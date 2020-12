Comenzó ayer en la Provincia de Buenos Aires el “Plan de Vacunación” contra el Covid 19, el que se realizará en 110 hospitales bonaerenses y donde se aplicarán las primeras dosis al personal de salud.

En la región figuran al menos 10 nosocomios donde se aplicará la vacuna Sputnik, entre los cuales no está el Hospital Municipal de Dolores.

El mencionado listado de hospitales donde se vacuna en la región incluye:

* H.I.G.A. “Dr. O. E. Alende”, General Pueyrredón (Mar del Plata).

* H.I.E.M.I. «Don Victorio Tetamanti», General Pueyrredón (Mar del Plata).

* Hospital Municipal Ricardo León de Dios, Partido de La Costa

* Hospital de Coronel Vidal, Partido de Mar Chiquita

* Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, Necochea

* Hospital Municipal Ramón Santamarina, Tandil

* Hospital Municipal Ramón Carrillo, Castelli.

* Hospital San Vicente de Paul, Chascomús.

* Hospital Municipal de Pila, Partido de Pila.

* Hospital Municipal Ismael Ferrari, Partido de Tordillo.

Seguramente la fundada decisión del Ministerio de Salud provincial en cuanto a la distribución de la vacuna, cuyas primeras dosis disponibles para esta etapa no alcanzaba para cubrir el amplio espectro sanitario del territorio bonaerense, no deja de lado lo extraño que resulta que no las haya recibido un Hospital como el de Dolores que es de derivación de muchos Distritos cercanos, a lo que habría que sumar la importante casuística de casos positivos y fallecidos por el virus que ha registrado la ciudad, situación a la que ha estado expuesto todo el personal sanitario del “San Roque”.