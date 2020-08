Diego Rojas, dolorense, 34 años, casado, un hijo. Es policía y trabaja en Bomberos. Su otra profesión es la música, desde muy chico, y hace 6 años ejerce el oficio de luthier. En esta entrevista nos cuenta cómo nació esta última profesión y como fue creciendo en ella.

- ¿Cómo administra el tiempo de sus ocupaciones?

Normalmente al taller lo atiendo los días de semana a la tarde. Lo tengo en la casa de mi mamá, yo vivo en otro lado. Por la mañana estoy en casa, vida de padre. Y a la tarde voy al taller cuando no trabajo en el Cuartel de Bomberos. Me manejo como puedo con los horarios, como todo el mundo.

- ¿Cuándo nació su vinculación con la música y cuándo su labor de luthier?

Soy músico desde muy chico. Arranque a los 9 años en la vieja Escuela de Música que funcionaba en calle Belgrano, adelante del Taller de Cerámica. Después fui alumno del Conservatorio de Chascomús, siempre toque con bandas en diferentes estilos. Estoy ligado a la música desde muy pequeño. Lo del taller de luthier arrancó como una necesidad. Soy pianista y bajista, tenía un bajo en aquel momento y quería comprarme uno mejor, uno de marca que costaba mucho dinero. Un conocido me sugirió que viera algún luthier para que me hiciera el instrumento a gusto mío. Empecé a averiguar y en la búsqueda encontré gente que enseñaba, me empecé a interiorizar en el tema, a ver cómo era, y pensé “me hago yo el bajo, aprendo el oficio, a lo sumo termino un instrumento y con eso me alcanza”.

- ¿Se inició con algún luthier?

Empecé el curso, con un luthier que me gustaba los instrumentos que hacia; me lo habían recomendado en la parte de enseñanza, es Pablo Massa, un luthier de Avellaneda. Hable con él y empecé a cursar, hace seis años, en su taller. Como todo oficio, se aprende haciendo, desde cero, dibujar un plano, tomar medidas, usar instrumento de referencia, hasta el instrumento terminado y listo para usar. En ese aprendizaje, siendo músico y teniendo amigos y conocidos músicos, empezaron a surgir pequeños trabajos, de ajuste, de calibración, alguna guitarra quebrada. Lo que al principio nació con la intención de hacerme un instrumento para mí y dejar, se terminó convirtiendo en un oficio y en una segunda entrada económica. Más allá de que lo hago porque me gusta y cuando tengo tiempo, no deja de ser una buena entrada económica. Empecé a levantar el taller de a poco, con nada, herramientas básicas, y con los meses fui comprando más, haciendo algún trabajito muy artesanal, muy manual, y fui mejorando y comprando herramientas.

- ¿Cuál fue su primera obra como luthier?

Lo primero que hice fue un bajo de seis cuerdas. Tenía uno de cinco ya y mi intención era tener uno diferente, y aprender el oficio mediante la construcción de ese instrumento. La forma que tienen la gran mayoría de los que enseñan es haciendo y trabajando sobre la marcha. Cada alumno trabaja a su ritmo en el instrumento que eligió, pero las bases para casi cualquier instrumento son las mismas, desde como dibujarlo y tomar las medidas, a como ejecutarlo. No deja de ser un trabajo de carpintería, carpintería fina o detallistas, porque hay un montón de medidas a tener en cuenta que son fundamentales para que el instrumento trabaje bien. Pero carpintería al fin. El primer día recuerdo que fui con la expectativa de cortar madera y empezar a trabajar, y me bajaron la expectativa con una cartulina y unos lápices. Lo termine en el curso, lo probé y funcionaba bien, sonaba mejor de lo que esperaba para ser el primer instrumento. Todavía lo conservo, por supuesto. Empecé a tocar con él, y cuando vi que era bueno, que funcionaba bien, que no pasó nada raro, vendí el que tenía y compre más herramientas para el taller.

- ¿Qué sintió al terminar esa obra?

Terminar un instrumento, que suene, que funcione y poder salir a tocar, a un bar, a la Fiesta de la Guitarra, a un evento cual fuere, la verdad que fue muy placentero. Es muy loco pensar que eso que uno está utilizando para ejecutar, meses atrás era un pedazo de madera parado en un rincón. Es una sensación verdaderamente hermosa que me pasa con todos los instrumentos, no solamente con los que hice para mí. Cada vez que termino un instrumento, el ver al dueño usándolo, la verdad que está buenísimo, me encanta.

- ¿Recibe encargos mayormente locales? ¿Son principalmente guitarras?

Trabajo mucho con gente de acá, aunque tengo varios clientes de la zona, de La Costa, Maipú, Guido, Castelli, Chascomús. Me manejo con esta zona en general. Y curiosamente hace un par de meses atrás, me contactaron por Facebook para hacer un bajo para un músico de Neuquén. Tengo una página con mi nombre en Facebook y otra en Instagram donde voy subiendo los trabajos que hago, diferentes cosas, y a este chico le gustaron mis trabajos, me escribió, hablemos, le cerró y ahora tengo un cliente de Neuquén. Con redes ahora y el correo, pueden enviarse fácilmente cosas al resto del país. Normalmente hago instrumentos de cuerdas, en su gran mayoría eléctricos, ya sea bajos, guitarras, no tengo inconveniente. No hago instrumentos de arco, violines, cellos, contrabajos, etc. Me gusta, se cómo se hacen, pero no me dedico; incluso instrumentos acústicos como guitarras criollas, también un poco los esquivo. Me gusta más la construcción de eléctricas. Pero a pesar de no fabricar instrumentos acústicos y de arco, si los reparo; de hecho con lo que más se trabaja es restaurando y arreglando guitarras quebradas, despegadas, y ese tipo de cosas, es lo que llega al taller con mayor frecuencia.

- ¿Cómo seleccionas los materiales y elementos para el proceso? ¿Dónde los consigue?

Materiales, si bien hay cosas estandarizadas, marcas instaladas, a veces trato de usar cosas autóctonas, más fáciles de conseguir, más económicas. Hay maderas importadas que se pagan a precio dólar y eso genera un problema, cuando hay maderas nacionales que son excelentes, que estando bien secas y de buena calidad que funcionan perfecto. De hecho los últimos tres o cuatro instrumentos que hice fueron más con maderas nacionales que importadas. Siempre trato de elegir tablones enteros, sanos, no torcidos, cuidando todo para asegurarme que el instrumento final no tenga inconvenientes. Me gusta recorres carpinterías o aserraderos y tratar de buscar al dueño, ver si me permite revolver los depósitos. Tengo amigos carpinteros que me suelen guardar cosas. Siempre que veo o paso por un aserradero o una carpintería veo que es lo que hay, lo que me puede llegar a servir. Y en caso de que sea algo puntual, importado, tengo proveedores, la mayoría de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que me los envían. Compro fraccionado para el instrumento que me encarguen. Lo que son accesorios, micrófonos y todo eso, algunos se consiguen en casa de repuestos de Buenos Aires. Micrófonos y demás trato de usar marcas nacionales que son excelentes, hay una movida muy grande de fabricantes de equipamiento musical de primera, que no tienen nada que envidiar a empresas conocidas de afuera.

- ¿Un luthier debe necesariamente ser músico? ¿Qué instrumento le gusta más interpretar?

No necesariamente tiene que ser músico. Yo soy bajista y pianista, a la guitarra la toco un rato, en mi casa, no soy guitarrista para nada. Pero esta bueno que el luthier sepa cómo funciona un instrumento, como debe afinarse. Hay cuestiones muy técnicas, puntuales, que solamente un músico comprende. Esto es un poco de carpintería fina y específica, pero es un instrumento musical y hay que saber cómo funciona, si afina, si no. Aunque no sea un músico dedicado al instrumento que construye, si tiene que tener algunas nociones básicas.

- Un producto de luthier no solamente es una elección personal sino también un delicado regalo para hacer. ¿Son accesibles en costo sus productos?

Los costos son relativos, hay mucha variedad de materiales nacionales e importados, que hacen que el precio final del instrumento varíe muchísimo. Si uno quiere una guitarra para aprender, para regalarle a un nene que tiene ganas y ese tipo de cosas, no es barato mandar a hacer un instrumento. Es un trabajo bastante engorroso, artesanal, donde la cantidad de accesorios que se compran son puntuales para un instrumento, entonces todo se paga un poco más caro. Comparando con una fábrica, los costos son obviamente diferentes. Y es un trabajo específico, para una sola persona, que es bastante más caro. Un instrumento fabricado por cualquier luthier siempre es más caro. Se cree falsamente que recurrir a un luthier es una alternativa barata a un instrumento de marca, y la verdad, es todo lo contrario. Con un luthier tenés la posibilidad de elegir todos los parámetros del instrumento, desde lo más básico que es la madera, hasta la forma, el color, los accesorios.

- ¿En qué trabaja actualmente y qué proyecto tiene en lo inmediato?

Estoy trabajando en el bajo para el chico de Neuquén, una guitarra eléctrica que estoy terminando. Me quedan dos guitarras eléctricas más, y tengo un montón de arreglos para hacer, eso es lo que más frecuente llega, guitarras quebradas, para pegar, etc. Y como proyecto general siempre está la idea de seguir creciendo, seguir aprendiendo, agrandar un poco el taller. Es un camino donde todos los días se aprende algo nuevo, hay que buscarle la vuelta a una quebradura de guitarra, o el cliente viene con un planteamiento que quizás nunca hice y tengo que investigar, probar, hacer una previa en madera de descarte para ver si funciona todo bien. Un amigo me pidió hace un tiempo una guitarra color camuflado, y yo hago todo el proceso, desde la selección de la madera hasta la entrega del instrumento pintado. Nunca había pintado nada camuflado así que tuve que ponerme a practicar, comprar pintura y probar. El proyecto es siempre seguir aprendiendo y creciendo.

- ¿Dónde o cómo lo puede contactar gente interesada?

Estoy en Facebook como Diego Rojas, o en mi otra página de Facebook “Luthier Diego Rojas”, en Instagram también como “Luthier Diego Rojas”. Ahí figura toda mi información, correo electrónico, teléfono, todo publicado. Y el boca a boca ayuda mucho siempre.