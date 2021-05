Con motivo del Día Mundial de la Esquizofrenia el Dr. Pedro Rafael Gargoloff fue entrevistado por la Agencia Télam, a cuyo contenido accedimos del profesional dolorense y son los tramos que publicamos.

– ¿Cuál es la prevalencia de la esquizofrenia en Argentina?

Si bien no hay un estudio de prevalencia de la esquizofrenia en población general de Argentina, hay numerosas investigaciones internacionales que permiten hacer una extrapolación de datos, estimando que padecerán este trastorno mental entre 0,55 a 1,1% de la población aun reconociendo el amplio rango informado en los artículos publicados, variación atribuible más a factores ambientales en la génesis de la enfermedad que a los biológicos.

– ¿Hay algún segmento de la población más afectado que otro?

En el mundo, cada tres mujeres con esquizofrenia hay cuatro hombres. Tres cuartas partes de las personas con esquizofrenia desarrollan su enfermedad entre edades de 16 a 25 años.

– ¿Cuáles son las herramientas y dispositivos con los que hoy cuentan las personas con esquizofrenia en Argentina?

Una herramienta esencial es la Psicoeducación familiar, considerada con el abordaje psicofarmacológico y las terapias psicosociales, como uno de los tres pilares esenciales del tratamiento de la esquizofrenia.

En nuestro país, un documento define los dispositivos ambulatorios que conforman la Red integrada de servicios de Salud Mental con base en la comunidad (9). Si bien están definidos claramente en la letra de la mencionada resolución ministerial, en la realidad son escasos y muchos con una implementación no efectiva como se esperaba.

Estas Pautas para la Organización y Funcionamiento de Dispositivos de Salud Mental, elaborado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones en acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental, establecen cuales y perfiles de los dispositivos ambulatorios necesarios de la Red integrada de Salud Mental con base en la comunidad, a fortalecer o crear: Consultorio de salud mental, Componente de salud mental en Centro de Salud, Centro de Día Comunitario de adultos e Infanto Juvenil, Hospital de Día Comunitario, Dispositivos de Inclusión Socio laboral y de Inclusión Habitacional. A la fecha, tras 11 años de vigencia de la Ley 26657 y 8 años de su reglamentación, con gestiones gubernamentales de diversos signos políticos y disímiles orientaciones y perspectivas de implementación, no se han creado en número y localización suficientes tal que posibilite el cierre de los hospitales y clínicas con internación monovalentes sin poner en riesgo aún mayor la brecha terapéutica pata las personas en riesgo cierto e inminente.

– ¿Cuáles faltan o hay que profundizar?

Más del 69% de las personas con esquizofrenia no reciben la atención adecuada. Un aspecto pendiente de resolver y esencial para una recuperación efectiva de las personas con esquizofrenia, es tener en cuenta que, en el abordaje de esta problemática, aun hoy no se observa una verdadera alianza terapéutica entre el paciente, los profesionales de la salud mental y los familiares con roles de cuidado. Una demanda frecuente de los familiares hacia los profesionales de la salud mental es la percepción que tienen del muy escaso apoyo que reciben de éstos, ya que no les brindan psicoeducación y su involucramiento en las consultas y el tratamiento es insuficiente.

– ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene hoy la sociedad argentina para acompañar a las personas con esquizofrenia de la manera que lo necesitan?

El estigma y la discriminación que sufren las personas que padecen trastornos mentales, particularmente la esquizofrenia, tiene importantes consecuencias negativas en el paciente, en su familia, en quienes brindan tratamiento, impactando negativamente en quienes deciden políticas sanitarias, constituyéndose en una barrera para el acceso a la salud física y mental, además de implicar menores chances de poder ejercer sus derechos, como persona y como paciente.

– ¿Cuánto se avanzó en ese sentido y cuánto está pendiente?

Desde fines del siglo pasado, la importancia de los derechos humanos y del derecho a la salud, el notorio avance del conocimiento en neurociencias y la psicofarmacología, más las innovadoras terapias psicosociales, incluido la psicoeducación familiar, ha ido creando mejoras fundamentales en los cuidados de la salud mental de las personas que padecen esquizofrenia.