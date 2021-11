Las delirantes afirmaciones que recientemente formuló el Intendente Camilo Etchevarren de no prevenir de un político harían pensar de la necesidad que consulte a un profesional médico, pero si, el Jefe Comunal las dijo en el marco de la campaña electoral que lleva adelante con miras a la elección legislativa del próximo mes, en la que su esposa encabeza la lista oficialista.

Sin dejar de reconocer los logros alcanzados por la gestión Etchevarren en casi 14 años de gobierno, tanto en asfalto como en la luz pública, lo cierto es que el Jefe Comunal siempre pone el acento en una realidad de ciudad que existe solo en el relato, lleno éste de anuncios y promesas que procuran envolver con un canto celestial los oídos dolorenses.

Estas nuevas y delirantes afirmaciones de Etchevarren hacen recordar a aquellos dichos de tono épico de Carlos Menem que quedaron incorporados al anecdotario popular, el “¡Siganmé!”, “no los voy a defraudar”, o el casi risueño los “aviones viajarán por la estratosfera”.

Nuestro Intendente es muy propenso en formular sus discursos con una catarata de palabras que nadie quiere o se anima contrastar, menos su elenco de aduladores, quedando como ahora reservado a la prensa no sujeta a sus dádivas de pautas publicitarias, el deber de ponerlas de manifiesto.

Es lo que trataremos de hacer hoy, porque los dolorenses no merecen ser engañados con un discurso de una ciudad que no existe y que quizás muchos no podrán ver, y más aún, cuando se está en campaña ante un proceso electoral.

Veamos que dijo Etchevarren el pasado viernes 22 de octubre (subrayando frases para una mejor comprensión del lector), para luego compararlos con la realidad incontrastable:

** Camilo Etchevarren : “…tengo que volver a contarles la ciudad que soñamos, que planificamos y que gobernamos. Todo lo que hacemos (…) Recibimos una ciudad de 35 mil habitantes que hacía 30, 40 años que no crecía . En estos 14 años debemos estar ya en 40 mil, pero vamos a 80, 100 mil en 10 o 15 años ”.

(…) Todo lo que hacemos en esta ciudad que planificamos, de 100 mil habitantes, esa ciudad que Sarmiento hace 150 años soñaba, decía “Argentina tiene que tener 100 ciudades de 100 mil habitantes”. Bueno, Dolores va a ser una de ellas. En ese camino a la ciudad de 100 mil habitantes, es que nuestro proyecto de gobierno hace 14 años, y esperamos continuar, de crecimiento, desarrollo, atracción de inversiones, generación de trabajo pero por sobre todo calidad de vida y pleno empleo… todo lo que hacemos es a ese fin. Entonces es el camino”.

La realidad : Dolores nunca tuvo ni alcanzó ser una ciudad de 35.000 habitantes, menos que actualmente tenga 40.000, y prácticamente imposible que en 10 o 15 años pueda tener 80 u 100 mil habitantes como sostuvo Etchevarren.

Para contrastar la afirmación del Intendente comenzaremos por resaltar, que el 20 de diciembre de 2008 en una entrevista concedida a este Diario el Intendente decía: “Nosotros representamos a una ciudad de casi 40.000 habitantes , que en la provincia de Buenos Aires es una de las ciudades importantes del interior. Dolores es un faro en la región…”, razón por la cual y partiendo de esa aseveración y su última afirmación, se puede colegir que en los 13 años de su gobierno la ciudad no creció.

Y yendo a lo que realmente se puede mensurar, debemos decir que la información oficial del INDEC (al 1º de julio de cada año) indica un índice de crecimiento poblacional de Dolores de un 0,57 anual , lo que se refleja en estas estimaciones oficiales de habitantes:

Año 2021 2022 2023 2024 2025

28.849 28.982 29.113 29.242 29.370

Sin embargo y pese a esa información oficial, este Diario entiende que Dolores tiene más habitantes de los que refleja el INDEC, que actualmente rondaría los 31 mil, tomando como referencia para esta estimación los 25.000 habilitados del Padrón Electoral y que alrededor de un 23/24 por ciento de la población son menores de 16 años.

Por ello y en base a una estimación de un crecimiento demográfico de alrededor de un 1% anual (información que recabamos hace unos cinco años), se podría suponer que para llegar a la ciudad de 100.000 habitantes que habla el Intendente se debería pasar a tener un crecimiento anual superior al 16 por ciento . De cómo se alcanzaría y en base a qué, eso lo debería explicar Etchevarren.

** Camilo Etchevarren : “Dolores ejecuta un proyecto de gobierno y de crecimiento, que si fuera la provincia o la nación la que hicieran lo mismo seríamos Alemania o estaríamos entre los diez mejores países del mundo, que es lo que yo sueño y lo que queremos hacer. Entonces, como no podemos manejar la provincia y la nación, lo hacemos en Dolores. Este proyecto nos lleva a una ciudad europea, y a eso es a dónde vamos .

“…Hay que comprender el sentido de la gestión, que va por muchísimo más. No podemos transformar la provincia o el país, que sería lo ideal. Y Dolores va a ser una isla, una ciudad alemana, Suiza, eso va a ser …”.

Realidad : precarias viviendas casi conformando villas, basureros a cielo abierto, puestos ilegales en sectores aledaños a la ciudad, ¿serán así las ciudades en Suiza?

** Camilo Etchevarren : Entonces para ubicarnos y que nos entiendan, nosotros ya trabajamos hace años como que Dolores fuera la capital de una región cada vez más grande, y cabecera. (…) Entonces, ¿cómo se imaginan una capital de provincia, como se imaginan la plaza central? Cierren los ojos y piensen. Esta Plaza Castelli – porque ya hicimos todo en los barrios y nos vinimos a trabajar a la plaza, esta plaza va a ser como si fuera la capital de una región o una provincia”.

La realidad : calles intransitables, barrios inundados, ¿eso incluye el “ya hicimos todo en los barrios”?, El “nos vinimos a trabajar a la Plaza” incluye la obra inconclusa de la Centralidad a su alrededor, el por qué utilizó dinero disponible del proyecto para otro fin, una perforación en las Termas.

** Camilo Etchevarren : “ahora vamos por el centro, pero yo ya me imagino en 2, 3 años la avenida Olavarría, la avenida Belgrano, la avenida Esteban Facio. Dolores va a ser un centro turístico de las fiestas de fin de año. Por eso quiero invitar a todo el pueblo de Dolores… cambiemos la cabeza… el frente de las casas mejor arregladas . Dolores tiene que pensar como si ya fuésemos la capital”.

Realidad : hace más de 10 años que el Intendente terminó su casa, la que actualmente habita en calle Sarmiento, la que aún mantiene (¿para evitar críticas?) con la fachada de la vieja demolida.

** Camilo Etchevarren : “Iluminamos la Municipalidad, vamos a iluminar la Parroquia… que nos va a habilitar en esto de crear nuevos perfiles de ciudad. Vamos al turismo religioso también…” .

Realidad : “De noche todos los gatos son pardos”, “Ojos que no ven corazón que no siente”, cualquiera de los dos refranes cabe a la decisión expresa del Intendente de iluminar el frente de la Iglesia, aunque la mayor necesidad a la vista es mantener o reparar la parte externa de su cúpula, como se aprecia de día y a simple vista,..

** Camilo Etchevarren : “…vamos a armar un calendario de turismo religioso. ¿Por qué Lujan? Va a ser Dolores también”.

La realidad : ¿por eso se abandonó el Paseo de la Virgen?

** Camilo Etchevarren : “Yo ya tengo hablado con el Obispo Malfa, yo quiero que el resida en Dolores, o al menos 6 meses al año. Dolores tiene que seguir creciendo, y también tiene que ser capital de lo que es la Iglesia Católica . Yo sueño que el Obispo este en vez de un año en Chascomús, que este 6 y 6”.

La realidad : Nos preguntamos, ¿no se habrá enterado Etchevarren, nadie se lo dijo, que Chascomús es la sede del Obispado y por lo tanto del Obispo?.

** Camilo Etchevarren : “Luchamos y crecemos como nunca, mil casas, una cuadra de asfalto cada cuatro días y medio , todo luz led. Entonces, eso es calidad de vida pero eso es querer jugar en primera. Dolores juega en primera”.