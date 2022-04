Un vecino de la localidad de Gral. Belgrano condenado por un hecho de tentativa de violación perpetrado en dicha localidad, deberá cumplir la pena en la cárcel al rechazar la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia la apelación interpuesta por su defensa.

El caso sucedió en agosto de 2014 y el imputado fue juzgado en el Tribunal en lo Criminal nº 2 de Dolores en 2020, donde el Dr. Antonio Severino actuando como Juez unipersonal receptó el juicio abreviado consensuado por el Fiscal Dr. Diego Bensi y el Defensor Oficial Dr. Gustavo Estrada con acuerdo expreso del imputado Jonathan Vargas, a quien se lo condenó a “cuatro años de prisión” al ser hallarlo responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas en grado de tentativa” y le impuso “cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento”.

Como sucede en muchos casos con éste nuevamente ocurrió, el fallo consensuado y dictado en juicio abreviado fue apelado ante Casación Penal (las defensas lo hacen cuando el imputado está excarcelado), sosteniéndose en el recurso que la sentencia se había basado sólo en los dichos de la presunta víctima y denunciante, los que consideraba insuficientes, señalando las contradicciones e imprecisiones que había tenido en sus tres declaraciones.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires estuvo integrada por los Dres. Daniel Carral y Ricardo Maidana (de primer voto), señalando este Magistrado sobre el caso, que según el veredicto en horas de la mañana del 17 de agosto de 2014 en el interior de un vehículo Renault 12 abandonado en la vía publica en Gral. Belgrano, un sujeto adulto identificado como Jonathan Nicolás Vargas, acompañado de un menor, con la finalidad de acceder carnalmente a una vecina la despojaron de su prendas de la parte inferior, y luego mediante golpes en su rostro y resto del cuerpo le exigieron que les practicada sexo oral. Que ante la negativa nuevamente la golpearon, la tocaron en su partes íntimas, siendo en esas circunstancias sorprendidos por personal policial que había acudido ante los gritos de la víctima.

El Juez de Casación al analizar la responsabilidad penal del procesado, señaló que no podía soslayarse que la Defensa y el imputado habían acordado el trámite de juicio abreviado, dando conformidad a la calificación legal, la pena solicitada, consintiendo así “al empleo de la evidencia colectada y renunciaron al ejercicio de facultades propias del debate”, resaltado, que el accionar imputado se apoyaba en la valoración conjunta del acta de procedimiento, la denuncia efectuada la víctima en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad, los testimonios de los funcionarios policiales que acudieron al lugar del hecho, la pericia psicológica practicada a la víctima, donde se constataron indicadores de abuso, los testimonios de amigos de la víctima y del imputado, la pericia psiquiátrica de éste, etc.

Más adelante indicó el Juez, que aún con la relación de noviazgo que hubiera podido tener la mujer con uno de los involucrados, el menor y no sometido a este proceso, “resultan totalmente irrelevantes para deducir un consentimiento presunto…. El consentimiento para mantener relaciones sexuales no puede presumirse a partir de conductas previas, el mismo debe ser actual, único y específico…”. Y respecto del imputado agregó, “su rol no se limitó al de un simple espectador, sino que contribuyó con su presencia no sólo a acompañar al menor… en la ejecución de las acciones lesivas, sino a aumentar la intimidación y quebrantar la resistencia de la víctima”, quien había recordado que este la manoseaba mientras aquél le pegaba.

Y el Magistrado puntualizó, que la convicción del Juez Severino para acreditar la imputación se había “apoyado rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable, sin que las críticas formuladas por el impugnante logren desvirtuarla”.

Por todo ello los Dres. Maidana y Carral resolvieron rechazar, “por improcedente” el recurso de casación interpuesto en favor Jonathan Nicolás Vargas, siendo recientemente el fallo comunicado al Tribunal en lo Criminal nº 2 de Dolores, disponiendo el Juez Dr. Antonio Severino la inmediata detención del condenado (un albañil de 28 años de edad) a los fines del cumplimiento de la pena de “cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento” en la Unidad Penal n° 6 de Dolores o en la n° 15 de Batán.