando alguien de confianza del Poder Judicial lo envía a Dolores, hay que controlarlo, verificar que esté bien y firmarlo. Eso hace todo más lento, pero ya vamos a ir avanzando.

- ¿En qué consiste básicamente el protocolo que siguen para funcionar?

La Corte ha ampliado y/o abierto determinados Departamentos Judiciales o determinados Juzgados de Paz. Y para esa apertura realizó un protocolo de actuación, desde el ingreso de una persona al edificio donde funciona determinado organismo. No es que esté prohibido el ingreso, pero tratamos de evitar que circule gente en los edificios de Tribunales, y eso se está cumpliendo bastante bien. La persona que está en el edificio principal de seguridad, pregunta por la razón, si es urgente, se comunica con el Juzgado para comprobar que se le autorizó a llevar un expediente. Porque hay que digitalizar determinados actos del expediente y no tenemos suficiente gente para hacerlo, eso lleva mucho tiempo. Le facilitamos el expediente al abogado para que se lo lleve, lo digitalice él, que es el principal interesado en que avance. Por supuesto desinfectando el expediente, colocándolo en una bolsa. Se deja el expediente en el Juzgado, queda en la bolsa, también lo desinfectamos nosotros y recién al otro día lo tomamos para despacharlo. Los insumos están llegando, a veces nos quedamos sin alcohol en gel u otros productos, y los magistrados y funcionarios muchas veces compramos cuando la oficina de administración no los tiene.

- ¿No tendrá feria la justicia de la provincia?

Hay una feria decretada para la Justicia Federal por la Corte, pero para la Justicia de la Provincia de Buenos Aires no habrá feria. Hemos estado trabajando sin interrupción. Desde que comenzó la pandemia y hasta el mes de mayo se despacharon en toda la provincia más de 4 millones de presentaciones, son números oficiales que aparecen en el sistema. Más los datos que tiene Procuración, que no deben estar lejos de 4 millones también. No habrá feria judicial para nosotros. Hay que decir también que quienes estuvimos poniéndole el pecho a las balas y yendo todos los días estamos muy cansados, es estresante trabajar de esta manera. porque además de lo jurídico hay que resolver en base al momento que vivimos. En mi caso en la feria quedaba de turno, así que no me modifica en nada. Esperemos que cuidándonos entre todos, esto pase lo más pronto posible.

- ¿La Ciudad Judicial debe terminarse?

Con seguridad. Nosotros desde el Colegio de Magistrados, también el Colegio de Abogados desde su sector hemos hecho gestiones para que avance, la Municipalidad de Dolores también. Sobre todo los actores del área judicial nos hemos preocupado para que esto avance. No tengo dudas que se va a terminar, nadie va a echar por la borda semejante obra. La situación económica era complicada a finales del año pasado, ahora con la pandemia empeora. Así como está debemos cuidarla entre todos, es una obra muy importante para nuestra ciudad, hay que tratar de no destruirla. Todos vamos a hacer las gestiones necesarias para que se pueda terminar, no tenga dudas.