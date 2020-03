La Concejal Berenice Giménez (Frente de Todos) habla del caso del menor de 12 años que fue diagnosticado en La Plata, después de estar internado en el Hospital de nuestra ciudad.

“El jueves pasado presentamos en secretaría del HCD una nota dirigida al Presidente del cuerpo, convocando a sesión extraordinaria. La Ley Orgánica Municipal nos habilita siendo un tercio del total de integrantes. Lo que se debía fijar era la fecha en forma urgente, ya que se trata de una cuestión de interés público y de urgencia. Hay un caso de dengue en nuestra ciudad, un menor de 12 años que fue tratado en la ciudad de La Plata, donde se lo diagnosticó”, decía la Concejal del Frente de Todos, Berenice Giménez.

Consultada sobre el Giménez precisaba: “Lo contrajo aparentemente en un viaje a Misiones, que es zona en alerta roja respecto a esta enfermedad. Se le manifestó plenamente acá en Dolores. Lo llevaron a atenderse al Hospital Municipal San Roque, poniendo en conocimiento la familia al médico de guardia de que venían en viaje y con los síntomas, porque hay medicaciones que no puede tomar si era dengue. Pero el médico no estaba preparado para un caso de estos, le dio amoxicilina 500 y con ese medicamento lo envió a la casa.

¿En Misiones había sido atendido?

En Misiones fue a una guardia. El mismo día que regresaba para Dolores y tenía el micro (la familia es misionera pero está radicada acá hace diez años). Empezó con fiebre y dolor de cabeza, primeros síntomas del dengue. Lo dejaron viajar igual porque allá las guardias están colapsadas. Le dieron paracetamol y le dijeron que no había problema para un viaje de 24 horas. Allá les hacen controles en la terminal, en las salas de los barrios.

¿Cómo fue evaluado en nuestra ciudad?

Lo preocupante si bien fue el primer caso que se manifestó en Dolores, es que habiendo advertido que venían de una ciudad donde hay un brote importante y más de 100 casos en la provincia, en La Plata, muchos autóctonos, no haya habido información previa en el área de Salud de Dolores de que podían presentarse casos. Estamos en una ciudad que interactúa con La Plata con estudiantes y otras personas que van y vienen constantemente. No había ningún tipo de protocolo. Al chico lo mandaron a la casa dándole una medicación que no correspondía y que le jugó en contra porque le trajo efectos adversos.

¿Qué cuadro presentaba?

Empezó con diarrea y vómitos, que es el segundo estadío del dengue, que comienza con fiebres altas superiores a 38 grados y dolor de cabeza, después esto, sarpullido, erupción, vómitos y diarrea. Lo trasladaron entonces a La Plata. El tercer estadío, al que este chico gracias a Dios no llegó ya que fue controlado y atendido como corresponde, es el dengue hemorrágico, que tiene un índice importante de fatalidad. Como por suerte mejoró, le dieron un alta provisoria y está en su casa desde el sábado pasado, pero va a tener que seguir haciéndose controles.

¿Hablaron ustedes con la familia? ¿Desde la Municipalidad hicieron lo mismo?

Sí, nos comunicamos con la familia y nos confirmaron, que se manejaron solos en La Plata, la mamá se queda con el nene en la misma habitación. En Dolores quedaron la hermana del nene con sus hermanitos, es una familia numerosa. El nene convivió durante todo el fin de semana largo pasado con su familia en su casa, y con mosquitos que hubo. El barrio es periférico y está complicado con este tema. Desde la oposición hemos hecho pedidos en el HCD sobre este barrio, donde el agua se estanca, la recolección de basura no se hace en forma regular, y si surge un brote es riesgoso por estas condiciones.

¿Se siguió algún protocolo una vez que estuvo firme el diagnóstico?

Estando firme el diagnóstico de que el nene tenía dengue, desde Salud no se acercaron a evaluar como corresponde a la familia, a los hermanitos, vecinos, el barrio en general. Fue una enfermera hace unos días pero hay protocolos específicos. Cuando se sabe con certeza que hay un caso la Secretaría de Salud debe acercarse a la familia, ver si otro miembro tiene la enfermedad. Y a este chico en Misiones le dijeron que por los síntomas podía tener dengue. En Dolores le dieron medicación que no corresponde y lo mandaron a la casa y recién en La Plata se lo diagnosticaron.

¿Del área de Salud municipal no estuvieron presentes?

En ningún momento se acercaron. Hubo un llamado desde el Hospital, fue del Director diciendo que estaban al tanto, que se quedaran tranquilos porque estaban actuando en virtud de este diagnóstico que les habían dado… Después, cuando hablé con la familia supe que no habían ido al barrio a hacer ningún tipo de evaluación, descacharreo, fumigación, como protección para el resto de los vecinos y la familia. La enfermera que fue hizo un acta y les dijo que tenían que acercarse a la salita más cercana para hacerse una evaluación, algún tipo de estudio a los hermanitos, que tenían que llevarlos ellos. Y que la zona estaba limpia.

¿La zona estaba limpia?

En realidad si lo estaba, era porque la familia junto con los vecinos del barrio limpiaron la basura que se había juntado estos días que no hubo recolección. Entre ellos también cortaron el pasto. Es una zona periférica, y como en tantos lugares en nuestra ciudad, el agua de lluvia queda estancada por días. No se fumigó, como hicieron y hacen en otros lugares de la provincia donde hubo casos de dengue, ocho o nueve cuadras a la redonda de donde se dio el caso, como indica el protocolo, ya que es el área por donde puede circular el mosquito infectado.

¿Cuál es el objetivo de esta sesión extraordinaria que convocan?

Acá hay por lo menos un caso de dengue confirmado. En la nota de convocatoria explicamos, que queremos articular junto con la Secretaría de Salud las medidas precautorias que corresponden al caso. Para sacar algún tipo de campaña de concientización, y que se actúe mediante algún tipo de protocolo, no solamente en el hospital y en el área de salud, sino también después de un diagnóstico en el barrio donde ocurrió el caso.