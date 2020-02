El abogado del estudio del Dr. Burlando, representante de la familia del joven asesinado a golpes en Villa Gesell, estuvo ayer en Dolores y con él pudimos charlar sobre distintos aspectos de la investigación.

En la mañana de ayer el Dr. Fabián Améndola estuvo en Dolores realizando distintas actividades relacionadas con su profesión de abogado, aceptando cordialmente dialogar con este Diario respecto del caso que atrae el interés público, el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, en el cual junto con el Dr. Fernando Burlando representan a los padres de la víctima.

Al comenzar la entrevista que nos concedió en una céntrica confitería de la ciudad, le decíamos conocer de su labor como abogado defensor de “Los Horneros” en el caso Cabezas, también de Adrián Svich condenado por el crimen de Mara Mateu en Santa Teresita. Y que al verlo tanto a él como al Dr. Burlando como “particular damnificado” expresarse en representación de los padres del joven asesinado se podía apreciar que los afectaba desde el punto de vista humano, y le preguntamos si era así.

Su respuesta fue rápida, lo reconoció y dijo: “esta causa nos ha sensibilizado como pocas, fundamentalmente a Fernando (Burlando), en función que la víctima le había referido a su madre que quería ser abogado, “el próximo Fernando Burlando” decía, a quien sin dudas tenía como referencia a seguir Y eso hizo que desde Punta del Este donde éste estaba vacacionando se pusiera a disposición de la familia, ésta se comunicó conmigo y así entablamos la relación inicial”.

Usted refiriéndose a los rugbiers dijo que no los veía arrepentidos. ¿Piensa que podrían mostrar arrepentimiento, o lo dijo al ver que ninguno de ellos nada hizo para tratar de auxiliar a la víctima?

Justamente auxilio no le brindaron, porque son los autores de la golpiza y del deceso, es más, se encargarán de evitar que alguien lo auxiliara. La falta de arrepentimiento no la veo solamente por lo ocurrido en el lugar del hecho sino también en circunstancias posteriores, esas que están reflejadas en algunas de las imágenes de vídeo que ha circulado en los medios. Además se lo ha visto en el comportamiento que han tenido al menos durante las audiencias de reconocimiento en rueda, que es el momento en el que nosotros hemos tomado contacto con ellos. Hasta el día de hoy ninguno de ellos ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, o algo que nos permita afirmar de alguna forma que han dejado de lado el desprecio por la vida humana manifestado en la realización del hecho.

¿En la rueda de reconocimiento mostraron indiferencia o cierta soberbia?

Más que indiferencia, se reían, hacían bromas entre ellos, de alguna forma ninguneando lo que es la investigación, desnaturalizando lo que hicieron. Pero no fueron solamente ellos, he escuchado algunos de los padres que han dicho “bueno, esto fue una pelea”, “se les fue de las manos”, “el destino les jugó una mala pasada”. Acá no hay ningún destino, acá lo que hubo fue un acto criminal.

¿Ustedes en representación de la familia han aportado alguna prueba o algún indicio?

Lo que nosotros hemos hecho es pedir a través de los medios de comunicación, que los testigos presenciales que no estaban individualizados en la causa concurrieran a la Fiscalía. Y eso dio buenos frutos, porque hubo por lo menos tres personas que se presentaron y aportaron importante información. Desde el punto de vista que nos compete, que es la técnica jurídica, antes del dictado de la prisión preventiva haremos una presentación para señalar como creemos que deben ser descriptos los hechos y calificados.

Ustedes hablan de “un concurso funcional de autores”. ¿Incluyen ello al joven que no fue reconocido en rueda de personas?

Por el momento sí. No queremos dar una opinión definitiva hasta tanto no esté cerrada la incorporación de la prueba que está pendiente. Esta persona que no fue reconocida tiene arañazos en sus manos, y en la operación de autopsia de Fernando (Báez Sosa) se encontró debajo de sus uñas restos de piel, por lo cual no debemos descartar que no sea de esta persona. Qué quiere decir. Estamos a la espera de toda la incorporación de prueba para saber cuál es el rol que tuvo cada uno, y si hay alguno, se lo adelanto, que para nosotros no haya participado, nos vamos a encargar que sea separado de la causa. No vamos a tener ningún reparo en pedir la liberación de quienes no tengan nada que ver con el hecho, porque justamente lo que pretende la familia es que se haga justicia. Y la justicia para ellos es que paguen realmente lo que tuvieron responsabilidad en el crimen.

¿Tiene alguna explicación que los diez imputados estén representados por el mismo abogado?

Lo que marca y es por demás evidente, es que si un grupo de diez personas tiene a un mismo defensor es que entienden que no hay intereses contrapuestos entre ellos. Es algo que va de suyo, porque si los hubiera los obligaría a tener defensas distintas. Acá están todos juntos, están todos abroquelados, de esa forma han actuado en la realización del hecho y se siguen manifestando hasta la fecha.

¿Tuvieron acceso a la autopsia? ¿Alguna precisión sobre la misma?

La autopsia está desde los primeros momentos incorporada la causa. Lo que está pendiente es una declaración testimonial del médico que hizo la autopsia, una explicación en términos no técnicos sobre algunas apreciaciones de su informe. En las conclusiones se indica que el fallecimiento ocurrió como consecuencia de una hemorragia cerebral masiva. El interés de nuestra parte, como también lo es de la Fiscalía, es que el médico explique cuáles de los golpes que ha señalado en su informe puede haber sido el generador de esa hemorragia.

¿Puede ser el golpe que dejó una marca de zapatilla?

Puede ser, pero pueden ser varios: La víctima tenía otros golpes en el cuerpo, que si bien no son causa directa de la muerte podrían haber sido desencadenante del resultado.

Ustedes tienen lógico contacto con la familia de la víctima ¿Qué aspiran los padres como resultado de esta causa?

Ambos padres son integrantes de una familia de clase humilde, pero con unos valores éticos y religiosos encomiables. Así como dije que ellos no quieren que haya ningún inocente preso e insiste que quieren justicia, tampoco quieren que los autores sean sometidos a un trato indigno o cruel. Y esto lo digo en relación a ese vídeo surgido en los medios, donde supuestamente detenidos en la cárcel de Dolores esperaban la llegada de los imputados para “recibirlos”. Se trata de un matrimonio que cuesta no emocionarse cuando uno habla con ellos, porque vivían por y para su hijo, estaban atentos a cada acontecimiento que tuviera que ver con su vida. Su relato es realmente desgarrador, son gente que hablan serenamente, poniendo en sus palabras toda la carga emotiva que llevan dentro.

Finalmente doctor. ¿El proceso será rápido, se llegará a juicio en un tiempo razonable?

Entiendo que el proceso será rápido, pero estimo que el juicio no podrá ser antes de un año. Para lo que son los tiempos de la justicia, entiendo que desde el comienzo de la investigación estos se han acelerado bastante.