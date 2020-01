El reconocido Gerontólogo lo presentó recientemente en nuestra ciudad. En la entrevista dice que el mismo es producto de su especialidad, de 30 años trabajando en el tema.

El reconocido Gerontólogo, Dr. Ricardo Blanco, presentó recientemente en nuestra ciudad el Plan Gerontológico Nacional. Fue en “Comunidad organizada” y contó con la presencia de dirigentes justicialistas locales, profesionales de la salud y público interesado.

Blanco ya había visitado Dolores en julio pasado junto al actual Ministro de Salud Bonaerense, Dr. Daniel Gollán. En aquella oportunidad expusieron sobre el Programa de Salud del Frente Todos: “Por un sistema de salud más justo e inclusivo”, que incluía el plan Gerontológico Nacional.

Para conocer del mismo se lo preguntamos, esto decía: “Es producto de mi especialidad, de buscar una mejor calidad de vida para las personas mayores. Soy gerontólogo hace más de 40 años, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y docente de los cursos. Estoy siempre pensando que podemos hacer para mejorarles la calidad de vida a las personas mayores. No ahora que soy mayor, sino desde que tenía menos de treinta años.

¿Por la situación del país fue necesario modificarlo?

Lo fui actualizando permanentemente. Hubo momentos en que hubiera sido posible ponerlo en vigencia haciendo algunas correcciones, pero no se dieron, en estos últimos cuatro años fue imposible que alguien le llevara el apunte. La situación que estaban viviendo las personas mayores en esta última etapa era muy compleja. No solo porque no podían comprar los medicamentos. La gente no accedía a los medicamentos que debía comprar porque los precios eran absolutamente absurdos.

¿Es clave la alimentación?

Las personas mayores necesitan comer proteínas de alto valor biológico, porque si no contraen una enfermedad llamada sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular y tienen a raíz de esto trastornos en la marcha. Las proteínas de alto valor biológico son la carne, los lácteos y los huevos, cosas prohibitivas para personas mayores esos años. Entonces empezaban a tener dificultades en la marcha, no podían salir de su barrio, no salían de su casa, después de la habitación, finalmente no salían de la cama, y morían. Esto nos llevó a la necesidad de corregir nuestro Plan lo mejor posible, de acuerdo a lo más moderno de la ciencia, y ver como podíamos implementarlo de alguna forma. Estamos viendo la posibilidad de ponerlo en vigencia, y la idea es que la gente lo conozca.

¿Podría resumir el Plan gerontológico Nacional?

Es muy ambicioso. Cuando uno hace algo para la Salud de la población, o en el aspecto social o psicológico, se trata de hacerlo lo mejor y más completo posible. Después veremos cómo se va implementando de acuerdo a las posibilidades. Si logramos realizarlo todo va a mejorar muchísimo la vida de las personas mayores. Contempla: Aspectos jurídico previsionales, que tienen que ver con los derechos, deberes, jubilaciones, etc., la salud física y la salud mental. Es importante que se difundan estas notas, un modo de abrirle la cabeza a la gente para que comprendan la importancia de los mayores. Si tenemos suerte vamos a llegar a viejo seguro. A la gente que me dice que no quiere llegar a viejo le digo que hay una forma, que es morirse antes. No es un muy buen sistema.

¿La expectativa de vida es cada vez más alta?

Por supuesto. Tenemos datos de la Sociedad de Gerontología y geriatría, de todo el país y también del mundo. Recabando datos sabemos positivamente que los chicos que están naciendo ahora, en este siglo, es posible que lleguen a los 130 años. En el mundo hoy hay gente de 135 años. Solo en nuestro país hay casi 4 mil personas mayores de 100 años. El mundo evoluciono de forma importante, la tecnología, la medicina, han avanzado mucho, lo mismo que la prevención. Los aparatos utilizados para los estudios también han avanzado. Cuando era chico mi abuela tenía 60 años y era una viejita. Hoy veo gente de 80 u 85 años que necesita tener alguna changa y trabajan perfectamente bien, no tienen ningún problema.

Por último, ¿cómo entiende la solidaridad?

La solidaridad se define en tres cosas: del más rico al más pobre, del más sano al más enfermo y del más joven al más viejo. Esto es la solidaridad. Obviamente hay que mejorarles la vida a los mayores también en el tiempo libre, que puedan hacer recreación, asistir a los museos, a distintos espectáculos, etc.