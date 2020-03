Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

Las personas que poseen equilibrio en sus facultades cognitivas y emotivas, dicen sí o no en respuesta a una propuesta o pregunta que se le hace y por lo general mantienen su postura. Pero, sin duda, es el no la respuesta que más predomina al sí, porque es difícil en este último cambiarlo luego por un no, ya que la persona que así lo hace es considerada poco creíble y consecuentemente genera desconfianza. De allí que se le dice a una persona que quiere lograr el sí de otra en la obtención de algo que pretende de ella (la aceptación para comenzar un noviazgo, el intento por acceder a un empleo o alcanzar un ascenso, etc.), que él no ya lo tiene, y que debe partir de allí para conseguir el sí que procura.

En el caso de decir no y luego cambiar ese no por un sí, es menos complicado, pues se tiene a estas personas como que han meditado posteriormente de cambiar su negativa por una aceptación, no tildándoselas de poco confiables, sino de haberse dado tiempo para evaluar la conveniencia de una u otra para estar seguro en dar una respuesta definitiva.

A punto tal predomina el no sobre el sí, que en la infancia el niño aprende a decir primero no, siendo sus habituales expresiones ¡no quiero!, generalmente por una cuestión de capricho, pues carece todavía de discernimiento para distinguir sobre el sentido de una u otra respuesta.

Hay personas que viven con el no en la boca, generalmente para no comprometerse o porque son de por sí obstruccionistas, a veces irreflexivamente y en otros casos por comodidad o porque alguien le manda a decir que no para no ser molestado, como ocurre con quienes por ocupar la secretaría de una entidad u oficina pública su jefe les ordena actuar como tapón o freno ante la gente que solicita hablar con él.

Están, a la inversa, quienes no saben o sienten culpa decir que no, y prestan su asentimiento en la mayoría de los casos. Se trata de personas muy condescendientes, débiles de carácter y fáciles de convencer. Ejemplos los padres que consienten a sus hijos y no le ponen límites o los incautos que casi siempre por decir que sí son engañados y perjudicados por personas inescrupulosas.

El sí y el no produce dudas cuando se mezclan en una disyuntiva, ¿sí lo hago, no lo hago?. En tal caso, el sí genera vínculo y compromiso, y el no desistimiento y desembarazo.

Cada uno plantea una opción distinta y opuesta y son claves en el resultado de un plebiscito o consulta popular, como también en exámenes donde se indican opciones a elegir.

Por último en la conjunción del sí y el no, está lo que popularmente se ha dada en llamar el NI, que es una vaga respuesta de carácter neutra, porque no es afirmativa ni negativa. Es propio de las personas que tratan de eludir todo compromiso al responder a una pregunta complicada o que los complica, es decir es dar una respuesta evasiva con argumentos híbridos y confusos. Es propio de personas aviesas o de hábiles declarantes.

Generalmente respondemos sí o no en función de nuestro interés y conveniencia. Pero existe un sí y un no que en la mayoría de las personas son absolutos e inclaudicables: el sí a la vida y el no a la muerte. Salvo en aquellas que se suicidan al tener tales opciones invertidas, en el caso, el sí a la vida por él no la aguanto y el no a la muerte por el sí me mato.