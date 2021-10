El dirigente de Tribuna Docente y candidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Sierra estuvo en Dolores, y mantuvo una reunión con Noelia Ibáñez y Analía Echevarría. Lo entrevistamos.

Noelia Ibáñez nos manifestaba: “Es muy importante que nuestros dirigentes, con una agenda tan apretada, se hayan podido acercar hasta Dolores. También en el marco de que en Dolores estamos construyendo Tribuna Docente, entonces es muy importante que los dirigentes de Tribuna estén presentes en esta campaña. Fueron difíciles en Dolores las elecciones para la Izquierda en las PASO, luchando en medio de ocho listas, con un clientelismo político de parte de Juntos y del Frente de Todos, algo muy difícil de derribar para nosotros, que no contamos con una gran estructura y además no es política nuestra obtener votos mediante prebendas o clientelismo político.

Sin embargo hace muchos años que los dolorenses nos vienen acompañando. Saben que el Partido Obrero es un canal para las denuncias, y la prueba es que lamentablemente tenemos que contar que se han acercado durante el año de pandemia y a comienzos de este año, mujeres en situación de violencia de género que no han sido escuchadas por nadie, por ninguno de los gobiernos, la Justicia o la policía. Se han acercado al Partido Obrero confiando en que somos un canal para ayudar, de hecho lo hicimos a través del Plenario de Trabajadoras y también haciendo ver la situación que atraviesan a través de la Prensa Obrera.

También al inicio de la pandemia cuando hubo un problema muy grande en la Unidad VI, donde muchos de los detenidos estaban en condiciones infrahumanas, en una cárcel sobrepoblada. Uno de los familiares recurrió a nosotros para que expongamos públicamente la denuncia y lo hicimos a través de comunicados, la prensa. Y también hemos tenido dialogo con el secretario del gremio de la Salud, que sin ser de nuestro partido, simplemente accedió a ser entrevistado para exponer la situación de los trabajadores del Sanatorio Dolores, que gracias a la lucha pudieron resolver la problemática de la falta de pago del salario y aguinaldo”.

Entrevista a Daniel Sierra

¿Qué lectura hacen de la última elección?

La primera es la que indica Noelia. Si acá la política del PO y el Frente de Izquierda progresan, es porque los trabajadores, la juventud, las mujeres, no encuentran ningún punto de salida fuera de organizarse en aquella fuerza que plantea y lucha por los problemas fundamentales del conjunto de la población laboriosa. Ha sido un salto enorme el que se produjo, verificado no solo en la votación pasada sino en la campaña que sigue. Y lo demostró el debate de candidatos de la provincia hace unos días, donde la única voz que planteó los problemas y los denunció como responsabilidades de quienes han estado gobernando en todos los niveles, fue el Frente de Izquierda. Como en toda la provincia, habrá nada más que cinco boletas. Solo una, como se mostró en el debate, muestra la realidad, y plantea la defensa del salario, de la ocupación.

¿Se refiere al índice de desocupación?

Sí, es monumental y lo reconocieron los candidatos que están gobernando, Tolosa Paz y Santilli. Ni hablemos de Espert y Randazzo, Espert que dice que si la gente no tiene laburo ni condiciones laborales que me importa, yo me arregle como perro malo, solo. Pero resulta que el padre tenía un campo, era un perro no tan abandonado, un perro con herencia. Pero los otros, que tienen el poder en sus manos, es ese poder al cual le duele el voto del Frente de Izquierda porque va en contra de la política anti popular, anti obrera y de entrega nacional que tienen tanto el Peronismo como la derecha corporizada en el macrismo. Y que hasta expresa cual ha sido la evolución de los radicales, que están con un sector de la derecha muy vinculado con la oligarquía tradicional de la Argentina, cuando se supone que su papel nacional popular en algún momento nació enfrentándose con ella. No solo hay una exposición de conjunto del papel de los partidos que nos vienen gobernando desde hace décadas, sino que además abandonaron cualquier tipo de bandera que alguna vez hubieran podido plantear.

¿Cuál es la situación hoy?

Que $ 70.500 necesita una familia para no ser pobre. Noelia es docente, su mamá docente jubilada, yo igual y la compañera que está a mi lado también. Ninguno de los docentes ganaos $ 70.500. Es interesante estar discutiendo en un reportaje con cuatro compañeras de una fuerza que están luchando por el salario, no por una cuestión ajena a la realidad sino porque formamos parte de lo que vive el conjunto de la población.

¿Cómo analiza la derecha que propone abolir derechos centenarios de los trabajadores?

Ese es el planteo de Espert en la provincia y de Milei en CABA. El Peronismo se quiere presentar como la expresión de los que enfrentan a la derecha, pero no hay peor derechista que quien lleva adelante el programa de la derecha, y eso son el FdT y Juntos por el Cambio. El salario es una cuestión absolutamente lógica. El gobierno dijo “escuchamos el clamor de las urnas”, pero lo escucharon para el lado de los empresarios, porque para el lado de los trabajadores y del pueblo no hay nada. El Salario Mínimo Vital y Móvil va a estar en $ 33.000 en febrero de 2022. Hoy es la mitad de la canasta de pobreza y no araña la de indigencia, y va a estar a 33 mil pesos en febrero de 2020. Evidentemente no escucharon el clamor popular. Quitaron el IFE, el aumento de las Asignaciones Familiares no existe, tiraron uno por única vez de 5 mil pesos. Lo que tiene que ver con viviendas tampoco lo resolvieron. A los jubilados solamente les han dado a los de la mínima, que ganan 26 mil pesos, un bono por única vez de 5 mil pesos. La jubilación perdió en los últimos 4 años el 20% real. Estamos en el cuadro de un ajuste monumental.

¿Podría explayarse sobre el tema vivienda?

Hay un plan llamado “Mi Pieza”. Si supuestamente escuchaste el clamor de las urnas y lanzaste un plan llamado así, estás diciendo que la vivienda digna para que viva una familia no está en tu radar. Pero lo que hace es darle a mujeres en situación de violencia de género, a las cuales el PO y el Frente de Izquierda defiende, como contaba Noelia, cuando gobernantes de un municipio muy rico las deja en banda, les da un subsidio por única vez de 170 mil a 280 mil pesos, para que se construyan una pieza. Pueden construir dos metros cuadrados con esos recursos. Este es un cuadro de ajuste que se profundiza. Y que fue reconocido por el peronismo para hacerles creer a sus votantes que iban a cambiar de política.

¿Qué hay de los recursos para llevar esto adelante?

Los recursos de que tienen son para hacer un poquito de aquello que hacen los aparatos políticos que desde el Estado después buscan hacer algún tipo de acercamiento por vía de entregar beneficios menores a los trabajadores desesperados. Y a todos los beneficios que les den hay que tomarlos, porque eso y todo lo demás, si te lo dan es porque lo conquistaste con un reclamo. La política social, entre comillas, del gobierno, esta constreñida por sus compromisos con el FMI, la necesidad de bajar el déficit fiscal a lo máximo posible para cumplir con todas las imposiciones. Y el cuadro de la economía argentina está en un contexto de completa descomposición. Mientras tanto se pagaron 1900 millones de dólares de los derechos de giro que recibió del FMI, y en lo que va de este gobierno le han pagado 19 mil millones de dólares, y la deuda no bajo, sino que creció en 29 mil millones más, porque es una deuda ilegitima que cada vez que se paga se paga con intereses más altos. Están endeudando la nación y entregando el país, no son populares ni nacionales.

¿Y la reforma laboral?

Se viene una reforma laboral más grave para las condiciones laborales y de acceso al empleo de las trabajadoras y trabajadores, que nunca. Y lo plantearon “Juntos” en los últimos días de la campaña, abiertamente, y lo está haciendo el gobierno aunque dice que hay que votarlos porque ellos van a defender la cuestión laboral y las indemnizaciones de los trabajadores, lo cual es falso. Unos días después de afirmar esto hicieron la reforma laboral en Toyota, para aumentar la productividad de una multinacional que quería trabajar los sábados, sin límites de horas extras. Eliminaron las horas extras, los hicieron trabajar los sábados y eliminaron sábado y domingo como días de descanso que tenían por convenio. Y si laburan a muerte el sábado como corresponde, les permitirán tener un día libre rotativo durante la semana. Es decir, la reforma laboral la están haciendo eliminando convenio por convenio. Y así como Milei y Espert le dan el discurso a Juntos y al FdT, este último lo está llevando a cabo con el acuerdo de la burocracia sindical que utiliza su papel en los sindicatos para avanzar en algo que ya anunciaron: el 11 de noviembre se reunirá la CGT para tener nueva conducción, con la consigna que dijeron en la marcha, “producción, desarrollo y trabajo”. Son las consignas de la Unión Industrial Argentina, por lo tanto se vienen condiciones más paupérrimas y flexibles de trabajo para todo el mundo.

¿Un ejemplo serían los docentes?

Si. Usaron el año y medio de pandemia para destruir las condiciones laborales. Primero vaciando de docentes que recuperaran al millón y medio de chicos que dicen que se perdieron, y que sabemos que hay que multiplicarlos por lo menos por tres. No tomaron cargos en todo este tiempo, no había docentes y tendrían que haber aumentado los cargos para evitar ese drenaje. Ahora los pocos que se toman son fuera del convenio laboral docente, fuera del estatuto docente, trabajadores precarios, una serie de lo que llaman “proyectos socioeducativos”, de los cuales el gran inventor y artífice en el Ministerio de Educación Nacional es el actual ministro, que junto a Filmus, Sileoni y Tedesco, estaba en la Dirección de Conformación de Planes Socioeducativos, que van a ir contra la educación formal. Dicen que la escuela formal no los puede contener, pero eso es porque el 60% de las familias está bajo la línea de pobreza, es una responsabilidad del gobierno.

¿Qué opina del Plan Empalme?

A los desocupados no vamos a darles trabajo, pero a los pocos que cobran el Potenciar Trabajo y demás, que son $ 16.000, un gran empresario rural dolorense los toma, por ejemplo. El gobierno le subsidia con eso la mitad de un salario mínimo, que no superara el mínimo de 33 mil. Lo puede despedir cuando quiera, por eso no sale. Las empresas no se entusiasmaron todavía con esto porque quieren tenerlo agregándole además que cuando terminen los 12 meses de subsidio lo echan, para que entre otro subsidiado, y otro, y así. Estamos frente a gobiernos que nos han venido gobernando durante décadas, que han entregado el país, y que vienen desenvolviendo un enorme cuadro de ajuste. Hay que votar contra los ajustadores para reforzar a los que peleamos contra ellos. Por eso la única opción en este sentido es el frente de Izquierda de los Trabajadores.

¿Qué se vota el 14 de noviembre?

Si el Frente de Izquierda es la tercera fuerza en las PASO. Va a mantener ese lugar aumentando su votación. La gran noticia de la elección no es que todavía los viejos partidos que han entregado el país y han hundido a la población en la miseria y la pobreza se siguen peleando para ver quien ajusta, sino que una fuerza organizada de trabajadores, de jóvenes, de mujeres, de desocupados, que estamos enfrentando esta situación, ha ganado la realidad de ser una fuerza que va a dar un cambio político en Argentina.