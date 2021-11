Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

La desocupación es consecuencia de la falta de desarrollo o crecimiento económico, y la pobreza es su resultante, ya que la falta de trabajo y la pérdida de empleo coloca a las personas que las sufre en una situación de carencia o pauperización respecto a la condición que tuvieron al tener empleo.

La desocupación se mide en relación a la cantidad de personas que no tienen empleo, que habiéndolo tenido lo perdieron y no consiguen uno nuevo. También están los subocupados que tienen un trabajo precario, es decir no estable, por ejemplo changarines, golondrinas, por término, etc.

El trabajo en negro es otro problema, que es quienes teniendo empleo no se los registra como trabajadores, ni se les hace aportes previsionales. Condiciones que muchos trabajadores aceptan con tal de tener empleo, y que se incrementa en países como el nuestro con alto índice de desocupación.

El problema que plantean las empresas en Argentina es, según los empresarios dueños de las mismas, el alto costo de las cargas sociales que tienen al ocupar a una persona, es decir los aportes patronales en materia de seguridad social.

En tal sentido, durante el gobierno de Menem se sancionó la Ley de Empleo que redujo a la mitad las cargas sociales patronales, con el objeto de promover la ocupación, lo que por el contrario dio lugar a la flexibilización laboral que consiste en el empleo precarizado a plazo fijo (no más de 3 meses) y sin derecho a indemnización por despido, lo que constituyó un fraude a la Ley de Contrato de Trabajo, que establece como regla la estabilidad laboral, y excepcionalmente el contrato a plazo fijo para actividades especiales y no habituales. Por lo que resultó dicha ley hecha en beneficio de los empresarios y a gusto del FMI.

El sindicalismo argentino tampoco ha ejercido presión para que la situación en los hechos de flexibilización y precarización del empleo cambie, como tampoco la de exigir una verdadera ley que promueva el empleo legal, y estable, con algún incentivo (por ejemplo quitas en materia impositiva), pero con condiciones para su efectivo cumplimiento de parte del empresariado.

En materia laboral, la ley de la oferta y la demanda es diferente en cuanto a quienes ofrecen y demandan, que en la del mercado de productos de consumo, ya que la oferta parte de quienes se encuentran desocupados, y la demanda de parte de las empresas que tienen a su cargo dar ocupación. Motivo por el cuy la demanda siempre condiciona a la oferta en materia de empleo, poniendo condiciones socialmente injustas e inapropiadas, especialmente en lo que respecta a salarios, beneficios y derechos laborales, pues el capital es el factor preponderante en un sistema capitalista.

Una muestra de ello han sido las expresiones del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que frente a la desocupación laboral que experimenta dicho país, adjudicó tal situación al hecho de que los empresarios se niegan o retacean pagar dignos y justos salarios.

Si ello sucede en dicho país que es la primera potencia mundial, con mayor razón ocurre en Argentina, con el agravante que el gran empresariado en este país, tanto nacional como trasnacional y multinacional, lejos de invertir aquí sus ganancias, las fugan al exterior, habiéndose comprobado en tal sentido que solamente de argentinos existen en el exterior más de 200 mil millones de dólares, que de destinarse solo una parte de esa suma a la producción nacional, reduciría sustancialmente los altos índices actuales de desocupación.

También es una realidad que no son en Argentina las grandes empresas las que más ocupan, sino las pequeñas y medianas empresas.

Los planes sociales, si bien ante la urgencia son a veces necesarios, lejos de resolver el problema, lo dilatan, como el médico que busca con píldoras atenuar y calmar los síntomas pero sin curar una enfermedad que se agrava con el paso del tiempo, pudiendo llegar a ser incontrolable.

Es decir, no estoy en contra de los planes sociales pero deben ser de emergencia, y no una forma de palear el problema de la desocupación, que requiere de decisiones políticas de fondo en el marco de una ley producto de la concertación entre el Estado, el empresariado, nacional como extranjero y el sindicalismo, incluso los movimientos sociales.

Pero cabe señalar que el empresariado no contribuye, no solo fugando divisas al exterior sin invertirlas en el país, sino produciendo masivos despidos, como fue el caso de Techint que en plena cuarentena de 2020 despidió a 1450 trabajadores, en una demostración de total egoísmo e insensibilidad.

Ha mayor desocupación mayor pobreza. La pauperización proviene por la falta de trabajo y también por los bajos salarios, ya que el consumo se convierte en subconsumo, lo que genera un círculo vicioso, pues al mermar el consumo también lo hacen las ventas, perjudicando a la parte patronal productora de tales bienes, lo que puede generar a su vez mayor desocupación como ha ocurrido muchas veces.

De allí que fracasan rotundamente quienes aplican o han aplicado como receta para combatir la inflación el ajustar salarios.

La postura de Biden es por demás correcta.

La inflación que es la otra causa que genera pobreza, no es en la Argentina por la puja precios y salarios, sino por la recesión económica producto de la falta de inversiones del sector privado (grandes y monopólicas empresas), cuya rentabilidad la fugan convertidas en divisas hacia el exterior. Allí está el mal de todos los males, a la que el Estado debe apuntar, “sin dejar hacer ni dejar pasar” (más de 200.000 millones de dólares están afuera de nuestra economía y del circuito productivo).

“La libertad económica es una cosa, y permitir o no impedir la fuga y evasión de capitales es otra”.