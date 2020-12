Son todavía horas de tristeza y de luto por la desaparición física de Diego Armando Maradona. Las manifestaciones de afecto o respeto se repiten, los homenajes también. Y Dolores no es ajeno a ello, la esquina de Olavarría y Juncal amaneció de un día para otro, pintada con la figura del 10.

Rápidamente fue comentario y muchos dolorenses se acercaron y se pusieron a contemplar la pintura del Diego.

La responsable del mural es Cecilia Montenegro, Profesora de Literatura y también artista. Diario Compromiso la entrevistó y en la charla además de hablar del mural lo hizo sobre su vida como artista y persona.

“A esa esquina la tenía para realizar la continuidad del Paseo de la Niñez, los 11 murales que están sobre calle Olavarría. Pero cuando me llegó la propuesta de Las Tres Banderas de hacer un mural de Diego lo imaginé ahí. Sentí al principio nervios. Cuando haces murales la presión es doble. Estás muy expuesta. Hacer un mural público te compromete más que hacerlo en el patio de una casa. Pero no dude en aceptar” señalaba.

– ¿Desde cuándo hace murales?, cuéntenos un poco de lo suyo

Soy maestra y profesora de literatura, pero amo pintar. Decidí dejar la docencia para dedicarme a lo que me gusta. Tengo un taller de arte y hago murales. He hecho más de 50. El primero fue en la Secretaría de Niñez y Adolescencia, uno de Unicef. Y muchos en hogares de familias, en escuelas. En el Paseo de la Niñez y en el Paseo de los Dibujitos que está en proceso. Algunas fachadas de locales, de todo un poco. Murales hago desde hace 4 años. Para mi hacer murales es luchar contra el olvido de las paredes. Es hacerle un regalo a la comunidad. Amo pintar en la calle, la dinámica que se produce con la gente, es realmente muy gratificante.

– ¿Para ser muralista se estudia?

Si se estudia, se hacen cursos, se practica, pero lo más importante es persistir. Hay veces que se valora el arte y se cobra muy bien, otras lo justo, otras veces te nace del corazón regalar un mural, porque eso es lo que tiene para mí este trabajo es totalmente pasión y no a presión. Cada muralista tiene su librito. A mí me gusta dar mensajes lindos, no solo embellecer la ciudad, si se puede dejar un mensaje es muchísimo mejor

– ¿Su pasión nació de chica?

Si. Desde chica que pinto. Recuerdo que pinté mi habitación y mis padres no me retaron (risas). Por eso valoro tanto a los padres que apoyan a sus hijos. Es el mensaje que trato de dar en mi taller. Que apoyen a sus hijos.

– ¿Dónde le gustaría hacer murales y no se puede?

Me gustaría pintar toda una plaza. Ese sería un lindo proyecto para concretar.

– ¿Qué horario es mejor para pintar o depende de la inspiración?

Cuando el proyecto es muy importante para mí, se me pasan las horas. Ejemplo el de Diego que lo realicé en un día. Terminé de noche con una pequeña luz que me llevó mi papá. Quería terminarlo de noche y que la gente lo descubra a la mañana.

– ¿Improvisa o hace antes un boceto?

Las dos cosas. Hay diseños míos como el Paseo de la Niñez o el CENIAP que estoy actualmente haciéndolo. Pero la mayoría de las veces la gente tiene una propuesta y yo la realizo. Y otras un poco de las dos, como me pasó con una familia que me pidió pintar personajes de Molina Campos. Y fueron copiados de los originales pero adaptados a los 8 metros de pared.

– – Volviendo al mural de Maradona, ¿qué la sorprendió?

La reacción de la gente. Como se acercaron a sacarse fotos. Como se emocionaron los vecinos al ver el mural y la gente que pasaba. Fue muy hermoso y emotivo.

– ¿Fue pensada esa imagen?

Me gustó hacer algo simple. Lo decidí también porque quería hacerlo en un día. Por eso elegí ese diseño. Aunque las dimensiones fueron grandes igual lo pude terminar. Se mezclaron los sentimientos, fue mucha responsabilidad. Hasta mi papá me acompañó.

– ¿Su papá lo vivió como algo especial y por eso la acompañó?

Estaba muy triste con la muerte de este ídolo que nos marcó la vida a todos. Y me hizo bien este simple y humilde mural para recordarlo. Y mi papá vivió la felicidad del mundial. Es muy fuerte la muerte de Diego.

– ¿Cómo definiría lo que siente y hace?

Los muralistas somos unos privilegiados de poder pasar por esta vida sabiendo que hacemos, lo que amamos. Soy más feliz pintando en una calle cualquiera que encerrada en un salón. Amo la docencia. Ejercí 9 años. Pero no me imaginaba mi vida estresada en un salón. Está bueno ejercer, pero también poder hacer algo que te conecte con vos. Algo que ames. Y si te das cuenta a tiempo es genial. A mí me da igual cobrar muy bien un mural como pedir permiso en el kiosquito frente al hospital y pintar una mariposa gratis.

Ezequiel Suárez