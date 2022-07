Estuvieron entre otros, las Directoras del Distrito 2, Adela Bancalari y Mercedes Lalor, candidata a Vicepresidente en la Lista Unidad y Acción para las elecciones en septiembre, y el dolorense Ricardo Tramontini, Delegado en el distrito. Se reunieron con Delegados y también hablaron con este medio sobre las problemáticas y proyectos de cara a lo que viene.

El pasado viernes en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Dolores, se reunió el Distrito 2 de la Sociedad Rural Argentina, encabezada por sus directoras Mercedes Lalor y Adela Bancalari, y organizada por el Delegado local Ricardo Tramontini.

Estuvieron presentes: la delegada de Maipú Mariana Galárraga, por Tordillo Alberto Escalante y Juan Cieutat, por Olavarría Alejandro Mendía, por Tapalqué y Azul Adrián Barbieri, por Capital Carlos Maria Baker, el doctor Enrique Wilson Ray por Punta Indio, José Plumet por Coronel Vidal, también la señora María Inés Bosicio Directora del Consejo Institucional, la Sociedad Rural de General Lavalle acompañada por su Intendente José Rodríguez Ponte, Santos Rosati, Ricardo Turconi, Juan Branca, y por la Sociedad Rural Dolores con su presidente Guillermo Tramontini.

Dialogamos con el Delegado, Ricardo Tramontini, y las Directoras Adela Bancalari y Mercedes Lalor.

Ricardo Tramontini, Delegado de la Sociedad Rural Argentina: “Agradezco a Mercedes y Adela, Directoras del Distrito 2 de la Sociedad Rural Argentina, que me han honrado con ponerme de Delegado. Esto quiere decir que se están acercando a Dolores, no para conocer a los socios de la Rural Argentina que ya los conocen, sino para conocer los productores dolorenses que puedan necesitar una ayuda de la entidad.

La provincia tiene un abandono total. La repartición de Hidráulica del Ministerio no existe, y encima de no hacerse obras no hay mantenimiento, nadie controla ni cuida nada: animales sueltos que rompen terraplenes, se desmoronan canales. Hace 20 años no existe mantenimiento y no hay obras nuevas. Nosotros estamos cerca de La Costa, y a 60, 70 kilómetros tenemos salida al mar, pero hay zonas como Gral. Villegas por nombrar una, donde es una batea sin salida y hay campos perdidos hace muchos años”.

Mercedes Lalor, Directora del Distrito 2 de la Sociedad Rural Argentina: “El Distrito toma toda la franja central de la provincia de Buenos Aires, desde La Costa hasta La Pampa, incluyendo Dolores, y mi ciudad que es Gral. Villegas. Esta fue una reunión para hablar de las futuras elecciones donde voy de candidata a Vicepresidente de la Lista Unidad y Acción. Ojalá salgamos elegidos, sería la primera vez que una mujer accede a ser Vicepresidente en los 156 años que tiene la entidad. Fui la primera Directora después de la 125, me invitaron a ser Directora de este distrito y fui la primera mujer Directora.

Esta lista que hemos armado es una lista de productores. La Comisión Directiva somos todos productores que vivimos en el campo y del campo. No tenemos ingresos de otros sectores u otras cosas. Necesitamos que el campo sea productivo, que las cosas funcionen bien, tener buenos caminos, porque tenemos que llegar a nuestros establecimientos. Que el Inmobiliario sea razonable, porque nos pega. Que cuando hay inundaciones salgan las Emergencias, porque nos afecta. O sea, conocemos lo que le pasa al productor, y la idea de esta Lista es que no se viva una irrealidad, sino que se viva la realidad de lo que el productor necesita.

A los socios de la Sociedad Rural Argentina, que pagan una cuota, hay que darles más servicios. Que la cuota sea razonable, que se les brinden más servicios, que tengan los registros genealógicos, que tienen un gran prestigio a nivel nacional e internacional; que esos registros para los socios tengan más beneficios. Que los servicios sean accesibles, amigables. Una serie de cosas que queremos ir cambiando”.

Adela Bancalari, Directora del Distrito 2, y en las próximas elecciones quedará como titular de ese distrito, junto con Barbieri: “Representa una enorme responsabilidad continuar la tarea a de Mercedes, que fue bastante única. Cuando llegué, hace mucho, ya era un Distrito muy unido. Tenemos muy buena relación entre todos, nos ayudamos, trabajamos. Somos productores y defendemos mucho todo lo que hacemos. Nos ayudamos entre todos”.

Somos una lista de productores, tenemos un distrito muy amplio que abarca desde Gral. Villegas hasta el Partido de La Costa. Yo estoy en Gral. Lamadrid, que es más hacia el sur. Hay distintas situaciones, problemáticas, pero todo se conversa y se comparte. Estamos muy compenetrados en esta lucha para sacar el país adelante.

Hay problemas comunes a distintas regiones, como el de la incomunicación. Tenemos malos caminos. Ahora tenemos un buen Intendente, particularmente en mi zona estamos rodeados de otros partidos que tienen mejores caminos como Laprida o Benito Juárez. Nosotros no, tomo una administración nueva, se hace lo que se puede, colaboramos tratando de no protestar demasiado, pero me interesa muchísimo el arraigo. Es tan importante que los campos estén poblados, que la gente tenga confort, que la Escuela camine. En mi pueblito, Las Martinetas, no tiene vehículo la gente para ir a la ciudad de Lamadrid que es donde está todo. Entonces se complica. La gente que puede se va a Lamadrid u Olavarria, y cuando se van no vuelven. Lo mismo los chicos, hay una Escuela Agropecuaria, que es muy importante, ahora van a ir a la Sociedad Rural para que vean otras situaciones. Me parece muy importante la Educación, la parte sanitaria, en mi zona hay buena atención médica. Tratemos de que la gente trabaje y no que reciba, y que se mantenga la identidad de los pueblos”.