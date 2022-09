El próximo domingo 11 nuestra ciudad volverá a ser el escenario de una gran jornada de Rugby ya que se disputarán las finales de Torneo de la Zona 3 de la UROBA, un evento que convoca a Candeleros de Castelli, Tiro Federal de Ayacucho, Belgrano Rugby y La Tranquera de Monte.

Este evento sucede a más de un año de haberse organizado en Dolores el encuentro de Rugby “Cruz del Sur” que convocó a los mejores clubes de Mar del Plata y La Plata, como Sporting, Universitario de La Plata, Universitario de MDP y San Luis, en tres jornadas donde Pampas reunió a más de 300 jugadores de la Región y fue noticia en los principales medios especializados en Rugby.

Sin dudas el desempeño de Pampas, tanto en lo deportivo como en lo institucional lo ha convertido en uno de los clubes mas importantes de nuestra ciudad. Pampas no solo juega representando el rugby local, lo hacen representando toda una Ciudad. «Estoy orgulloso de ser un embajador dolorense en cada localidad que me toca jugar, sentimos esa unidad cuando vemos que en Pampas hay mucha gente que no es del Rugby pero que viene a acompañarnos como dolorenses”, señaló, por su parte, el capitán del equipo, Héctor Pelazzini.

Los dolorenses clasificaron primeros en la zona a más de 10 puntos de Belgrano Rugby que terminó en segundo lugar y ambos se aseguraron jugar las semifinales interzonales donde se enfrentarán con SORUC de Chacabuco y Banco Nación de Bragado, de pasar esta instancia, jugarán la final en la Ciudad de Junín.

Pampas Rugby Club de Dolores, se ha convertido en un orgullo dolorense, no solo por ser el único club de Rugby de la Ciudad, ha desarrollado además una muy buena escuela deportiva para niños con excelentes instalaciones y una clara misión y visión en la formación de deportistas competitivos, lo que le ha permitido entre otras cosas ser un convocante de gran nivel para eventos deportivos como lo fue el encuentro entre seleccionados de la URBA y URMDP y la visita de equipos del TOP 12. “Este Domingo vamos a vivir una jornada muy importante que es parte del proceso de crecimiento del club, es fundamental el acompañamiento de toda la familia del club, de los sponsors y de la Secretaría de Deportes que nos acompaña permanentemente en cada proyecto” declaraba el presidente de Pampas, Julio Morales.