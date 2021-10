A través de un comunicado de prensa, el Frente de Izquierda de Dolores se refirió a las Elecciones de noviembre. Con el 1,61 % de los votos (256 votos) el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad retomamos el camino hacia noviembre. Sorteamos las enormes dificultades que supuso en la ciudad la existencia de ocho listas, el clientelismo de los partidos mayoritarios, y la intencionalidad mediática que a nivel país intentó colocar a la derecha más rancia de Avanza Libertad y compañía como una alternativa “antisistema” cuando son todo lo contrario: defienden un Estado autoritario, se paran contra los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, etc. para reforzar un sistema capitalista que está descomposición.

El Frente de Izquierda es el único que expresa un programa de salida a la crisis desde los intereses del pueblo trabajador, mientras el Frente de Todos que busca disputarle espacio al oficialismo local de Juntos, más la lista que logró un tercer lugar (el espacio de Randazzzo) son expresiones que llevan en sus programas una agenda a favor de los capitalistas en detrimento de los trabajadores.

«La fiebre de sumar a todos»

A través de posteos de algunos medios locales y titulares que expresan el deseo del principal candidato del Frente de Todos, Víctor Casanovas reaparece el llamamiento a sumar y juntarse todos para «sacar a Etchevarren». El mencionado candidato explícitamente llamó a las fuerzas que participaremos en las elecciones de noviembre a juntarse para ganarle al intendente actual. Por un lado son declaraciones confusas dado que estas elecciones son legislativas y no se eligen por lo tanto, intendentes. Por otro lado sube la fiebre peligrosa de atarse a cualquier carro para llegar al poder, es decir, desplazar al gobierno de turno que hace años maneja los destinos de los dolorenses para cambiar de poder pero sin un claro programa de enfrentamiento político al espacio gobernante.

Desde el Partido Obrero Dolores hemos denunciado a través de nuestras redes, las notas en Prensa Obrera y cada vez que nos hacen una entrevista, todas las problemáticas por la que atraviesa nuestra ciudad, colocando también la importancia que tiene en esto las decisiones del gobierno municipal y la connivencia de la oposición que está sentada en las bancas del Concejo Deliberante.

Para nosotros, desde el socialismo y agrupados con trabajadores, jubilados, juventud, mujeres no sólo militantes de nuestro espacio sino independientes que se fueron acercando, el eje de lucha no es juntarse hacer cualquier alianza desconociendo el programa político que nos guía, sino precisamente colocar ese programa al servicio de los trabajadores, los desocupados, la clase media empobrecida o ajustada tras décadas y décadas de gobiernos ajustadores. La única alternativa que se levanta contra los que quieren seguir de fiesta gracias a arruinar las condiciones de vida del mayor porcentaje de la población, el único frente que se une para luchar en favor de los intereses de los trabajadores y no para acumular riqueza gracias al Estado o al poder, es el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.

Por esto es que no podemos conformar ni ver con entusiasmo ninguna idea de juntarse desesperadamente para «sacar a alguien». Si hay algo que sacar es a un régimen de privilegios y explotación, representado hoy por los partidos llamados mayoritarios que gobiernan en todos los ámbitos, más los partidos de la burguesía que responden a los mismos lineamientos.

Por una salida de los trabajadores

Reforzamos nuestra plataforma en todas las áreas por una salida de los trabajadores contra los ajustadores de siempre: sostenemos que la base desde donde desarrollar una tarea en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar es la organización de los vecinos y trabajadores en asambleas populares para que sean parte de la lucha por lograr canalizar sus necesidades y exigir al Municipio el cumplimiento de las políticas urgentes para mejorar la calidad de vida de los dolorenses. Lo primero que debemos exigir es transparencia y para ello es fundamental la apertura de los libros contables. La desocupación y el trabajo precario es un flagelo en nuestra ciudad que junto al problema de la falta de planes de viviendas populares, constituye uno de nuestros ejes. Proponemos plan de obras públicas y de viviendas con acceso a las familias más necesitadas para generar también trabajo genuino. Y esto es inherente a la exigencia del pase a planta permanente de los trabajadores bajo contratos en el Municipio.

En cuanto a la cuestión de las mujeres y la diversidad es imprescindible una Casa refugio para la mujer víctima de violencia con profesionales de todas las áreas. Proponemos un Consejo Autónomo de las Mujeres, electo y revocable, con presupuesto específico e independencia de los poderes de turno, y la puesta en pie de un fuero único de violencia de género con elección de jueces y fiscales y revocabilidad de los cargos. Daremos pelea por la implementación efectiva del Cupo laboral Travesti trans aprobado en el Concejo Deliberante local. Por otra parte desplegamos un programa medioambiental y de protección a los animales, como parte de la salud pública. La educación, la salud y la cultura están presentes en amplios proyectos que forman parte de nuestra plataforma, la que llevaremos a cada rincón de Dolores y Sevigné. Convocamos a todos quienes nos votaron y a quienes no lo hicieron, a quienes decidieron votar en blanco o anular su voto, a que conviertan la bronca frente a las medidas de ajuste a un voto de lista entera al FIT-U.

(María Noelia Ibáñez, candidata a Concejal del FIT-U Dolores)