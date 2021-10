El candidato a primer Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos, recorrió lugares de nuestra ciudad junto al Intendente Etchevarren. Llegó acompañado del primer y tercer candidatos a Senador en la Quinta Sección, Ariel Martínez Bordalisco y Daniel Rabinovich, y brindó un breve discurso en Plaza Castelli.

Ayer por la tarde, Diego Santilli, quien encabeza la lista de “Juntos” en la provincia, estuvo en nuestra ciudad y tras recorrer algunos lugares junto al Intendente Camilo Etchevarren llegó a Plaza Castelli donde hablo poco más de diez minutos ante funcionarios del gobierno municipal, simpatizantes y vecinos.

El discurso de Santilli fue muy breve y se centró en los ejes fundamentales de la campaña de Juntos. Lo reproducimos a continuación casi en su totalidad:

“La gente dijo varias cosas en esta Elección. Lo primero que dijo fue “basta”, así no va más, no queremos seguir viviendo de esta manera. No queremos más que nuestros hijos pierdan un año y medio de clases”. Hay que ir a buscar a los 500 mil chicos que abandonaron la Escuela en la provincia, son 500 mil familias que en el futuro no van a tener oportunidades mejores. No puede ser que se siga discutiendo eso. La gente dijo basta de que liberen a los delincuentes, no puede ser, la gente encerrada y los delincuentes sueltos. Le dijo basta, generemos trabajo, en la Argentina hay 28 millones de personas en capacidad de trabajo, y solo cinco millones trabajan en el sector privado. Así no sale un país adelante, hay que generar trabajo, y haciendo más de lo mismo no lo vamos a lograr.

Hacen las normas y las incumplen. Hicieron un protocolo y el jueves estaban 40 mil personas en el Estadio de Chicago haciendo un acto electoral. No puede ser, parece el mundo del revés, tenemos que volver a enderezar eso. Y el 12 de septiembre la sociedad dijo eso, dijo basta, pero también mostró un camino señalando Intendentes que tienen gestión importante como Camilo, que por eso lo eligen. Qué le dijo la sociedad a esos intendentes como Camilo, como Lunghi en Tandil, como Aiola en Chacabuco, como Montenegro en Mar del Plata, que son un faro de la Argentina que queremos. No quiero olvidarme de Ezequiel Galli en Olavarría, son muchísimos y no quiero olvidarme de ninguno. Eso es lo que quiere la sociedad, los dirigentes que se pongan al frente, que resuelvan los problemas, que trabajen para que los comercios puedan abrir, para que puedan brindar servicios. Eso lo que tenemos que hacer.

Y el 14 de noviembre necesitamos todos los votos, los de todos. Todos el 14 de noviembre tenemos que ir a votar, por esa provincia que queremos, por ese país distinto. La sociedad se soltó, nadie esperaba este resultado. Nosotros veíamos en el caminar, en el recorrer, que podía pasar, y no nos equivocamos con la Primaria. Sumamos, Facundo con el equipo y un sector importantísimo del radicalismo, nosotros haciendo un camino, pero juntos, coincidiendo en los mismos valores, en los mismos proyectos de provincia y país. Con diversidad, con diferente pensamiento, y eso es lo lindo, lo rico, lo sano, que podamos pensar diversamente pero trabajar juntos.

Lanzamos la campaña con Facundo, con Graciela y con todo el equipo. Maravillosos como estamos interactuando. Acá tenemos a nuestro primer candidato a Senador por la Quinta Sección Electoral, Ariel Martínez Bordalisco, y a nuestro tercer candidato a senador, Alejandro Rabinovich, en una lista que compitió, que creció, que sumó. Ellos van a defender a la Quinta Sección Electoral y a cada uno de sus municipios. Pero lo más importante es que ellos van a defender a los bonaerenses, los van a defender a ustedes que quieren vivir en paz, que quieren ver a sus hijos estudiando, que quieren tener trabajo. Por esa provincia, por esa Argentina, todos tenemos que ir el 14 de noviembre, y decirle al hermano, al vecino, al pariente, al amigo, al que tiene dudas “ahora si se juegan los porotos, se juega que Argentina queremos”.

Ya mostramos un primer camino, ahora consolidémoslo, ampliemos la distancia, trabajemos para que todos, absolutamente todos vayan al acto más democrático que tenemos, el de ir a votar. El de ir a votar por nuestros sueños, por nuestros hijos, nuestras familias, por nuestros seres queridos, para tener la provincia que queremos para que nuestros hijos tengan un mejor futuro que el que tuvimos nosotros. Y de eso se trata la vida. Así que les pido por favor, el 14 de noviembre vamos todos, pero todos, a votar por una provincia mejor, por un país mejor, vamos a votar por Juntos, por un cambio, por los que queremos vivir en paz, con nuestros hijos en las Escuelas, con los delincuentes presos, y con la gente trabajando que es la única manera de salir adelante en este país.

Hay como dos provincias en sí misma. Tenes una provincia de los que se llama Ruta 6 hacia el interior, con una riqueza profunda, una capacidad de trabajo distinta, productores, pymes. Tenemos las mejores tierras, con chacareros que la producen y la trabajan como ninguno, tenemos industria, minería, ganadería, pesca, turismo en nuestras ciudades históricas y en nuestras costas. Hay una industria en el interior pujante a la que tenemos que acompañar, quitarle la pierna de arriba de la cabeza, bajarle los impuestos, estar al lado de ellos. Hemos hecho unas propuestas que tienen que ver con bajar impuestos, con una Ley de Empleo Joven, con acompañar a las pymes que pasaron un momento muy difícil y están todavía temblando, en la cuerda floja, y hay que ayudarlas porque si se caen las pymes hay menos puestos de trabajo para los argentinos. Hay que empujar ese interior profundo y productivo de la provincia que tiene todo para dar.

Ahora tenemos un gran desafío, con Juntos, con Facundo, Graciela y todos nuestros Intendentes, ir a buscar primero a los 800 mil votantes que votaron a candidatos que no pasaron el piso, y después a ese millón y pico de personas que no fue a votar. Para decirles que lo mejor que podemos hacer es ir a votar”.