El defensor de los rugbiers procesados por el crimen de Fernando Báez Sosa perpetrado en Villa Gesell, presentó ayer un escrito ante el Juzgado de Garantías de Villa Gesell solicitando se investigue al Dr. Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, por el presunto delito de apología del crimen e intimidación pública, por expresiones públicas que habría efectuado y que pusieron en riesgo para la vida de los imputados.

En el escrito el Dr. Hugo Tomei solicitó también la intervención del Colegio de Abogados, para que evalúe la conducta ética profesional del letrado y para que se lo intime a cesar en ese tipo de manifestaciones contra sus defendidos.

Tomei fundamentó sus planteos en declaraciones públicas que habría realizado Burlando durante una entrevista telefónica a través de América TV entre el 19 y 21 de febrero pasados, y según fundamentó el Defensor, el representante de la familia Báez había dicho que le daban “ganas” de defender a los reclusos del penal de Dolores en caso de que éstos les hicieran algo a los rugbiers detenidos. Agregando,

“el mensaje que envió a todos los ciudadanos, especialmente, a los internos de las cárceles, debe entenderse fácilmente como un aval para todo aquel que quiera atentar contra de la vida de todos los imputados, ocho detenidos y dos en libertad, quienes han sido denominados por el letrado desde sus primeras expresiones públicas en los medios de comunicación como: ‘residuos escatológicos’, ‘asesinos’, ‘hijos de puta'; ‘mafiosos'; ‘cobardes’, repugnantes, etc.”

Tras conocerse el escrito presentado por el Defensor, Burlando salió al cruce de la acusación afirmando: “se está investigando un homicidio, lo que se ve en los videos son asesinos y también cobardes. Estoy cansado de los falsos patoteros y los falsos guapos”. Negó que hubiera enviado “a nadie a violentar a los rugbiers” y aseguró que espera que “lleguen sanos y salvos al juicio oral”.

Más adelante señaló no entender la defensa de Tomei, resaltando “su estrategia fue denunciar a la fiscal, a los medios, a nosotros, no he oído en el acto de defensa a ninguno de los acusados hablar”, reiterando su deseo de que los imputados “lleguen sanos y salvos al juicio oral, no he hablado con nadie en la cárcel de Dolores para defenderlo gratis”.

La causa de los rugbiers no se encuentra aún radicada en la Cámara Penal

Si bien se conoció del ingreso el miércoles pasado a la Cámara Penal de Dolores de la apelación a la prisión preventiva dictada a los rugbiers procesados por el crimen de Fernando Báez Sosa, este Diario pudo conocer ayer que las actuaciones no se encuentra aún radicada en la Sala I para su tratamiento, ya que fueron devueltas al Juzgado de Garantías de Villa Gesell por falta de algún tipo de notificación.

Es de recordar que el Defensor particular de los diez procesados había apelado la prisión preventiva dictada por el Juez de Garantías de Villa Gesell Dr. David Mancinelli, especulándose tras ello que el recurso podría tener un trámite exprés en la Cámara Penal al tratarse de personas detenidas en la Cárcel de Dolores y la necesidad de resolver su situación. Sin embargo la no radicación de las actuaciones, los pasos que tienen las etapas del proceso en la apelación, hace presuponer que la resolución demandara unos días.