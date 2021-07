Unas 65 mil almas se convocaron en San Nicolás, una gran muestra de una Argentina que le pide al gobierno un cambio de rumbo para lograr salir de esta profunda crisis. “No fue solamente el campo”, asegura todavía conmovido el pte de la Sociedad Rural Dolores, Guillermo Tramontini, quien junto a demás miembros de la comisión, se acercaron a la multitudinaria movilización.

“La fecha, el lugar, la cantidad de gente de diferentes puntos del país, sin invitaciones políticas y de destacar, tantos sectores que se sumaron genuinamente al reclamo. Personas que también son castigadas por esta realidad, del rubro transporte, turismo, padres que piden que sus hijos vuelvan a las escuelas al igual que los docentes, comerciantes, cámaras de industrias, no era solamente el campo”. Cada sector representado pudo exponer su situación, todas las voces fueron importantes, señaló Tramontini, que también destacó “dentro de los oradores, quien supo transmitir su emoción y reflejar lo que todos sentimos, fue el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni”.

En efecto, el pte de la FAA, pidió a los gobernantes del oficialismo y la oposición que “gobiernen para el pueblo, que no usen las divisas para someter al pueblo en la pobreza y que les sirva en las urnas. Es un proceso democrático, elegimos en las urnas pero cuando alguien no nos cumple, nos expresamos libremente para corregir el rumbo equivocado”. Y continuó “no nos arrodillamos cuando vamos a hablar con los gobernantes, respetamos la institucionalidad y decimos lo que sentimos. Nunca vamos a entrretar la dignidad de los productores. Tenemos que sacar a la gente de la pobreza con dignidad y trabajo, no con asistencias indefinidas que los someten para que nunca sean personas dignas”.

La movilización generó que se replique la convocatoria en diferentes puntos del país con gran adhesión y el mismo compromiso de continuar visibilizando el reclamo.