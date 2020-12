Coincidente con las resoluciones de la Cámara Federal de Mar del Plata que el pasado viernes revocó los procesamientos del Fiscal Carlos Stornelli y del periodista Daniel Santoro, un fallo dictado por el Juez Federal de Azul Dr. Martín Bava declaró la incompetencia del Juzgado Federal de Dolores para tramitar en el marco de la causa D’Alessio la querella que por extorsión presentara el ex juez federal de La Plata Dr. Carlos Rozanski contra el ex Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano. En igual sentido se resolvió la denuncia que por el delito de “calumnias” había efectuado el ex Ministro contra el ex Juez.

Rozanski se había presentado en abril del año pasado en la sede del Juzgado Federal de Dolores denunciando, que a mediados de 2016 el Ministro Garavano y un ex juez lo habían extorsionado con la amenaza de un Jury de Enjuiciamiento para forzar su renuncia. “Se me exigía presentar la renuncia a mi cargo de magistrado, de manera literal…”para asegurar el cierre del Jury y la aprobación de la jubilación”, sostenía.

El ex Ministro Garavano agraviado de esas manifestaciones sostuvo en la querella, que el Dr. Rozanski habría llevado a cabo “una grabación de modo ilegítimo y sin el consentimiento de todos los intervinientes en una reunión concretada en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación en octubre de 2016, cuando era Juez y se encontraba alcanzado por la obligación de denunciar. Que lo había hecho tres años después, por lo que debía analizarse si no había incumplido con “sus deberes de funcionario público”.

El Dr. Bava al resolver la cuestión de competencia, señaló que lo debía hacer por así haberlo dispuesto la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, destacando que el Fiscal Federal de Dolores Dr. Juan Pablo Curi en su dictamen había puntualizado, que los hechos denunciados por Rozanski daban cuenta de la existencia de publicaciones periodísticas (audios) en medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires con anterioridad a su presentación en el Juzgado de Dolores, que por lo tanto la investigación debía ser asumida por la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que por su parte el Dr. Garavano había denunciado que las expresiones difamatorias en su contra, el Dr. Rozanski las había realizado en el marco de la causa D’Alessio y por ende correspondía que el delito de calumnias tramitara en Dolores, aunque luego adhiriera al planteo del Fiscal.

El Juez Federal de Azul resaltó que el Fiscal Dr. Curi había señalado, que tanto la imputación de “falsa denuncia” realizada por Garavano contra Rozanski como la denuncia de “extorsión” realizada por Rozanski contra Garavano, debían tramitar ante un mismo juzgado dado que ambas giraban en torno a imputaciones recíprocas o vinculadas entre sí, resaltando que “Rozanski, en su condición de Juez Federal podría haber incurrido en la figura de encubrimiento, en cuanto al favorecimiento por omisión de denuncia…” formulada casi tres años después de haber tenido lugar ese encuentro en la sede del Ministerio de Justicia y siendo aún Juez. Que entendía también el Fiscal, que la grabación ilegal realizada por Rozanski en el marco de una reunión donde participaban funcionarios nacionales “podría configurar el delito de abuso de autoridad”, por haber ejecutado acciones contrarias a las funciones que le eran propias.

El Dr. Bava coincidió con los fundamentos del Dr. Curi, resaltando que lo denunciado por el Dr. Rozanski no guardaban “relación alguna con los hechos….” investigados en la causa D’Alessio, a tal punto que el Dr. Ramos Padilla había resuelto no realizar la audiencia testimonial donde declararía el ex magistrado.

Luego de todo el análisis de las actuaciones el Juez de Azul sostuvo: “la continuidad de la investigación en el ámbito del Juzgado Federal de Dolores va en desmedro de una adecuada administración de justicia”, resolviendo por ello hacer lugar al planteo de “incompetencia del Juzgado Federal de Dolores” formulado por el Fiscal Federal Dr. Curi, remitiendo en consecuencia ambas causas subsumidas en una sola a la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal, para que allí se determine que el Juzgado Federal deberá proseguir con la investigación.