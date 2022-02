Una entrevista televisiva realizada por un canal de la ciudad de Las Flores a raíz de su intervención para salvar vidas a víctimas de un siniestro vial, nos permitió conocer donde actualmente está radicado el Dr. Gonzalo Zárate, un médico dolorense que decidió ejercer su profesión en una ciudad muy austral de nuestro país.

Zárate nació en Dolores, estudió medicina en La Plata y oftalmología en Capital, especializándose en oftalmología infantil, quien después de trabajar en importantes centros de Buenos Aires decidió emigrar al Sur, donde trabaja en el servicio del Hospital Regional de Rio Grande.

En esta charla hablamos de su profesión y de todo un poco, la que comenzamos preguntándole por qué había elegido el sur de nuestro país.

Zárate decía: “Uno siempre está encerrado en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No me iba mal, la verdad. Me vine acá no abriendo mis horizontes sino porque mi mujer es de acá, se planteó la posibilidad de venir y me vine. Son diferentes los ritmos, la gente no arranca en la ciudad tan temprano a la mañana, tipo 7 u 8 de la mañana como en ciudades más grandes. Arranca un poco más tarde y termina también un poco más tarde. Además, en verano es de día hasta muy tarde.

– ¿Le costó adaptarse?

Como todo, tiene cosas buenas y malas. El clima es adverso, vivimos alejados del mundo, en una isla. Pero vivimos mayor tranquilidad, hay más seguridad y tiene de bueno que es una isla. En caso que te roben un auto por dar un ejemplo, tienen que cruzar por agua, o descartarlo ahí. O ir por el lado chileno que es complicado. He vivido la seguridad en Chile y no es la misma, es una frontera muy compleja. Tenes que tomarte después una barcaza en la que subís el auto, después lo bajás, y para volverlo a entrar al continente hay otro control de frontera más.

– ¿Es difícil moverse teniendo que cruzar constantemente la frontera?

Estuvo muy complicado el tema en los dos años de pandemia, donde se abría, se volvía a cerrar. Y tenemos la complicación de pasar por Chile. No solamente el problema de las aduanas de nuestro propio país sino el de las aduanas de un país extranjero, donde pedían PCR, seguro. Si quiero ir a Punta Arenas tengo que salir de Tierra del Fuego, cruzar la frontera argentina, pasar la frontera chilena y recorrer 200 kilómetros en Chile, cruzar en una barcaza, salir para ir a Rio Gallegos para hacer la frontera de Chile, la frontera de Argentina, en Rio Gallegos hacerme un PCR, después regresar, volver a hacer la frontera argentina, la frontera chilena, y ahí puedo irme a Punta Arenas con el PCR. Y cuando vuelvo tengo que volver a Rio Gallegos, hacer la frontera chilena, la frontera argentina, pegar la vuelta porque Argentina no te exige PCR sino recién en Tierra del Fuego, hacer la frontera argentina, la frontera chilena, 200 kilómetros con la barcaza, volver a hacer la frontera chilena, después la argentina y después volver. Y Punta Arenas es una ciudad que queda a 250 kilómetros de donde vivo…

– ¿Cuándo y porqué razón sale de su ciudad de residencia?

Me fui de vacaciones a Buenos Aires, y a todo lo hice en auto. Voy a algún congreso a Capital a veces. Pero generalmente cuando salgo de la isla me voy de vacaciones. Le tengo miedo a los aviones por eso viajo en auto.

– ¿Cómo vive esos viajes?

Es un viaje largo. Por el momento, tengo 41(años) y lo disfruto. Ir con un auto me permite hacer otros recorridos, irme a Mendoza o a otras provincias. Por otra parte, cada pasaje de avión ida y vuelta de Rio Grande a Buenos Aires son 45 mil pesos por persona. Somos 4, así que tengo casi 200 mil pesos ida y vuelta solamente para llegar a Capital. Ni te cuento si de ahí quiero ir a otra provincia. Tendría casi 500 mil pesos solamente en avión. Es complicado. Pero uno elige vivir acá con sus pros y sus contras. Antes hubo promociones en la isla para que la gente se moviera en avión, pero yo no vivía todavía acá.

– Cuéntenos sobre su profesión, ¿cuándo comenzó a ejercer la especialidad?

Mi especialidad de oftalmólogo de adultos comencé a ejercerla en 2010, y en 2013 la oftalmología infantil. Me formé con uno de los mejores oftalmopediatras del pais, el Dr. Díaz Gonzales, que en este momento es el Jefe del Hospital Garrahan, una de las personas que más sabe de oftalmología infantil en la Argentina.

– ¿Influyó su papá en la decisión de seguir medicina?

Bastante. Mi mama es empleada bancaria, mi hermana odontóloga. A mí siempre me gusto la medicina, no la especialidad de mi viejo (el Dr. Rubén Zárate), quería algo más movido, y al final estoy en una especialidad más tranquila que la de él. En el secundario ya sabía que quería estudiar medicina. Tuve otro anhelo, a los 14 o 15 años, leyendo un artículo de la ingeniería en telecomunicaciones, algo de lo que se hablaba mucho entonces, lo plantee y se me rieron, porque pensaban que no tenía futuro, que los celulares a lo sumo se iban a hacer más chicos. Fue la única vez que en mi cabeza plantee algo diferente, pero me lo bajaron de un hondazo (risas).

– Estuvo de guardia en el Hospital de Dolores la fatídica noche del accidente entre el micro y el tren, en marzo de 2008. ¿Le marcó esa experiencia?

Si. Creo que va a quedar en la memoria de todos los que estuvimos ahí en esa noche. Había quedado una ambulancia del Operativo Sol, que se habían quedado una noche más por la Fiesta de la Guitarra. Hubo algunas peleas políticas también. Yo me había recibido y fui a hacer de médico de guardia de un hospital de ruta, fui a hacer emergencias, lo cual cambió mi vida para siempre. Finalmente me dediqué a oftalmología, que es el agua y el aceite. Y el accidente de Las Flores (que mencionamos al principio), en el cruce a nivel, con los camiones, fue algo parecido en lo que respecta a accidente de vehículos enormes.

– En base a su experiencia, ¿con qué debería contar una guardia de un hospital de este tipo?

Lo primero con lo que hay que contar es con un servicio de guardia completo, es decir, pasiva. Yo estaba en el accidente de Las Flores y había alguien que gritaba “¡Cuándo viene el helicóptero!”. Y la verdad es que eso no es la realidad, aunque dos días antes en CABA había habido un accidente en Nuñez y el helicóptero si aterrizó. Pasa que la provincia de Buenos Aires es tan vasta y mueve tanta gente, en temporada sobre todo, que creo que requiere un servicio importante. No sé si continúa haciéndose el Operativo Sol de la misma forma que antes, no estoy al tanto. Pero la provincia tiene un movimiento en las rutas, y más en estas épocas, enorme.

Y los accidentes…

La gente está equivocada si piensa que la mayoría de los accidentes son por exceso de velocidad. Cuantas veces al entrar al distribuidor de Dolores viniendo de La Plata hay que pegar un volantazo para acomodar el auto y ponerlo a 30 Km/h. Hablo de la entrada por los dos distribuidores. Y es la entrada de una autopista prácticamente. No puede ser que en la Autovia 2 sigan teniendo pasos a nivel sobre la Ruta, lo mismo en la 63 y en la 11. No tiene razón de ser. Y sobre las velocidades, también, los carteles puestos atrás del cartel de 60 Km/h. Entonces ¿qué hace la gente?… clava los frenos para no comerse la multa. La ruta estaría mejor con un tránsito fluido. Yo vine de Rio Grande a La Plata, de ahí a Capital, de nuevo a La Plata, a Mar del Plata, de ahí a San Rafael, de ahí a Mendoza, de vuelta a Capital. Hice más de 13 mil kilómetros y no me pidieron ni el carnet de conducir. No sé qué controles de seguridad vial se están haciendo, y lo digo sin ironía.

– ¿Qué actividad hace fuera de la profesión?

Acá en Rio Grande juego al paddle, salgo a andar en bicicleta cuando el viento me lo permite. Acá es todo muy recto para andar en bici, pero andar con viento en contra es bravo, aunque si está a favor es sensacional (risas). Acá tenes que tratar de adaptarte al clima, no decir esto no lo hago porque hay viento, esta feo o llueve. Si no, no haces nunca nada, salvo que practiques algo bajo techo. Pero si haces algo al aire libre y esperas que no haya viento ni sol ni frio, lo haces una vez al año. Un día había viento y salimos con dos amigos a andar en bici y en un momento no podíamos avanzar. Cuando llegué a casa me enteré que había ráfagas de 80 Km/h en contra. Acá es común que haya tanto viento.

– Por último, ¿extraña cosas de Dolores?

Cuando me fui de Dolores tenía 17 años, tengo lindos recuerdos. Pero mi idea al irme era tratar de crecer en mi profesión. A los 31 años estaba trabajando en centros muy importantes de Buenos Aires, económicamente me iba bien. Nunca tuve la intención de volver a Dolores. Extraño, por supuesto, tenía el club, ir a la plaza. Pero me enamoré de Capital, me hubiese quedado a vivir allá, es hermosa. La ciudad donde actualmente vivo me gusta mucho, somos 110 habitantes, menos que un barrio de Capital. Siempre voy a extrañar Dolores, es donde nací, donde me crie. Pero como dije, nunca mi idea estuvo en volver.