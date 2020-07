Ayer, el Intendente Camilo Etchevarren, dio a conocer las nuevas medidas que se implementaron desde ayer, luego de haber mantenido contactos con el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Carlos Bianco, quien recomendó que nuestra ciudad debe pasar a la Fase 3 con restricciones, ya que del total de casos, 31 son de familiares directos y contactos estrechos de la primera infectada que es integrante del equipo de salud municipal.

El sábado pasado se recibió un resultado positivo de Covid-19 de un policía que presta servicio en el Conurbano, generando preocupación ya que el mismo no tiene vínculo con ninguno de los infectados, por lo que habría en Dolores dos focos de coronavirus.

Quedó confirmado que la enfermera fue la que inició el contagio, ya que los familiares que estaban en duda dieron negativo a la reacción de anticuerpos en sangre a Covid-19 y positivo en los análisis que se recibieron este fin de semana, comenzando a cursar la enfermedad.

Con respecto a las medidas que comenzaron a regir desde ayer, se informó que el horario comercial será de 8.00 a 18.00 horas. Están autorizadas las siguientes actividades: negocios de venta de artículos comestibles, farmacias, estaciones de servicios, bancos, veterinarias, industria gráfica, ventas de productos textiles, calzados y juguetes (sin ingreso de clientes), los negocios de electrodomésticos podrán cobrar sus cuotas a puertas cerradas y comidas y bebidas con delivery.

Las áreas municipales continuarán brindando los servicios esenciales con los funcionarios a cargo y turnos rotativos del personal.

El Estacionamiento Medido no se cobrará hasta el 13 de julio, ya que los empleados han sido afectados a la limpieza de los accesos a bancos y cajeros.

A su vez se informó que los vecinos que han dado positivo a COVID-19 y los que se encuentran aislados están recibiendo alimentos y lo que necesitan diariamente por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, mediante comunicaciones telefónicas son asistidos por la Secretaría de Salud y se les brinda ayuda psicológica. Los positivos tienen custodia policial las 24 horas.

Se solicita a las personas que estuvieron en contacto con algún caso confirmado y no hayan sido registradas en el Hospital San Roque se comuniquen al 107. Todos los contactos estrechos deben permanecer aislados por 14 días desde el último contacto, no es necesario realizar el hisopado si no presenta síntomas y si lo tienen deben comunicarse con el 107. Todos los positivos que hay en Dolores son clínicamente leves y ninguno se encuentra internado.

Por la situación del distrito el Secretario de Seguridad Fabián Puig y los Jefes de la Policía Bonaerense están en tratativas para que los policías que trabajan en Dolores y viven en ciudades cercanas vuelvan a sus lugares de origen a prestar servicio. De igual manera los dolorenses que trabajan en localidades de la zona regresarían a cumplir funciones en Dolores. De confirmarse sería por alrededor de dos semanas.

Las agencias de quinielas podrán abrir hoy para pagar premios

La Municipalidad informó que las Agencias de Quinielas hoy podrán pagar los premios del día lunes a puertas cerradas de 8.00 a 12.00 horas, sin tomar nuevas apuestas.

Información de interés para la comunidad

La Secretaría de Obras Públicas informó que el barrido, la recolección domiciliaria de ramas y los residuos no convencionales se realizarán los días lunes, martes y miércoles hasta nuevo aviso.

Jueves y viernes no habrá recolección de residuos

Desde la Secretaría de Obras Públicas se informa a los vecinos que el jueves 9 y viernes 10 de julio no habrá recolección domiciliaria de residuos, por lo que se solicita no sacar los mismos a la vereda.

Sanatorio Dolores informa

Sanatorio Dolores SRL informó que debido a la situación sanitaria, los Consultorios Externos permanecerán cerrados hasta el 12/07/2020 como primera instancia. Sólo

se atenderá urgencias por sala de guardia ingreso por calle Bs. As. 495.

Mesa Sindical pide conformación del “Comité de Crisis Hospitalario”

La Mesa Sindical Dolores le envió una carta a la Secretaria de Salud, Dra. Sandra Metz; en la que solicitan la conformación del “Comité de Crisis Hospitalario” tal cual lo plasma la Resolución Provincial Nº 562/20.