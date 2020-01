“El agua que se consume y proviene del Canal 9 nos tiene que preocupar tanto como el basurero”, resaltó el medico en la entrevistamos que realizamos para hablar del peligro de los contaminantes.

El dolorense Daniel Puliti es médico, y desde hace muchos años la persona que ha señalado y divulgado sobre la contaminación del agua que consumimos.

Charlamos con él para conocer de sus advertencias, estudios y sugerencias, y para preguntarle si algo había cambiado.

“Nada” fue su lacónica respuesta, a la que agregaba: “Generalmente lo que no hace mucho ruido, se deja pasar, y si se puede evitar, se evita. El tema es que el agua es un elemento vital, el 66% de nuestro cuerpo es agua, no podemos vivir más de tres días sin agua. Por lo tanto el elemento más importante para la vida es el agua. De hecho, nacimos del agua. Es algo que debemos cuidar y no se lo hace. Uno a veces relaciona el hecho de poder manejar el agua con distintos productos químicos para que se haga potable, cosa que no es. Nosotros consumimos agua corriente, entregada a nuestros domicilios pero que no es potable. Y la OMS (Organización Mundial de la Salud) indica que esa agua es para uso temporario, momentáneo, y cuanto antes se pase a agua potable, mejor.

-¿Lo que se consume es solo agua corriente?

Nosotros tenemos agua corriente porque el agua que ingerimos tiene productos químicos. Al abrir la canilla notamos olor a hipoclorito, a lavandina, el gusto y el olor se siente, y sabemos que hay que utilizarlo. El hipoclorito fue de las primeras cosas que se usaron para “potabilizar” el agua contra gérmenes, bacterias, virus. Pero no atacamos ninguno de los productos químicos que la “evolución” y los adelantos técnicos van generando cada vez más. Productos químicos que lamentablemente terminan siempre en el agua. Cada vez que ingerimos agua entonces, ingerimos también elementos que son metales, pesados la mayoría, que ejercen efectos de deterioro para nuestra salud a largo plazo.

¿Esos elementos se acumulan en nuestro organismo o pueden eliminarse?

Son acumulativos. Es como exponerse a la radiación, que es acumulativa y no se va más de tu cuerpo. Estos productos tampoco se lavan, ni el plomo ni el arsénico. Los cuasi udbantes de los productos químicos más conocidos en el mundo tampoco se lavan. Eso genera efectos que no se ven, porque uno no cree que haya algo en un vaso de agua transparente. Pero que sea transparente no significa que sea agua pura. El agua transparente puede ser veneno puro.

-¿Cuáles son los problemas centrales en esta zona?

Tenemos dos inconvenientes en nuestra región. A uno lo causamos los humanos, al otro lo causó la naturaleza. Esta última causó que tengamos una zona de niveles relativamente elevados de arsénico en nuestro fondo. La famosa agua corriente que consumimos tiene arsénico porque no hay filtros que lo saquen (no es que no los tengamos nosotros o no lo quieren comprar, es que no hay). Solo puede hacerse una Planta de Abatimiento de Arsénico como se ha hecho en algunos lugares como en Lezama, que tiene su propia planta. Y que cuando uno ve los piletones con esas capas que parecen un salar y sin embargo es arsénico, uno se da cuenta del trabajo que hicieron y lo beneficioso que es para esa gente que tiene desde hace años realmente agua potable.

¿Y el agua de pozo?

Hay gente que nos dice que sacó agua de la napa en su campo, la mandó a analizar y está perfecta. Esa agua no tiene bacterias, ni hongos, ni virus que afecten al ser humano. Pero sí tiene arsénico, porque este elemento está en la tierra, en nuestro territorio desde que se formó la Cordillera de los Andes. Argentina es uno de los lugares con mayor nivel de arsénico en todo el mundo. Hemos hablado de lo que genera el arsenicismo a la larga, y de que el tratamiento que se hace es relativamente barato relacionado con el costo de salud, y caro si llegamos a algunos niveles donde hay que hacer tratamientos importantes, muy difíciles que con los medios actuales se pueda conseguir. Pero una Planta de Abatimiento sí es posible. En Lezama lo hizo su propia cooperativa y están orgullosos, es uno de los pocos lugares en la provincia donde no toman agua con arsénico.

-¿El agua en nuestra ciudad no escapa a este problema?

El manejo del agua que tenemos viene de las napas y de los puntos de extracción. Y uno de estos puntos en Dolores viene del Canal 9, y eso nos tiene que preocupar tanto como el basurero. Dos focos de contaminación altísima. Ningún país del mundo civilizado aceptaría tener una boca de toma de agua en un lugar como un Canal que trae agua desde el centro de la provincia, con la mayoría de los agroquímicos que existen y la mayoría de sus derivados.

-¿El glifosato afecta a humanos y animales?

Si hablás con la mayoría de los agricultores van a decir que les explicaron que eso mata nada más que el DNA vegetal sin afectar el DNA humano. Pero el Jefe de Biología Molecular de Lyon, Francia, comprobó que afecta el DNA de los animales y afecta específicamente el DNA humano. O sea que deteriora todo. Y lo que no sabe el productor, el agricultor es, como ayer vino a contarme una señora de campo, que a los bidones los tiran después por cualquier lado, el dueño del campo no le da mucho interés, tocan los chicos después de estar con esos bidones, no usan guantes ni barbijos… Lo que no se ve parece que no está, y que no va a traer consecuencias. Sin embargo las trae y son muy graves a la larga. Al productor le dijeron que pasa eso con el glifosato, que no va a pasar nada, que es biodegradable. Y es mentira, no es biodegradable, queda en la tierra.

-¿Está al menos indicado en los envases?

La letra chica, que figura en cualquier envase de lo que consumimos, tiene una pequeña tablita que hay que leer con lupa, donde tienen la obligación de poner todo lo que tiene. Y en el caso de este famoso glifosato, tiene un cuasi udbante que dice POEA (Polioxietilamina). Esa sustancia, que tiene que estar para que actúe el glifosato donde lo quieren usar, en la soja específicamente, no es biodegradable. Va a la tierra, de ahí es arrastrada y termina en algún trayecto de agua. Va al fondo, porque es un elemento pesado, entra en la cadena alimenticia de bacterias, moluscos, lo que sea, y va a estar 6 meses activos. Y destruye el DNA animal, envenena todo lo que toca, destruye la tierra, que después no puede usarse para otra cosa. Al mismo tiempo, expone a todo animal y ser vivo que tenga contacto con el agua que trae esos productos. Es común acá que la gente pesque en el Canal y coma lo que pesca. Sin saberlo está comiendo algo que a la larga le junta en el cuerpo plomo u otros elementos tóxicos como estos, que no hay manera de lavar después.

-¿Qué sucede con elementos contaminantes que no podemos eliminar?

El gran problema del humano es crear cosas que después no son biodegradables. Es imposible que tengamos una idea de cómo sacarnos de encima las baterías, las pilitas, cualquier plástico. No hay manera de asegurarse de llegar a un punto de lógica de preservación para el futuro. Hay una ciudad europea donde todas las escuelas se dedicaron a juntar las pilas y baterías que tuvieran, en la casa, de familiares y de toda la gente que pudieran. Las fueron colocando en botellas como nosotros juntamos las tapitas para el Garrahan. Una vez que juntaron cantidad, en una plaza hicieron una plazoleta con hormigón y aislamiento muy importante donde todos los chicos llevaron lo juntado en un año. Cerraron eso también con cemento y hormigón, e hicieron un monumento a la preservación del medioambiente. Y eso quedó enclaustrado ahí. Puede llegar a filtrar en algún momento, pero al menos hicieron lo mínimo para no tirar eso en cualquier lado. Generamos basura que no podemos eliminar, y no tenemos otro planeta, tenemos este solo.

-¿En su experiencia en el Amazonas notó contaminación?

Se nota no solo eso. Lo que deprime y te hace sentir mal es, cuando estás llegando, a horas o menos de un día de llegar a alguna población humana grande, empezar a ver basura flotando en el medio del Amazonas. Desde el típico aceite del motorcito de las lanchas, hasta los bidones, están contaminando. Ni hablemos de los incendios y todo lo sucedido después. No tenemos como hacer desaparecer esas cosas que en principio son útiles, cómodas, pero que después son desechos imposibles de desaparecer.

-¿Podemos decir que la basura debe ser tratada y que el Estado tiene que intervenir?

El tratamiento de la basura es fundamental, claro. Hasta la basura tóxica podría entrar en algún grupo de reciclado que hasta podría dejar algunos dividendos, ya que se reutilizan algunos elementos para reciclar y construir otras cosas. Al arsénico en Lezama lo venden porque se reutiliza para fabricar algunas otras cosas. El plástico genera problemas al no ser biodegradable también, sobre todo para los animales, pero tiene una cosa: no contamina ni envenena salvo su ingesta por parte de animales. Pero todo lo demás que tenemos de tecnología envenena y destruye vida, destruye la tierra, su calidad, el bioma y el ambiente orgánico.

-¿Qué sucede con el agua en La Costa?

El problema es la intrusión salina por el crecimiento de la ciudad, del cemento sobre las dunas, sobre los médanos. Desaparece el lugar donde el agua se recicla, se pierde el ciclo del agua, ya que por debajo de la capa freática normal hay una lengüeta de agua salada que penetra de a poquito, y empieza a tratar de filtrar, a dominar las presiones entre presiones de roca, el agua potable. Y donde llega a 1,5% de sal, el agua ya no es para uso humano. Es un gran problema. La evolución, la cultura, los avances y todo lo lindo que tiene La Costa, el cemento lo complica evitando que se mantenga ese ciclo del agua.

-¿Es útil el trabajo de grupos de jóvenes o de instituciones sobre los residuos reciclables?

Sirve para inducir a la persona que sepa cuáles son los riesgos. El problema, una vez que ellos hicieron todo bien, es que necesitamos que los gobiernos impulsen más buscar donde se pueden reciclar estas cosas. Todo se transforma, pero no las cosas tóxicas, que siguen siendo tóxicas en el tiempo. El reciclaje deja valores importantes. El problema sin embargo es sobre todo con lo tecnológico, lo que tiramos a diario, como relojes, baterías, circuitos, electrodomésticos, cosas que por ahora no tienen manera de reciclarse. Tenemos que cuidar nuestro ambiente. Pero acá como en tantos otros lugares, toda la basura va al mismo lugar. Podemos taparlo, quemarlo, pero el problema empeora. Enterramos tóxicos o quemamos tóxicos, y dañamos la tierra. Hay que unirse y buscar las posibilidades que tenemos para mejorar esta situación.