Charlamos con el Presidente del Colegio de Martilleros Dolores sobre la nueva Ley de Alquileres, las modificaciones introducidas, como también sobre otros temas que hacen al mercado inmobiliario.

A raíz de la nueva Ley de alquileres nos entrevistamos con el Presidente del Colegio de Martilleros Dolores, Sr. Daniel Manganiello, a quien preguntamos qué incidencia había tenido en dicha norma el Colegio de Martilleros de la provincia. Nos decía: “En alguna parte sí, porque se presentó un proyecto alternativo, del que si bien respetaron algunas cosas, modificaron algunas otras. El locador y el locatario, que son los actores que intervienen en esta situación, se van a encontrar con modificaciones. Primero, que se amplía el mínimo legal que había sido bajado a dos años por el nuevo Código Civil, se amplía a tres años”.

-¿Hablamos de viviendas para uso familiar?

Exactamente. No se modifica en lo que hace a lo comercial, donde se sigue con los mismos mínimos, y máximos de 50 años que parece una irrealidad para este país. Si alguno quiere alquilar un local por 50 años tiene la posibilidad de hacerlo. Pero el contrato mínimo para vivienda de uso familiar es de 3 años, no inferior.

-¿Qué ocurre con el pago de mes adelantado y depósito?

Está previsto que el propietario puede percibir un mes de depósito aunque sea tres años. Antes podía percibir un mes por cada año de contrato, pero esta Ley establece exactamente un mes en garantía y un mes anticipado. No permite tampoco que el propietario requiera más de un mes de pago adelantado. La nueva Ley establece también la actualización en base a la conjunción de tres índices que serán publicados por el INDEC: costo de vida, salario e inflación. Un mix que supongo que será inferior al costo de vida que tenemos hoy. Y los propietarios de alguna manera se han hecho eco. Tenemos un 48% de inflación y las renovaciones se están haciendo con un 30% o 32%, o sea el propietario le está poniendo el hombro a esta situación.

-¿Qué ocurre con las garantías?

Se acepta la garantía de recibo, que es un tema que se ha tratado con cierta liviandad. Porque la garantía por recibo de sueldo está limitada a leyes muy antiguas que hablan de la inembargabilidad del salario. Solo permiten embargar del monto que cobra el garante, el básico, y hasta el 20% o 25% de acuerdo al gremio que sea. Esto significa que antigüedad, horas extras, beneficios, quedan afuera, y la garantía en montos, con los alquileres que hay hoy, se reduce muchísimo. Obliga a pedir por lo menos dos o tres recibos de sueldo para cubrir lo que sería una garantía razonable.

-¿Qué detalles no convencen?

No me gusta del proyecto, y más como director de una empresa, es que modifica la cantidad de meses que se pueden garantir mediante un seguro de caución. Eso perjudica la situación. La empresa de la cual soy director, por ejemplo, te garantiza los 36 meses de contrato: si el inquilino no abona en tiempo su contrato, la garantía inmobiliaria empieza a funcionar desde el primer momento y te cubre hasta que saca al inquilino. Me parece que legislar en esa materia es perjudicar, porque eso está bien, funciona bien, y tiene un costo realmente ínfimo para el garante, un mes de alquiler más IVA. Con eso no tenés que andar molestando parientes, amigos, funciona bien y te garantizo que la gente se involucra, cuando hay un mes de atraso ya te empieza a pagar.

-Yendo a otro tema, ¿se complica hoy mantener una propiedad?

Hoy atravesamos una situación muy complicada, donde tanto el locatario como el locador, viven una situación económica de mucha gravedad. El propietario que tiene un capital, una casita de dos dormitorios, baño y cocina, unos 70 mil dólares, hoy esa inversión está en la rentabilidad más baja de los últimos 35 años. A eso súmale los costos para mantener la propiedad. Un departamento de dos ambientes en La Costa, sin amerites, con portero, sin mayores gastos, paga 5 mil pesos por mes de expensas, más mil y pico de pesos de tasas municipales, más mil y pico de agua, etc. Cuando querés sumar llegás a un monto de 7, 8 9 mil pesos, y no has pagado el alquiler.

-¿Y en Dolores?

En Dolores tenemos la suerte de tener a varios emprendedores que han invertido su capital en inmuebles destinados a renta. Yo si tuviera que meditar hoy como está la situación y el panorama que se avecina, que es complicado, a esa gente le aconsejaría no poner un peso. Y eso que siempre he sido un defensor del ladrillo para tener un resguardo económico. Pero hoy el costo de construir es tan grande que, aunque el alquiler parezca grande para la inversión, es bajo. Y por otro lado el otro actor, el empleado, con alto índice de desocupación en todo el país, un problema social muy grande, la falta de viviendas es muy grave. En Dolores todavía hay barrios que están por terminarse y no se terminan.

-Tampoco los bancos dan créditos blancos.

Sí, claro. Ningún banco en este momento puede prestar dinero a 20 años, porque las tasas a las cuales debería prestarse, como está hoy el mercado financiero (que ha ganado fortunas y nadie lo toca…), son imposibles. El mercado financiero, que pareciera intocable, es el que mayor dinero ha ganado estos años, y el que lamentablemente establece los lineamientos dentro de la cual una sociedad se puede mover. Pensar en un crédito a largo plazo hoy es una utopía, algo que no se puede cumplir. No hay capacidad de ahorro, que durante mucho tiempo hubo y la gente pudo invertir en un lote, en acopiar material para hacerse su casita. Otros fueron beneficiados con planes muy buenos que generaron trabajo también.

-¿Cómo ve la temporada y los alquileres?

Hay un hecho que tendrá incidencia, pero no tanta como se piensa. Brasil acaba de devaluar su moneda. Eso produce que para ciertos bolsillos sea más atractivo veranear allá y no en Argentina. Pero no creo que eso vaya a tener incidencia como para hacer fracasar o no la temporada. Acá si el tiempo ayuda, con calor, con estabilidad, no habría tantos inconvenientes. Las últimas temporadas vinieron medio lluviosas, y eso es fatal. El último fin de semana largo fue un aluvión de gente, la ocupación hotelera fue de un 75% a un 80%. Tengo optimismo porque hoy se abrió una competencia increíble en materia de turismo, todas las provincias tienen turismo. Se dieron cuenta del ingreso per cápita que genera el turismo. En Mar del Plata cada visitante se estima que gasta 2 mil pesos diarios. Si el tiempo nos ayuda, la temporada no va a fallar. Y aquel que se desbande en precios de alquiler, le pasará como el año pasado, se quedará con la propiedad sin alquilar.

-¿La gente se decide sobre la fecha?

La gente espera hasta último momento para ver qué pasa con el tiempo. Y para decidir, si van a ir al mar, o no porque hace frío y entonces eligen las sierras. Eso también tiene una problemática: el combustible, que antes no incidía y hoy incide más que la estadía. Antes íbamos 800 kilómetros a Córdoba y no nos dolía cargar el tanque. Hoy es altísimo el gasto en combustible, y pesa desde hace varios años en una temporada. La cantidad de vacaciones que se toma la gente se ha venido reduciendo. Dividen entre pintar su casa y tomarse tres o cuatro días, porque el presupuesto no das. Hablamos de clase media hacia abajo. La clase que veranea en Cariló, en Mar de las Pampas, no tiene inconveniente, se puede ir al exterior y siempre veranea. Pero estadísticamente es un 5% de la masa que veranea. La mayoría de la gente es la que va por tres días, y que incluso pregunta por un día.