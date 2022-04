El Fulbaso dialogó con Ezequiel Suárez, el flamante autor del libro “Olguín: Una historia para contar“. Además, nos contó sus proyectos a futuro y lo que significó haber compartido tanto tiempo con un Campeón del Mundo como Jorge Mario Olguín.

Vale destacar que Suárez es periodista, docente y técnico nacional de fútbol. Dolorense de nacimiento, desde 1994 se desempeña como relator radial. Con la pasión y el compromiso que lo caracterizan, desde 1999 se encarga de cubrir la liga local y torneos regionales.

En su historial profesional también es menester mencionar que cubrió todos los Mundiales de Fútbol desde Alemania 2006 hasta la fecha. Y que fue el único relator radial de todo el país que estuvo presente en los 18 partidos que la Selección Argentina disputó por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018.

Por otro lado, también fue el fundador de Radio Metro Dolores Deportiva 99.1, la primera emisora exclusivamente dedicada al fútbol de la citada ciudad. También forma parte de la sección Deportes de Diario Compromiso perteneciente al lugar que lo vio nacer.

¿Cómo fue el proceso de creación de Olguín: Una historia para contar?

Ezequiel Suárez: “La idea surgió cuando le comenté la idea de hacer un libro sobre la historia suya. Él me dijo que sí y me aseguró su compromiso. Me contó que muchos se lo habían ofrecido, pero que nunca se había concretado nada. Por ello, se convirtió en un doble desafío para mí”.

— “A Jorge lo conozco desde el 2008, tenemos una relación de amistad desde que lo convoqué para el festejo de los 30 años del Mundial de 1978. Ya para 2018 volvimos a hablar sobre el libro, cuando nos encontramos en la “Fiesta de los Puentes Colgantes” en Necochea, y le confirmé mi compromiso y responsabilidad para que salga”.

— “En el año 2019 trabajamos en el comienzo de la publicación en Mar de Ajó. Estuvimos alrededor de 4 días y grabé más de 12 horas. Ya ahí comencé a tener un pantallazo de lo que iba a escribir. Y el 2020, con el tema de la pandemia, encontré el momento para poder volcarme a terminarlo”.

— “También le consulté a Guillermo Blanco, Vito Amalfitano, Sergio Levinsky, y Adrián Devenedictis, que ellos ya tenían libros publicados, sobre cómo publicarlo. Me dieron herramientas e ideas. También tenía que decidir cuánto escribir, yo quería que el libro tuviera más de 200 páginas”.

— “Desde el comienzo arranqué por lo familiar, para llegar al lector desde lo emocional, más allá de lo deportivo. Me encontré con una carrera que tuvo realmente de todo. Jorge desde chico siempre tuvo claro que quería ser jugador profesional, y lo logró por esa convicción. Todo lo que se proponía, con mucho esfuerzo, lo lograba”.

— “Hice una profunda investigación, fue muy exhaustiva. Desde sus comienzos en Alvarado de Mar del Plata, en donde debutó con 14 años. También su paso por San Lorenzo en 1968. En su carrera tuvo Directores Técnicos fenomenales, como Osvaldo Zubeldía y ‘El Maestro’ Ernesto Duchini, el número uno como captador de talentos en aquella época”.

— “También fue dirigido por Carlos Salvador Bilardo, Juan Carlos ‘El Toto’ Lorenzo, César Luis Menotti, José Omar Pastoriza, José ‘El Piojo’ Yudica y Roberto Marcos Saporiti, entre otros. Todos entrenadores de primera línea. Una historia tremenda, y así se fue haciendo el libro, contando paso a paso esta carrera”.

— “El libro cuenta con muchos testimonios de sus compañeros. De hecho el prólogo fue realizado por Leopoldo Jacinto Luque, que lamentablemente falleció por COVID-19 en el año 2021. También se les da voz a todos sus compañeros de inferiores. Me fui metiendo en su personaje desde la estadística y la información”.

— “La historia de Jorge tiene muchos puntos altos. No sólo por los títulos, sino también por los lugares en donde estuvo y con quiénes jugó. Se conjugan muchas cosas, como por ejemplo, la etapa en la que debuta Diego Armando Maradona“.

¿Qué te motivó para hacerlo?

E.S: “Mi primera motivación fue saber que era un Campeón del Mundo y también Dolorense. Para nosotros es un orgullo que haya nacido acá, al igual que su familia. Pero sobre todo porque fue un gran deportista y es un hombre lleno de valores. Es uno de los grandes héroes del fútbol argentino, merecía tener plasmada su historia deportiva en un libro”.

— “Jorge pertenece a la primera camada de los Campeones del Mundo. Pero sin dudas, me atrapó el saber cómo es como persona. En el libro también lo confirman sus propios compañeros. De hecho, Leopoldo Jacinto Luque aseguró que en el caso de Olguín, la persona superó al futbolista”.

¿Cómo fue el día de la presentación del libro?

E.S: “Fue realmente hermoso por la compañía y la ayuda de todos. Por el afecto de la gente que siempre está y que a uno lo valora por los esfuerzos que hace. Se dio de la mejor manera, con la presentación a cargo de un amigo como Vito Amalfitano. También estuvieron presentes otros colegas como Guillermo Blanco y Adrián Devenedictis“.

— “También estuvo presente la familia de Jorge Olguín y se proyectó un video con mensajes de sus compañeros. Se desarrolló en el Salón Blanco de la Municipalidad de Dolores. Más de 300 personas se hicieron presente. Fue un sueño, sobre todo por el reconocimiento que tuvo el protagonista de su historia en su suelo natal”.

— “Fue un día que va a quedar grabado en mi cabeza y en mi corazón. Nos acompañó gente de Maipú, de General Guido, de Lezama, de Chascomús, de Castelli y de la Costa. Toda la región estuvo pendiente del evento”.

¿Qué sensaciones tuviste?

E.S: “La principal fue la del deber cumplido, de haber cumplido con mi palabra. Y se terminó dando de la mejor manera porque la historia de Jorge Olguín quedó plasmada de la mejor forma. Es una persona respetable, un Campeón del Mundo. Dios me acompañó para ser claro y poder hacerlo. Es mi primer libro y encima fue de gran volumen”.

¿Cómo fue compartir tanto tiempo con un Campeón del Mundo como Jorge Olguín?

E.S: “Fue maravilloso, yo ya había tenido la dicha de poder estar con él en el evento por los 30 años del Mundial 1978. Estar al lado de un Campeón del Mundo, que te cuenta todo desde adentro, fue realmente increíble. Jorge marcó una época también en el Fútbol Argentino en las décadas de 1970 y 1980. Tuvo una carrera realmente maravillosa. Me siento un privilegiado por contar con su amistad”.

¿Cómo se puede comprar el libro?

E.S: “Se puede adquirir a través del WhatsApp 224. 555-8090; también de manera personal; o a través de mis redes sociales, como por ejemplo @suarezprensa en Instagram. También estoy tramitando para ubicarlo en librerías de Mar del Plata, Capital Federal y La Plata“.

¿Cuáles son tus próximos desafíos?

E.S: “Contar parte de la historia del Deporte Dolorense; también trabajar sobre otras historias del Deporte Nacional. Por el momento, mi foco está en la presentación de este libro. Se viene, por ejemplo, una en Mar del Plata en el mes de mayo. También habrá un evento en la Universidad de Cuyo, y en los Círculos de Periodistas Deportivos del Interior“.

— “También pienso seguir pegado a la Selección Argentina, ya hicimos las Eliminatorias Sudamericanas y ahora se viene el Mundial Qatar 2022. Le quiero agradecer al equipo de El Fulbaso por acordarse de mí, es precioso. Uno se siente muy valorado con estos gestos. Sentir que el otro siente empatía y se da cuenta de los esfuerzos que hay que hacer para lograr las cosas. Que no vienen del aire, que uno le pone el pecho y va para adelante”.