La demanda que el Dr. Mauricio Trigo iniciara contra los responsables de la existencia de basurales a cielo abierto en Dolores tuvo por estos días importantes novedades, principalmente luego de que una inspección que realizaron los Jueces del Tribunal de Trabajo nº 2 (donde están radicadas las actuaciones judiciales) al Basurero Municipal, se comprobara que se seguía arrojando residuos y de esa manera el Municipio incumplía con la orden de no hacerlo y sanear el predio.

Para hablar del tema y conocer detalles charlamos con el Dr. Trigo, quien decía que “todo comenzó con una denuncia penal por una situacion de maltrato animal que se vivía en el Pasaje Carlos Gardel, en la vieja ruta 2. Pero cuando fui por ese tema vi el enorme vertimiento de residuos que había de parte del Municipio, la enorme cantidad de residuos que arrojaban ahí, y que claramente, por lo que se veía, era arrojado por camiones. Había residuos de todo tipo, incluso residuos patogénicos, peligrosos, lo que fue constatado en la causa penal. Yo generé una denuncia penal primero, y cuando vi que el Municipio no tenía ningún tipo de intención de modificar y solucionar las cosas, a pesar de haber tenido incluso una entrevista con el Intendente a fines de 2014. Hubo una promesa de que para marzo de 2015 la planta de separación y tratamiento de residuos iba a estar funcionando. Y en 2015 decidí iniciar una acción de amparo.

– ¿Con qué objetivo?

La idea fue primero hacer un relevamiento de los basurales a cielo abierto que había en todo el partido de Dolores, los existentes sin tratamiento, habilitación y demás, para que fueran clausurados, saneados, que se empezara con la recomposición ambiental. Y que toda la cuestión de gestión de residuos en Dolores empezara a ser como las normas lo establecen, incluso los tratados internacionales lo marcan. Pasaron unos cuantos años y recién hoy vemos que las cosas podrían empezar a hacerse un poco mejor.

– ¿Cuál fue la señal jurídica?

Más allá de los vaivenes del proceso judicial de amparo, que tuvo que intervenir la Camara Contenciosa de Mar del Plata para darle curso, lo cierto es que en 2018 se dictó una medida cautelar, ordenando el cierre de todos los basurales a cielo abierto que estaban en Dolores, como el de calle Favaloro y Hernández, toda la basura que se arrojaba en el Pasaje Carlos Gardel debió cesar, el basural del Canal 9 debería estar cerrado desde esa época, judicialmente. Sé que también hay resoluciones administrativas previas que ordenaban o disponían la clausura o cierre de ese basural. Pero todo continúo igual. Continuaron los camiones llevando, y con la pandemia se dificultó el control de todas las medidas. Esos predios deberían estar cercados, perimetrados, controlados por personal para que ni la Municipalidad ni particulares ingresen a arrojar basura. Para que se cumpla la medida cautelar.

¿Algo de lo ordenado en esa oportunidad por la justicia se cumplió?

No, eso no ocurrió. La medida cautelar fue apelada en principio por la provincia y por la Municipalidad, las dos están demandadas, porque la provincia también tiene su responsabilidad en el tema ambiental. La Cámara Contencioso (de Mar del Plata) volvió a tomar intervención y confirmó la medida cautelar, que está firme desde hace más de 3 años, pero incumplida hasta hace un par de semanas. Cuando surge ahora la difusión en partes y conferencias de prensa, de que Dolores está haciendo las gestiones ambientales como debe y que es una preocupación, la verdad es que es bastante mentirosa la versión. Fue por las órdenes judiciales y por un último relevamiento, la inspección judicial que se hizo de todos los predios para ver como se venía cumpliendo la medida. Y surgió que casi hasta el día de hoy se seguían vertiendo residuos sin control, sin tratamiento, sin separación, sobre todo en el basural del Canal 9, el de calle Negri. A pesar de los incendios, de los choques en la ruta (por la humareda), de la suspensión de las clases en las escuelas, de la salud de los vecinos, de los recicladores que también están expuestos a un montón de cuestiones, eso seguía funcionando sin ningún tipo de control. Recién ahora el Municipio parece haber tomado algún tipo de medida y saliendo a declarar que están preocupados por el ambiente en este último tramo. Pero todo tiene que ver con la presión de un proceso judicial, y de una mirada que la justicia está empezando a tener de que lo ambiental nos atraviesa a todos.

– ¿Cómo sigue judicialmente el caso?

Ahora ocurrieron dos medidas judiciales importantes pero que ya se habían tomado anteriormente. Primero la inspección judicial que se realizó el viernes 8 de julio, donde surgió que hasta el día de hoy se seguía utilizando el basural del Canal 9 sobre todo, que es el más grande y el que más nos complica a todos. Y se fijó una audiencia para intentar una conciliación y que las partes podamos proponer cosas más allá de las que hemos propuesto en estos 7 años de trámites. Ver también un poco más los informes técnicos. El OPDS, el Ministerio de Ambiente de la provincia, esta con uno como otro tienen un plazo en curso para informar cómo debería ser el saneamiento de ese basural.

– ¿Cuánto tarda en sanearse un basural de este tipo?

Va a llevar mucho tiempo, años. Salvo que se hagan mal las cosas y solamente se tape con tierra, que es como esconder la basura bajo la alfombra. El OPDS tendrá que informar cuales son los procedimientos a seguir, cual es el tramite correcto desde lo técnico que se tiene que dar a ese saneamiento, sobre todo de ese predio. Para eso hay un plazo que está corriendo hasta el 15 de agosto. Y la Municipalidad por su parte tiene que informar de 2020 hasta hoy, cuales son concretamente todas las medidas que ha implementado, que ha ido haciendo, no solo en ese predio y en los demás que están sometidos a la medida cautelar, sino en general, en lo que es la gestión de residuos en Dolores. Como está gestionando hoy, que medidas y cuál es la planificación a futuro.

– ¿Cómo sigue judicialmente el tema?

En función de lo que surja de toda esa información, se hará probablemente una nueva audiencia. El expediente está para dictar sentencia, está en condiciones de dictarse sentencia. Si es por mi apreciación personal, más o menos tengo el resultado de la sentencia, de acuerdo a la prueba y lo que ocurrió dentro del expediente. Lo cierto es que tener una sentencia que obligue a alguien a hacer algo que sabemos que de un día para otro no puede, tampoco sirve. Para que lo empiecen a hacer ya está la medida cautelar y estas instancias de conciliación y de pedidos de informes para ver el avance. Creo que hay un compromiso, habiendo pasado las medidas restrictivas de la pandemia, de controlar más de cerca y permanente como es la evolución, no dejar pasar tanto tiempo para pedir informes. Y quizás eso sea lo que termine impulsando a que la Municipalidad empiece a gestionar. Y que quede como política de estado una gestión ambiental de verdad, en serio, para esta gestión municipal y las que vengan.

– ¿Y sobre las quemas en el basural del Canal 9 cuál es su opinión?

No podemos estar en el año 2022 con un basural de ese tamaño tan cerca de un curso de agua, tan cerca de establecimientos educativos, de un barrio que está creciendo. No puede ser la solución la quema, mas allá de que se diga que son los particulares que van a buscar residuos los que lo prenden. Sabemos que antes de que hubiera personas tratando de obtener recursos de la basura, ya había incendios y que eran provocados por los mismos gestores del ambiente que trabajaban en ese basural. Eligieron quemar para poder reducir y enterrarlo mejor. Eso no puede seguir sucediendo. No puede seguir habiendo nubes de humo en la ruta por las que se producen siniestros viales. Y esta vez hasta se denunció, y que les pegó también a los miembros del Tribunal, más allá de que se pueda probar que la causa directa fue la inhalación de humo… los vecinos que estaban presentes el día de la inspección judicial hablaron del fallecimiento de una vecina. A raíz de una complicación, de una patología de base quizás, pero complicada por esos días del incendio grande, de la nube de humo, que complico su condición respiratoria. Eso creo que cambió hasta la mirada de quienes estaban ahí cuando escucharon eso. Y mostró un límite. Los que respiramos eso somos todos los dolorenses, estamos todos en la misma. Además el ambiente es interjurisdiccional, hablamos de las napas subterráneas y del aire, que no es estático.